Angajatorii americani apelează la telemedicină pentru a reduce costurile tratamentelor de slăbit precum Ozempic

Cu o cerere tot mai mare pentru medicamentele de slăbit bazate pe GLP-1, angajatorii americani se orientează spre companii de telemedicină pentru a reduce costurile acestor tratamente. Companii precum Hims & Hers Health Inc., Noom Inc. și Sesame Inc., care au atras deja clienți individuali prin oferte de injecții pentru slăbit la prețuri reduse, au început să ofere aceste opțiuni și pentru angajatori, întrucât tratamentele pentru pierderea în greutate devin un beneficiu cerut tot mai des de angajați.

După lansarea unei versiuni compuse a medicamentului Wegovy pentru 149 de dolari pe lună, Noom a observat o reacție surprinzătoare din partea angajatorilor. „Anunțul nostru a atras mult interes,” a declarat CEO-ul Noom, Geoff Cook. „Era clar că mulți angajatori căutau deja o soluție pentru angajații lor”. În ciuda faptului că Noom oferă și versiuni de marcă precum Ozempic din mai 2023, interesul angajatorilor a fost scăzut din cauza prețului ridicat al acestora, care poate depăși 1.000 de dolari lunar.

Creșterea costurilor pentru acoperirea acestor tratamente pune presiune pe angajatori, mulți căutând alternative mai ieftine. Un sondaj realizat de Willis Towers Watson arată că 14% dintre angajatorii care acoperă astfel de tratamente iau în considerare renunțarea la acest beneficiu din cauza costurilor, în timp ce aproape 70% dintre companiile care nu oferă acoperire indică prețul ca fiind principala barieră. Medicamentele compuse, autorizate de regulatori atunci când versiunile de marcă sunt în criză de stoc, au devenit o opțiune preferată datorită prețurilor accesibile.

Totuși, producătorii de medicamente, inclusiv Lilly și Novo Nordisk, și-au exprimat îngrijorarea privind siguranța acestor variante compuse, semnalând cazuri de contaminare cu bacterii sau impurități chimice. Deși firmele de telemedicină, precum Hims, susțin că versiunile lor sunt sigure și eficiente, angajatorii se confruntă cu riscuri suplimentare dacă optează pentru aceste versiuni. Între timp, pe măsură ce problema stocurilor medicamentelor originale se rezolvă, disponibilitatea versiunilor compuse ar putea fi redusă.

În ciuda acestor incertitudini, companiile de telemedicină observă o cerere crescândă din partea angajatorilor din industriile competitive, precum sănătatea sau îngrijirea la domiciliu, care caută să își păstreze angajații. Michael Botta, cofondator și președinte Sesame, a declarat că „angajații cer aceste opțiuni”, devenind o întrebare comună pentru departamentele de resurse umane. Această abordare prin telemedicină le permite angajatorilor să ofere acces mai accesibil la tratamentele de slăbit, fără a suporta direct costurile ridicate ale medicamentelor de marcă.