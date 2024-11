Anca Todoni, în finala turneului de la Santa Cruz – Saltul pe care-l va face în clasamentul WTA

Anca Todoni s-a calificat în finala turneului de la Santa Cruz (Bolivia) după un meci fantastic făcut împotriva jucătoarei Darja Semenistaja, victorie cu scorul de 6-0, 6-1. Performanța o va juca pe Todoni să facă un salt important în ierarhia mondială.

Meciul cu Semenistaja a durat o oră și 17 minute și a fost dominat de-o manieră categorică de Todoni.

De altfel, sportiva noastră a cedat doar nouă game-uri până la calificarea în finala turneului de la Santa Cruz.

Letona Darija Semenistaja (22 de ani, locul 131 mondial) era favorită cinci la întrecerea din Bolivia.

În marea finală de duminică, 3 noiembrie, de la ora 22:30, Anca Todoni va da peste Emiliana Arango (234 WTA).

În ierarhia WTA Live, Todoni se află în acest moment pe locul 123, adică un salt de 15 poziții începând de săptămâna viitoare.

Dacă va câștiga turneul de la Santa Cruz, Anca va urca până pe 116, în condițiile în care cea mai bună clasare de până acum a carierei a fost locul 115.

Todoni şi-a asigurat până la aceste moment un cec de 8.500 de dolari şi 81 de puncte WTA.

Turneul din Bolivia se joacă pe zgură, face parte din categoria WTA 125 și are premii totale în valoare de $115,000.

Playing the WTA125 in Santa Cruz, Boliva, Anca gets revenge over Semenistaja in the SF to make the final. Anca lost to her in september, now she beats her easily to make the Final where she will face Emiliana Arango. Anca Todoni defeated Darja Semenistaja 6-0, 6-1. pic.twitter.com/MIjOf0p3lG

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 3, 2024