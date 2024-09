ANALIZĂ De ce s-au supărat Trump și republicanii pe Zelenski

Criticarea lui JD Vance

Două sunt momentele care au provocat furia republicanilor împotriva președintelui ucrainean.

Mai întâi, într-un interviu pentru publicația The New Yorker, Zelenski a declarat că senatorul JD Vance (Ohio), candidatul republican la postul de vicepreședinte și partenerul lui Trump în alegeri, este “prea radical.”

În interviu, Zelenski a spus că “mesajul lui Vance pare să fie că Ucraina trebuie să facă un sacrificiu.”

“Ideea că lumea ar trebui să pună capăt acestui război pe cheltuiala Ucrainei este inacceptabilă,” a continuat președintele ucrainean, criticându-l pe senatorul american că pledează pentru ca țara sfâșiată de război “să renunțe la teritoriile noastre.”

Cu puțin timp înainte ca Rusia să înceapă invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Vance a spus: “Trebuie să fiu sincer cu voi, chiar nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina într-un fel sau altul.”

De atunci, el i-a acuzat pe miniștrii lui Zelenski de corupție și a susținut că SUA au acordat prea mult ajutor Ucrainei.

Într-un articol de opinie pentru The Hill în octombrie anul trecut, Vance a scris că SUA “au supraangajat resurse și atenție față de Ucraina,” în detrimentul altor aliați.

Vance și-a exprimat anterior îndoiala că SUA pot continua să ofere sprijin militar Ucrainei, deoarece a afirmat că America nu produce suficiente muniții pentru a susține nivelul de asistență trimis la Kiev.

De asemenea, Vance a susținut în trecut un angajament cu președintele rus Putin pentru “interesele Americii.”

“Nu am susținut niciodată că Putin este o persoană amabilă și prietenoasă. Am spus că este o persoană cu interese distincte și că Statele Unite trebuie să răspundă acelei persoane cu interese distincte,” a afirmat Vance la începutul acestui an la Conferința de Securitate de la München.

“Dar faptul că este un tip rău nu înseamnă că nu putem să ne angajăm în diplomația de bază și să acordăm prioritate intereselor Americii. Există o mulțime de băieți răi peste tot în lume, iar eu sunt mult mai interesat de unele dintre problemele din Asia de Est acum decât sunt în Europa.”

De asemenea, senatorul din Ohio a cerut anterior ca Ucraina să cedeze teritoriu rușilor, pentru ca actualul război între Kiev și Moscova să poată ajunge la un final negociat.

Luna trecută, Vance a schițat de altfel un plan pentru încheierea războiului din Ucraina sub o posibilă Administrație Trump, cu înființarea unei “zone demilitarizate” în teritoriile ucrainene ocupate de ruși.

În schimb, a spus Vance, Ucraina va trebui să garanteze că nu va adera la NATO sau la alte “instituții aliate.”

În interviul său pentru The New Yorker, Zelenski a respins acest lucru ca fiind “o idee îngrozitoare” și “doar un slogan.” Liderul ucrainean a spus că “nu a luat în serios cuvintele lui Vance,” avertizând că, dacă un astfel de plan ar fi urmat, ar putea duce la un conflict global. “Acea abordare ar transmite lumii următoarea regulă implicită: am venit, am cucerit, acum acesta este al meu,” a afirmat Zelenski.

“Lăsați-l pe domnul Vance să citească despre istoria celui de-al Doilea Război Mondial, când o țară a fost forțată să cedeze o parte din teritoriul său unei anumite persoane,” a spus Zelensky, potrivit The New Yorker. “Ce a făcut omul acela? S-a calmat sau a dat o lovitură devastatoare continentului Europei – multor națiuni, în linii mari, și națiunii evreiești în special? Lasă-l să citească ceva.”

Zelenski a făcut astfel o paralelă cu politica europeană conciliatoare a anilor 1930, o abordare diplomatică care presupunea acordarea de concesii lui Adolf Hitler pentru a evita războiul. Strategia însă nu i-a oprit în final pe Hitler și pe naziști.

În interviu, Zelenski a abordat, de asemenea, afirmațiile repetate ale lui Trump că ar putea pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina în 24 de ore, în ciuda faptului că republicanul nu a prezentat un plan specific.

Liderul ucrainean a spus: “Sentimentul meu este că Trump nu știe cu adevărat cum să oprească războiul, chiar dacă ar putea crede că știe cum”.

