Anca Todoni, cel mai bun loc ocupat în carieră în clasamentul WTA – Tot mai aproape de a intra în TOP 100

Anca Todoni este calificată în turul al doilea al turneului de la Brisbane, iar punctele acumulate o vor ajuta pe jucătoarea în vârstă de 20 de ani să urce de săptămâna viitoare pe cel mai bun loc de până acum din carieră din ierarhia WTA.

Todoni a trecut în runda inaugurală de Cristina Bucșa, iar pentru un loc în optimile turneului australian se va duela cu Linda Noskova (cap de serie numărul 12).

Anca is off to a great start to the 2025 season. Having made it though Brisbane qualifying, and now keeping it going winning in R1! Anca Todoni defeated Cristina Bucsa 7-6, 6-2.

Anca will face Linda Noskova in R2. pic.twitter.com/7jPf54OaJA

— Romanian Tennis (@WTARomania) December 30, 2024