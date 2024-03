ANALIZA Mai poate fi oprită revenirea lui Donald Trump la Casa Albă?

Realegerea lui Donald Trump pentru al doilea mandat de președinte al Statelor Unite devine pe zi ce trece tot mai probabilă, după ce republicanul a obținut victorii categorice în alegerile interne de până acum ale formațiunii conservatoare, iar cvasimajoritatea sondajelor de opinie îl plasează în pole-position în cursa pentru Casa Albă, instalat relativ confortabil în fața rivalului său, democratul Joe Biden. Va reveni Trump în Biroul Oval în urma scrutinului din 5 noiembrie, așa cum arată anchetele de opinie, sau Biden va reuși să recupereze terenul pierdut și va rămâne președintele Americii pentru încă un mandat de patru ani?

Victorii categorice

Donald Trump s-a impus în mod categoric în alegerile primare ale Partidului Republican desfășurate marți, câștigând în Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina de Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas și Virginia.

El a pierdut doar în Vermont – un stat superliberal, în care alegători democrați s-au înscris pentru a vota în competiția republicană – în fața fostei ambasadoare a Statelor Unite la ONU, Nikky Haley. Aceasta a anunțat de altfel miercuri că renunță la cursa pentru Casa Albă, fără însă a-și susține rivalul.

Trump are în prezent 1.031 delegați și mai are nevoie de mai puțin de 200 pentru a deveni nominalizatul republican pentru Casa Albă. Reamintim că un candidat trebuie să primească spijinul a 1.215 delegați la Convenția Națională care se va desfășura în iulie în Milwaukee (Wisconsin) pentru a obține nominalizarea formațiunii la președinția Statelor Unite.

Republicanii au de alocat în total 2.429 de delegați.

În urma alegerilor care au avut loc de Super Tuesday, Trump și-a consolidat și mai mult statutul de favorit în cursa din Partidul Republican și a devenit, deocamdată în mod neoficial, candidatul formațiunii conservatoare la președinția Statelor Unite. (Aceasta deși votul în alegerile republicane durează până în luna iunie). De altfel, echipa de campanie a lui Trump s-a declarat încrezătoare că fostul președinte va atinge pragul necesar de delegați la sfârșitul acestei luni.

După ce a dominat alegerile primare organizate marți, Trump a promis susținătorilor săi că ne “vom lua țara înapoi.” Reăublicanul și-a avertizat suporterii strânși la vila sa din Mar-a-Lago (Florida) că, dacă “pierdem alegerile, nu ne va mai rămâne o țară.”

Trump a invocat unul dintre subiectele sale-cheie, imigrația, și numărul mare de imigranți ilegali care trec fraudulos granița de sud. De asemenea, a promis că lumea va vedea mai puține războaie dacă el va fi reales președinte.

În condițiile în care Biden a câștigat și el aproape toate cursele electorale de marți – având strânși până acum 1.553 de delegați din totalul necesar de 1.968 de delegați la Convenția Națională Democrată care va avea loc în Chicago (Illinois) în august -, alegerile prezidențiale din 2024 se îndreaptă spre o nouă confruntare Biden vs. Trump.

De altfel, Trump a indicat miercuri în mod clar pe rețelele de socializare că urmărește revanșa în fața democratului care l-a învins în competiția din 2020, provocându-l pe Biden la “Dezbateri, ORICÂND, ORIUNDE!” pe probleme care sunt “atât de vitale pentru America.”

Liber la candidatură

Triumful din alegerile de Super Tuesday nu a fost însă singular pentru Trump în această săptămână. Luni, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat eforturile statelor individuale de a-l descalifica pe republican de la candidatura la președinție folosind o clauză constituțională anti-insurecție. Curtea a decis că numai Congresul, mai degrabă decât statele, are această putere.

Cei nouă judecători au decis că numai Congresul poate aplica prevederile celui de-al 14-lea Amendament împotriva oficialilor și candidaților federali.

O parte a Amendamentului inclus în perioada Războiului Civil – Secțiunea 3 – interzice oficialilor federali, de stat și militari care s-au “angajat în insurecție sau rebeliune” împotriva SUA să mai dețină funcții publice.

Hotărârea unanimă a judecătorilor din forul suprem este specifică statului Colorado, dar anulează și provocările legale aduse în alte state. (Colorado i-a interzis lui Trump participarea la alegerile primare republicane, argumentând că el a incitat revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021).

