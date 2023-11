Analizarea ADN-ului unui păduche vechi de 10.000 de ani dezvăluie noi detalii despre primii oameni pe continentul american

Păduchii de cap au fost tovarăși constanți, chiar dacă nedoriți, ai oamenilor de când există specia noastră.

Printre dovezile acestei legături străvechi se numără un păduche vechi de 10.000 de ani găsit pe rămășițe umane într-un sit arheologic din Brazilia și o inscripție pe un pieptene de păduchi din fildeș vechi de 3.700 de ani, care ar putea fi cea mai veche propoziție cunoscută scrisă cu ajutorul alfabetului, informează CNN.

Pentru oamenii de știință interesați de modul în care omenirea a evoluat și s-a răspândit în jurul globului, parazitul – numit oficial Pediculus humanus – conține, de asemenea, un filon de informații genetice care, după cum arată noile cercetări, luminează unele dintre cele mai mari întrebări din istoria omenirii.

„Păduchii au fost cu noi de la originea omenirii; timp de milioane de ani au evoluat împreună cu noi”, a declarat Marina Ascunce, cercetător în biologie moleculară la Departamentul de Agricultură al SUA, care a analizat și comparat ADN-ul a 274 de păduchi colectați cu ajutorul cercetătorilor din întreaga lume. Analiza face parte dintr-un nou studiu publicat în Plos One.

„Atunci când primii oameni moderni anatomici au părăsit Africa, și-au luat cu ei păduchii”, a spus ea.

Ascunce, care a realizat lucrarea în calitate de cercetător postdoctoral la Universitatea din Florida, și colegii săi au descoperit că păduchii s-au grupat genetic în două grupuri distincte care rareori se împerecheau între ele.

Echipa a detectat, de asemenea, un număr mic de „păduchi hibrizi” – care reflectă un amestec al celor două grupuri – care au fost găsiți mai ales în Americi, ceea ce a fost interpretat ca fiind un „semnal de contact între europeni și nativi americani”. Grupul părea a fi un amestec de păduchi care proveneau de la primii americani și cei care proveneau din păduchii europeni, care au fost aduși în timpul colonizării Americilor. Cu toate acestea, nu a fost clar de ce cercetătorii au găsit atât de puțini dintre acești păduchi.

Un punct slab al noului studiu a fost faptul că doar una dintre mostrele de păduchi provenea din Africa. Cu toate acestea, un alt studiu este în curs de desfășurare folosind cele 274 de probe din această cercetare și probe suplimentare din alte locuri, inclusiv din Africa, a precizat Ascunce. Noile tehnici de secvențiere, mai eficiente, disponibile acum, ar putea dezvălui informații suplimentare, a adăugat ea.

Utilizarea paraziților pentru a înțelege trecutul

Nu este prima dată când cercetătorii au valorificat diversitatea genetică a păduchilor ca instrument pentru a înțelege mai bine istoria străveche a gazdelor acestor insecte.

Analiza genetică a păduchilor de haine sau a păduchilor de corp, care sunt unul dintre cei trei păduchi care trăiesc pe oameni, a dezvăluit că oamenii au început probabil să poarte o formă de îmbrăcăminte cu cel puțin 83.000 de ani în urmă, potrivit unei lucrări publicate în 2010.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, David Reed, coautor al noului studiu și cercetător la Muzeul de Istorie Naturală din Florida, a descoperit că păduchii umani sunt compuși din două linii genetice vechi, cu origini anterioare lui Homo sapiens. Acel studiu din 2004 a sugerat, în mod controversat, că specia noastră a fost în contact direct cu oameni arhaici, cum ar fi oamenii de Neanderthal.

Ipoteza revoluționară a fost ulterior coroborată atunci când a fost secvențiat primul genom de Neanderthal în 2010, confirmând că Homo sapiens s-a întâlnit în trecut cu Neanderthalienii și a avut copii cu aceștia.

Acel studiu din 2010 a analizat ADN-ul mitocondrial, care este mai ușor de recuperat decât ADN-ul nuclear și oferă informații doar despre linia feminină. Cel mai recent studiu publicat în revista Plos One a exploatat atât ADN-ul mitocondrial, cât și cel nuclear, care reflectă descendența genetică a ambilor părinți. Procedând astfel, cercetătorii au reușit să detecteze păduchii hibrizi și să surprindă mai bine diversitatea genetică a păduchilor de cap.

Ascunce a declarat că a sperat că informațiile pe care le-au cules ar putea răspunde dacă păduchii de Neanderthal mai există și astăzi, dar cei 15 markeri genetici, cunoscuți sub numele de „microsateliți”, pe care i-au studiat în ADN-ul nuclear al păduchilor nu au dezvăluit această informație.

„Pentru că se știau foarte puține lucruri despre genomul păduchelui când am început studiul, am folosit markeri care au o rată mare de mutație, așa că nu am putut răspunde la aceste întrebări

Noi studii în curs de desfășurare se fac folosind secvențe ale genomului întreg al păduchilor umani, așa că rămâneți aproape pentru mai multe cercetări interesante în acest sens”, a încheiat ea.