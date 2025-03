Antonescu: Guvernele Republicii Moldova pot fi, sub multe aspecte, exemple pentru Guvernele României

Candidatul Alianţei ‘România Înainte’ la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat, joi, că Guvernele Republicii Moldova din ultima vreme pot fi, sub multe aspecte, exemple pentru Guvernele de la Bucureşti, adăugând că în ţara noastră sunt oameni care vorbesc de parcă România ar fi o ruină, în prăpastie, când, de fapt, niciodată nu s-a făcut mai mult şi nu au fost perspective mai bune, transmite Agerpres.

Antonescu a participat la Forumul de nivel înalt pentru identificarea celor mai potrivite căi de susţinere a autorităţilor Republicii Moldova în demersul de integrare europeană, organizat, la Palatul Parlamentului, de IDEP Moldova şi găzduit de deputatul PNL Sorin Năcuţă.

„România şi Republica Moldova mână în mână au înaintat în Europa. România şi-a consolidat statutul de ţară europeană importantă, îndrăznesc să spun, iar Moldova deja a intrat în Europa”, a afirmat Antonescu.

El a menţionat cooperarea şi efortul Republicii Moldova în privinţa infrastructurii şi a multor alte domenii.

„Întâmplarea face să cunosc, şi s-a întâmplat în aceşti ultimi ani, colaborarea comisarului european român Adina Vălean cu autorităţile de la Chişinău, (…) iar, astăzi, cel puţin din punctul de vedere al infrastructurii, Republica Moldova, dacă nu de iure, de facto este o parte a Uniunii Europene, pentru că ea este inclusă în harta de infrastructură a Uniunii Europene, pentru că ea poate accesa pe acest domeniu fonduri ale Uniunii Europene, pentru că transportatorii din Republica Moldova au acces în spaţiul Uniunii Europene fără să mai fie nevoie să-şi mai ia în fiecare an permise. Toate aceste lucruri au fost posibile pentru că au existat voinţă, mobilizare, pentru că a existat cooperare”, a completat Crin Antonescu.

Potrivit acestuia, Guvernele Republicii Moldova pot fi exemple pentru cele din România sub multe aspecte.

„Eu aş vrea să îi felicit pe oaspeţii noştri (…) pentru faptul că Guvernele lor, cel puţin în ultima vreme, eu îndrăznesc să spun fără să supăr pe nimeni că de e campanie electorală, pot fi sub multe aspecte exemple pentru Guvernele României, Guvernele de la Bucureşti, cu oameni tineri, cu oameni capabili, cu oameni dedicaţi, cu oameni care, pur şi simplu, au schimbat în bine foarte mult soarta, destinul şi perspectivele Republicii Moldova. Vom continua aşa, trebuie să continuăm aşa”, a evidenţiat Antonescu.

În opinia sa, tensiunea din campania electorală din România duce la „momente delirante”.

„Noi acum în România suntem într-o campanie electorală care a început anul trecut, cam pe vremea asta, şi sperăm că se face anul şi se va încheia. Tensiunea din campania asta ne face uneori să asistăm la momente delirante. Când mă uitam la optimismul, la încrederea domnul viceprim-ministru (al Republicii Moldova), de exemplu, şi mă gândeam că în România sunt oameni care vorbesc de parcă România ar fi o ruină, de parcă în România nu s-a făcut nimic de 35 ani, de parcă am fi în prăpastie, când niciodată nu s-a făcut mai mult, niciodată nu am avut perspective mai bune. Mă gândeam că totuşi prima condiţie să faci politică este să rămâi cu picioarele pe pământ şi să recunoşti ceea ce e bine şi ceea ce e rău”, a susţinut candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile din luna mai.

El a mai vorbit despre „energia, optimismul şi dedicarea” autorităţilor din Republica Moldova, menţionând că acestea sunt „un foarte bun exemplu pentru Bucureşti”.

„Nu ignor faptul că suntem într-o situaţie internaţională complicată, tensionată, mai grea ca altădată, trebuie să stăm umăr la umăr şi noi şi toţi cei care iubesc aceste obiective simple care, de fapt, sintetizează Europa şi justifică opţiunea noastră şi destinul nostru, sper de durată, european: libertate şi prosperitate. Pentru aceste lucruri facem politică, pentru aceste lucruri cooperăm într-un mod atât de frumos, atât de fructuos şi sper ca Dumnezeu să ne dea mintea, energia, puterea, răbdarea să mergem înainte pe acest drum. Dacă voi fi câştigător în această cursă în care mă aflu acum, la Cotroceni dumneavoastră ştiţi că nu veţi avea un prieten, ci veţi avea un frate”, a conchis Antonescu.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a amintit, la rândul său, că România a acordat tot sprijinul pe care l-a putut da şi de care a avut nevoie Republica Moldova în sectorul energetic.

„Aceste două maluri ale Prutului au fost întotdeauna unite. (…) Şi în sectorul energetic (…) am acordat tot sprijinul de care Republica Moldova a avut nevoie, pe care l-am putut acorda în anii aceştia deosebit de provocatori, mai ales după stoparea tranzitului gazului rusesc prin Ucraina, o decizie principială corectă. Ajutorul pe care România l-a dat – undeva la 700 Megawaţi deficit energetic, în Republica Moldova, din care sigur, cam jumătate, a venit din producţia internă, am asigurat prin contracte bilaterale cu Nuclear Electrica, OMV Petrom, s-a discutat despre Complexul Energetic Oltenia, plus ceea ce fraţii noştri au reuşit să cumpere din piaţa zilei următoare, de pe piaţa Spot. Lumina s-a aprins la Chişinău şi datorită României şi mă bucur că am putut să sprijinim acest efort şi vă rog să contaţi pe noi în tot ceea ce facem că vom fi alături de dumneavoastră”, a afirmat Burduja.

Viceprim-ministrul moldovean Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, a subliniat că România a fost întotdeauna alături de ţara sa.

„Începând cu 2021, Republica Moldova a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte aderarea la spaţiul european economic, social, politic şi, în acelaşi timp, vreau să spun că succesele care le-a avut Republica Moldova în acest parcurs vin şi din suportul absolut necondiţionat din partea guvernării române. Începând cu 1991, România a fost întotdeauna alături de Republica Moldova şi noi, ca simpli cetăţeni, am simţit întotdeauna această deschidere din partea României. Şi, cel mai important, indiferent de cine era la guvernare în Republica Moldova şi clasa politică care guverna Republica Moldova, partea română a fost extrem de deschisă şi a fost aşa cum trebuie să fie, ţinând cont că Republica Moldova este o parte componentă a unei foste Românii foarte mari, care urmează să se dezvolte şi populată cu 84 de procente de etnici români adevăraţi”, a spus Bolea.

El a mulţumit Guvernului României şi Parlamentului pentru susţinerea parcursului european al Chişinăului.

Potrivit deputatului PNL Sorin Năcuţă, moderator al evenimentului, România a fost şi rămâne principalul susţinător al aderării Republicii Moldova la UE.

„Suntem legaţi de o istorie comună, de valori democratice şi prin obiective strategice. România a parcurs deja etape complexe în procesul de aderare la UE şi la accesarea fondurilor europene. Nu a fost un drum uşor, iar experienţa acumulată ne permite să fim un sprijin real şi un partener cu Republica Moldova şi Ucraina în parcursul european. În acest context geopolitic complicat, sprijinirea Republicii Moldova şi a Ucrainei nu este doar un act de solidaritate, ci o obligaţie strategică, o misiune pe termen lung care priveşte securitatea, dezvoltarea, stabilitatea şi prosperitatea întregii regiuni”, a transmis liberalul.