Oficialii democrați din Maine și Illinois au copiat acțiunile celor din Colorado și l-au eliminat pe Trump din alegerile primare republicane pe motive similare. Eforturile din ambele state au fost suspendate în timp ce contestația republicanului la hotărârea din Colorado a fost apelată la Curtea Supremă.

Fostul președinte a lăudat imediat decizia judecătorilor, scriind pe platforma sa Truth Social despre “un mare câștig pentru America.” Mesajul a fost urmat de un e-mail de strângere de fonduri trimis susținătorilor campaniei sale.

Vorbind de la Mar-a-Lago, la scurt timp după aceea, el a spus că hotărârea magistraților a fost “foarte bine elaborată” și “va face mult pentru a aduce țara noastră împreună, (lucru) de care ea are nevoie.”

“Nu poți scoate pe cineva dintr-o cursă pentru că unui oponent i-ar plăcea asta,” a adăugat Trump.

În pole-position

Poziția dominantă a lui Trump în acest moment al ciclului electoral, nu doar asupra rivalilor săi republicani, dar și a lui Biden, este confirmată de sondajele de opinie.

Astfel, media sondajelor menținută de The Hill and Decision Desk HQ (DDHQ) îi oferă în prezent lui Trump un avantaj de 2,1 puncte procentuale, respectiv 45,6% față de 43,5% în favoarea republicanului. Media a fost calculată din 591 de sondaje.

La rândul său, agregatorul de sondaje RealClearPolitics arăta joi că Trump are un avantaj de 1,8% în fața lui Biden la nivel național, respectiv 47,6% la 45,8%.

În plus, agregatorul indică faptul că republicanul conduce în fața președintelui Biden în șase din cele șapte state swing (indecise), cele care vor decide alegerile. Astfel, Trump are 46,4% în Wisconsin față de 45,4% pentru Biden, conducând detașat și în Arizona (47,5% la 42%), Georgia (48,5% la 42%), Michigan (46,2% la 42,6%), Carolina de Nord (49% la 43,3%) și Nevada (48,7% la 41%). Biden se află în frunte doar în Pennsylvania, însă avantajul său e sub un punct procentual: 45% față de 44,2% pentru Trump.

Cea mai mare vâlvă a provocat însă un sondaj de opinie publicat la sfârșitul săptămânii trecute și realizat de New York Times/Siena College. Conform sondajului, Trump are un avantaj de 4 puncte în fața președintelui Joe Biden în rândul alegătorilor probabili.

Dintre respondenții care au spus că ar putea vota, 48% au declarat că l-ar vota pentru fostul președinte republican dacă alegerile prezidențiale ar avea loc astăzi, iar 44% au răspuns că l-ar vota pentru Biden. Dintre alegătorii înregistrați, Trump a avut sprijinul a 48 la sută dintre respondenți, iar Biden – 43 la sută.

De asemenea, într-un regres pentru președintele democrat, 47% dintre alegătorii probabili și-au exprimat dezaprobarea puternică față de modul în care conduce America, marcând cea mai mare dezaprobare față de Biden reflectată în sondajele New York Times/Siena College realizate în timpul președinției sale.

Potrivit analiștilor americani, sondajul reflectă o scădere dramatică a favorabilității lui Biden cu doar nouă luni înainte de alegerile prezidențiale din 2024, liderul democrat confruntându-se cu întrebări tot mai insistente despre vârsta sa înaintată, despre modul în care gestionează criza imigrației ilegale și strategia SUA privind războiul din Gaza.

Spre un nou mandat?

Cele mai multe dintre sondajele de opinie, precum și situația actuală de pe scena politică din Statele Unite, indică faptul că, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc astăzi, Donald Trump ar reveni la Casa Albă pentru al doilea mandat.

Republicanul îl conduce pe Biden nu doar la nivel național, la numărul de electori posibili și la votul popular. Trump se află în fața democratului și în cvasimajoritatea statelor swing, unde vor fi decise alegerile.

De partea sa, Curtea Supremă a decis că doar Congresul poate decide dacă republicanul are sau nu dreptul să fie pe buletinele de vot în alegerile primare, oferindu-i astfel o victorie semnificativă în confruntările legale aduse de oficialii din statele ‘albastre,’ democrate.

De asemenea, săptămâna trecută, instanța supremă a fost de acord să asculte solicitarea lui Trump legată de imunitatea prezidențială în fața urmăririi penale – oferindu-i astfel o victorie uriașă prin suspendarea pe termen nelimitat a procesului său privind interferența în alegerile federale.

