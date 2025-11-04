Anchetă internă la Spitalul Municipal Timișoara: Mai mulți angajați au fost filmați în echipament medical mergând pe stradă

O anchetă internă a fost demarată la Spitalul Municipal Timișoara, după ce în mediul online au apărut imagini cu angajații unității umblând pe stradă în echipament medical.

Managerul Spitalului Municipal Timișoara spune că există măsuri stricte de prevenire a infecțiilor nosocomiale la blocul operator și ATI, însă va fi cercetat cazul apărut în mediul online, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Managerul Stela Iurciuc, spune că au fost demarate cercetări, dar precizează și că există măsuri speciale de prevenire a infecțiilor la blocul operator și la ATI.

“Vom avea o închetă internă vizavi de acest lucru să vedem dacă într-adevăr au fost plecați sau doar au fost în jurul unității. Nici așa nu e ok ce se întâmplă, doar că eu v-am mai spus referitor la măsurile care au fost luate pentru infecții nosocomiale vizavi de blocul operator și ATI – este vorba de acces controlat, nu intră oricine, iar la intrare și la ieșire se folosesc alte haine. Deci sunt niște costume speciale în bloc operator care se pun deasupra, costume de unică folosință, sterile”, spune Stela Iurciuc.

Directorul Spitalului Municipal Timișoara a mai declarat că va discuta și cu managerii celorlalte spitale din oraș pentru a găsi soluții pentru respectarea acestor protocoale.