O vizită controversată

Cel de-al doilea eveniment care a provocat mânia republicanilor a fost vizita pe care liderul ucrainean a făcut-o la Army Ammunition Plant din Scranton, în Pennsylvania, fabrica de muniție care produce rachete vitale în războiul pe care Ucraina îl poartă împotriva Rusiei.

Zelenski a mers la fabrică pentru a le mulțumi angajaților americani care produc muniție pentru armata ucraineană, în special obuze de artilerie de 155 de milimetri. Fabrica și-a crescut recent producția cu 50% pentru a produce mai multe proiectile.

Președintele și ambasadorul Ucrainei au vizitat clădirea timp de aproximativ o oră.

Ceea ce a stârnit controverse a fost însă faptul că oficialii ucraineni au fost însoțiți de lideri de top democrați, inclusiv guvernatorul Josh Shapiro, senatorul Bob Casey și congresmanul Matt Cartwright.

Shapiro a fost în cărți pentru a deveni partenerul de candidatură al Kamalei Harris la președinția Statelor Unite, însă până la urmă echipa de campanie a democraților l-a ales pe guvernatorul de Minnesota, Tim Walz, pentru a fi vicepreședintele lui Harris.

De asemenea, atât Casey, cât și Cartwright candidează pentru realegere în Congresul SUA în alegerile din 5 noiembrie, iar Pennsylvania are un cuvânt greu de spus în scrutinul din acest an. Statul are un număr destul de mare de americani de origine poloneză și alții originari din Europa de Est, toți cu sentimente anti-rusești puternice, care ar putea fi influențați de preferința aparentă a lui Zelenski, cum s-a exprimat New York Post.

Furia republicanilor

Criticile lui Zelenski la adresa lui JD Vance și vizita președintelui ucrainean la Scranton, unde a fost însoțit de politicieni democrați, au provocat reacții critice virulente din partea republicanilor.

JD Vance a spus că nu apreciază ca Volodimir Zelenski “să-i spună contribuabilului american ce ar trebui să facă” ca răspuns la faptul că președintele ucrainean l-a numit “prea radical.”

Senatorul Ohio a subliniat că ideea pe care a expus-o legată de schițarea unui parcurs pentru încheierea războiului din estul Europei a fost “nu un plan,” ci “un scenariu posibil.”

Vance a continuat: “Dar uite, nu apreciez ca Zelenski să vină în această țară și să-i spună contribuabilului american ce ar trebui să facă. Ar trebui să-i spună mulțumesc contribuabilului american.”

Într-un discurs ținut în Traverse City (Michigan), candidatul republican la vicepreședinție a afirmat că Trump va pune capăt războiului din Ucraina “nefiind slab și nefiind prost, ceea ce, din păcate, nu este ceva ce poți spune despre actuala administrație.”

El a continuat: “Rusia nu a invadat niciunul dintre vecinii săi în cei patru ani în care Donald Trump a fost președinte. Și (sub) președintele de dinaintea lui și președintele de după el, cumva, Rusia continuă să-și invadeze vecinii. Aceasta pentru că ea nu respectă conducerea americană și pentru că liderii noștri nu sunt inteligenți. Așadar, ceea ce aduce Donald Trump înapoi nu este doar forță, ci și inteligență Biroului Oval și cred că asta este cu adevărat tot ce aveți nevoie pentru a pune capăt acestui război pentru că, uite, nu este în interesul Americii, nu este în interesul Ucrainei, nu este în interesul Europei ca acest război să continue la infinit.”

Reamintim că Trump, care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite din 2017 până în 2021, a susținut în mai multe rânduri că ar fi pus capăt războiului din Ucraina “în 24 de ore” dacă ar fi câștigat alegerile din 2020.

El a mai spus că, dacă va fi reales, va pune capăt rapid conflictului din Ucraina, vorbind direct cu președintele Putin.

De exemplu, Trump a afirmat la începutul lunii septembrie că are un “plan precis” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar că nu îl va dezvălui pentru a menţine efectul de “surpriză.”

“Dacă voi câştiga, ca preşedinte ales, mă voi asigura că se va încheia un acord, garantat,” a declarat candidatul republican la Casa Albă.

În ultimele luni, Trump a fost deosebit de critic cu privire la miliardele de dolari cheltuite de SUA pentru a sprijini Kievul în războiul său împotriva Moscovei, făcând apel la Europa “să se mişte.”

