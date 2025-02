Apel pentru donații de încălțăminte pentru oamenii străzii din București, de la Direcția de Asistență Socială / Locațiile unde pot fi duse lucrurile donate și unde puteți suna dacă întâlniți o persoană vulnerabilă

Direcția de Asistență Socială a Capitalei a făcut un apel pentru donații de încălțăminte pentru oamenii străzii din București. De asemenea, bucureștenii sunt îndemnați să nu treacă nepăsători pe lângă oameni aflați în situații dificile mai ales în această perioadă cu frig și ninsori abundente și să sune la 021.9524.

„Am avut mici victorii, importante doar pentru noi. Am convins mulți oameni ai străzii să vină aseară în adăposturi. Ce s-a schimbat față de alte nopți la fel de friguroase? Zăpada, udeala…poți rezista în frig, dar nu cu picioarele ude. Zilele acestea am dat sute de încălțări de bărbați, am terminat și rezerva rezervelor. Dacă aveți și puteți să ne dați încălțăminte în stare bună, DOAR BĂRBĂTEASCĂ, purtabilă, pe care nu o mai folositi, niște sute de oameni v-ar pomeni. Le puteți aduce la locațiile noastre obișnuite de donații sau direct la adăpostul din Calea Serban Vodă nr.164-168, sector 4 (opriti în fața porții negre), noi suntem acolo non-stop. Dacă ni le aduceți la celelalte puncte, rugămintea e să scrieți pe pungă “încălțăminte bărbați” ca să ne ușurăm logistica”, este apelul făcut marți de Cosmina Simiean, directoarea Direcției de Asistență Socială București.

Locațiile unde pot fi duse lucrurile donate:

Direcția de Asistență Socială a făcut de asemenea o postare în care îndeamnă bucureștenii să ajute când întâlnescu oameni aflați în situații vulnerabile: „Ajută-ne să salvăm vieți!

Temperaturile scad, iar pentru persoanele fără adăpost, frigul poate deveni o amenințare reală! Echipele noastre sunt în teren 24h/24, gata să intervină, dar nu putem ajunge peste tot fără ajutorul vostru.

Dacă vedeți o persoană fără adăpost – în stații de autobuz, pe bănci, sub pasaje sau în colțuri ferite – nu treceți nepăsători! Un simplu apel ne ajută să acționăm rapid și să oferim sprijin celor aflați în nevoie.

O vorbă bună, o pătură oferită temporar sau o simplă sesizare pot însemna căldură, hrană și un adăpost sigur pentru cineva care altfel ar îndura frigul cumplit.

Distribuiți acest mesaj! Poate ajunge la cineva care vede o persoană vulnerabilă chiar în acest moment.

Dacă vedeți oameni fără adăpost care au nevoie de sprijin, vă rugăm să ne anunțați la021.9524.

Un simplu apel poate face diferența!”