Cele două decizii ale judecătorilor de la Washington reprezintă, cred comentatorii americani, lovituri majore aduse speranțelor democraților că un act de intervenție legală ar afecta șansele lui Trump de a câștiga alegerile din 2024.

Eforturile extinse ale acestora de a-l trage pe Trump la răspundere pentru asaltul Congresului din 6 ianuarie 2021 – inclusiv prin demitere, urmărire penală și clauza de insurecție a celui de-al 14-lea Amendament – par acum puțin probabil să se materializeze înainte de scrutinul din noiembrie.

Acest lucru îi face pe democrați să se confrunte cu realitatea dură – pe care mulți dintre ei au refuzat să o accepte pentru o lungă perioadă – că Trump poate fi învins de Biden doar la urne.

Șansele republicanului de a se întoarce la Casa Albă sunt așadar în prezent mari. Nu toate lucrurile sunt însă roz. Așa cum au arătat alegerile de marți, Trump are probleme cu alegătorii educați din suburbii, cu votanții de culoare și cu tinerii.

De asemenea, Trump va trebui să facă eforturi serioase pentru a atrage votanții republicani ai lui Nikky Haley și independenții care au votat cu aceasta din cauză că nu îl suferă pe fostul președinte.

În plus, problemele legale continuă să îi dea bătăi de cap fostului președinte. Pe 25 martie, va începe la New York procesul “Bani pentru Stormy Daniels.” În acest caz, Trump a fost pus sub acuzare pe 30 martie 2023, sub acuzații care implică o schemă de mușamalizare a acuzațiilor de relații extraconjugale care au apărut în timpul primei sale campanii la Casa Albă, cea din 2016.

Trump a fost investigat șapte ani de biroul procurorului districtual din Manhattan, condus acum de democratul Alvin Bragg, pentru că compania sa a înregistrat drept cheltuieli legale o rambursare către fostul său avocat personal, Michael Cohen, pentru 130.000 de dolari, pe care acesta i-ar fi dat lui Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016. Trump ar fi plătit-o pe starleta porno ca să nu vorbească public despre aventura sexuală pe care ar fi avut-o cu magnatul imobiliar cu zece ani înainte, în 2006.

Donald Trump se confruntă în acest caz cu 34 de acuzații de falsificare a dosarelor de afaceri, o infracțiune pedepsită cu până la patru ani de închisoare.

Pentru a-l condamna pe fostul președinte, procurorii trebuie să arate nu numai că a falsificat sau a făcut ca înregistrările comerciale să fie înscrise în mod fals, ceea ce ar fi contravenție, ci că a făcut-o pentru a ascunde o altă infracțiune, transformând acuzațiile în infracțiuni.

Va fi Trump găsit vinovat în acest caz? Într-un oraș democrat, cu un judecător și un juriu liberali, este foarte posibil că acest lucru se va întâmpla. Cum va influența acest lucru cursa electorală din noiembrie? Greu de spus, mai ales că Trump a promis că își va continua campania indiferent dacă va fi condamnat în acest caz sau în oricare din celelalte trei în care mai este implicat.

Concluzia. În acest moment al ciclului electoral, Trump este aproape de revenirea la Casa Albă. Alegătorii îl preferă în fața președintelui Biden, care este văzut ca fiind prea bătrân pentru a mai conduce America. De asemenea, americanii îl sancționează pe liderul de la Casa Albă pentru modul în care gestionează economia, imigrația ilegală sau războiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Sondajele de opinie confirmă și ele, aproape toate, că Trump este în fața lui Biden în preferințele alegătorilor de peste ocean.

Multe se pot schimba însă în cele opt luni rămase până la scrutinul din noiembrie. Biden ar putea recupera terenul pierdut, avantajat și de o revenire în forță a economiei SUA, cu efecte palpabile pentru alegătorii americani.

În plus, să nu uităm că sondajele de opinie au mai greșit flagrant în trecut. În 2016, Hillary Clinton a fost dată câștigătoare detașată de anchetele de opinie, pentru ca în final să fie umilită la urne de Trump. Acest lucru s-ar putea repeta și în 2024, de data aceasta în favoarea lui Biden. Deocamdată însă, așa cum se prezintă lucrurile în momentul de față, Trump este pe cai mari și pare că se îndreaptă spre un nou mandat de președinte al Americii. Mai poate fi oprită revenirea lui la Casa Albă?

Surse: BBC, New York Times, Axios, The Hill, Politico, RealClearPolitics, 270towin.com