De altfel, Trump l-a criticat și el dur, miercuri, pe Zelenski, acuzându-l pe preşedintele ucrainean că refuză să facă “o înţelegere” cu Rusia.

“Continuăm să dăm miliarde de dolari unui om care refuză să facă o înţelegere, Zelenski,” a spus candidatul republican la preşedinţia SUA, în cadrul unui miting de campanie.

“De fiecare dată când a venit în ţara noastră, a plecat cu 60 de miliarde de dolari, cred că este cel mai bun vânzător de pe planetă,” a declarat fostul preşedinte în Carolina de Nord.

O întâlnire între Donald Trump, care este foarte critic faţă de sumele plătite de Washington pentru Kiev, şi liderul ucrainean a fost evocată în marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite care are loc la New York în aceste zile. Cu toate acestea, potrivit presei americane, această întâlnire riscă să fie anulată, după criticile pe care Zelenski le-a exprimat în ultimele zile la adresa liderilor republicani. Ultimele informatii sugerau ca intalnirea ar putea avea loc, totusi, vineri.

Dar reacțiile critice ale republicanilor la adresa lui Zelenski nu s-au oprit aici. Într-o scrisoare publică, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a spus că vizita liderului ucrainean în Scranton, orașul de baștină al președintelui Biden, aflat într-unul din statele swing, care vor decide alegerile prezidențiale din SUA în acest an, a fost “concepută pentru a-i ajuta pe democrați” și a susținut că a echivalat cu “o interferență electorală.”

În scrisoarea sa, Johnson a scris că călătoria a fost “într-un stat disputat din punct de vedere politic, a fost condusă de un surogat politic de top pentru Kamala Harris (Shapiro) și nu a reușit să includă un singur republican pentru că – intenționat – nu au fost invitați republicani.”

Speakerul Camerei Reprezentanților a cerut, de asemenea, ca Ucraina să o demită pe Oksana Markarova, ambasadoarea la Washington, care a ajutat la organizarea vizitei.

Johnson a susținut că vizita lui Zelenski “a fost în mod clar un eveniment de campanie partizan conceput pentru a-i ajuta pe democrați” și că “i-a făcut pe republicani să-și piardă încrederea în capacitatea ambasadoarei Markarova de a servi în mod corect și eficient ca diplomat în această țară.”

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, a anunțat, de asemenea, că va investiga dacă călătoria lui Zelenski a fost o încercare de a folosi un lider străin în beneficiul campaniei electorale democrate.

În scrisori adresate Casei Albe, Departamentului de Justiție și Pentagonului, președintele Comisiei de Supraveghere, republicanul James Comer, a declarat că investighează dacă Administrația Biden “a încercat să folosească un lider străin în beneficiul campaniei prezidențiale a vicepreședintei Harris.”

Comer a citat folosirea unui avion al forțelor aeriene americane pentru a-l transporta pe Zelenski la uzina de muniție a armatei din Scranton, întâlnirea cu guvernatorul Pennsylvania, democratul Josh Shapiro, și comentariile președintelui ucreainean în interviul din New Yorker.

Comer a cerut Casei Albe, DOJ și Pentagonului “orice informație și comunicare, atât internă, cât și externă” despre vizita lui Zelenski.

Reamintim că liderul de la Kiev a fost transportat la Scranton cu un aparat C-17 al U.S. Air Force și a beneficiat de un convoi de mașini din partea Secret Service, fiind păzit de forțe de ordine locale și federale. Aceste proceduri sunt însă normale în timpul vizitei unui oficial străin de rang înalt care călătorește prin Statele Unite, așa cum a fost cazul lui Zelenski.

Repercursiuni

Criticile vehemente ale republicanilor la adresa lui Zelenski și ancheta pe care ei au promis-o vor aprofunda cu siguranță tensiunile deja semnificative între Zelenski și aliații fostului președinte Trump în legătură cu criticile tot mai mari ale candidatului republican la președinția față de sprijinul SUA pentru Ucraina.

Analiștii cred că declarațiile făcute de liderul ucrainean despre Trump și JD Vance ar putea să-i complice relația cu SUA, mai ales dacă republicanii preiau puterea după alegerile din noiembrie.

“În calitate de persoană care l-a susținut personal pe președintele Zelenski, am fost profund dezamăgită că și-a permis să fie folosit în acest fel (de către democrați),” a declarat Victoria Coates, fostul consilier adjunct pentru securitate națională al lui Trump. “N-a fost altceva decât mult teatru politic.”

Decizia lui Zelenski de a vizita Scranton mai ales i-a lăsat pe susținătorii conservatori ai Ucrainei îngrijorați de capacitatea liderului națiunii est-europene de a se întoarce în SUA anul viitor și de a cere mai multe resurse dacă republicanii sunt la putere.

“Nu știu ce ar putea face Zelenski (pentru a repara relația),” a spus Coates. “A fost acum o performanță foarte ciudată, foarte contraproductivă pentru ca el să se poată întoarce într-un an și să argumenteze pentru mai multe finanțări”.

“A fost o mișcare foarte proastă din partea lui (Zelenski),” a declarat și senatorul Markwayne Mullin (Oklahoma), un apropiat al lui Trump și negociator cheie în votarea ultimului pachet de ajutor suplimentar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina la începutul acestui an.

Republicanul i-a sugerat lui Zelenski “să stea departe de politică. Și poate vine și vorbește cu noi despre ce tocmai s-a întâmplat, pentru că a fost o mișcare proastă” din partea liderului ucrainean.

Senatorul Eric Schmitt (Missouri), și el un aliat al lui Trump, a spus că Zelenski merită orice critică pe care o primește.

“Indiferent unde te încadrezi în spectrul politic, ideea că un lider străin se află pe pământul SUA, este transportat cu un C-17 la un eveniment al echipei de campanie pentru Kamala Harris și îl critică pe președintele Trump, în orice caz, ideea este ireală și așa sper că există reacții, deoarece este inacceptabil.”

“(Zelenski) a luat decizia de a face aceste comentarii. Au fost complet în afara limitelor și ar trebui să fie criticat pentru asta,” a afirmat senatorul republican.

Criticile din partea lui Trump și ale republicanilor au venit într-un moment extrem de delicat pentru Zelenski. Liderul ucrainean s-a aflat joi la Casa Albă unde a prezentat “planul său de victorie” președintelui Biden și vicepreședintei Kamala Harris. Liderul ucrainean a spus că planul său va ajuta să forțeze Rusia să găsească un sfârșit diplomatic al războiului.

Planul a fost până acum ținut secret, deși Zelenski – care s-a adresat de două ori Națiunilor Unite în această săptămână, intensificând eforturile de a convinge SUA și alți aliați să-și sporească sprijinul la mai bine de doi ani și jumătate de la invazia pe scară largă a Rusiei – l-a descris drept “o punte” spre oprirea războiului care trebuie convenit și pus în acțiune în următoarele trei luni.

Anterior întâlnirii cu Zelenski, Biden a anunțat un pachet de 7,9 miliarde de dolari de asistență militară pentru Ucraina. Ajutorul, care face parte din pachetul de 61 de miliarde de dolari care a trecut de Congres în aprilie, va fi aprobat prin autoritatea prezidențială și va retrage materiale din proviziile existente ale Pentagonului pentru a fi livrate mai rapid în Ucraina.

Republicanii din Congres au blocat pachetul luni de zile la începutul acestui an, spunând că Administrația Biden trebuie să securizeze mai întâi granița cu Mexicul, asaltată de milioane de imigranți ilegali, înainte de a ajuta Ucraina. În final, republicanii au cedat și au ajutat la adoptarea legislației. Întârzierea a făcut însă ca proviziile de arme către Ucraina să se diminueze timp de câteva luni.

Răspunzând pachetului de ajutor, Zelenski a mulțumit Americii – cel mai mare donator străin al Ucrainei – și a spus că este “recunoscător lui Joe Biden, Congresului SUA și ambelor partide.”

În plus, în acest moment, Zelenski are nevoie de sprijinul SUA, și implicit al republicanilor, pentru ca armata ucraineană să fie lăsată să tragă cu rachete cu rază lungă de acțiune, fabricate în Occident, adânc pe teritoriul rus, mișcare pe care Biden a blocat-o până acum. Dacă decizia nu va fi luată până la schimbarea președinților în SUA, în ianuarie 2025, este foarte probabil ca următorul lider american – Harris sau Trump – să fie cel care-și va da acordul pentru o astfel de strategie.

În acest caz, cooperarea lui Zelenski cu Trump nu va fi deloc ușoară. Nu doar din cauza criticilor recente pe care și le-au făcut recent cei doi lideri. Relația lor este mult mai veche și nu a fost deloc ferită de tensiuni.

În 2019, Trump a fost supus primei proceduri de impeachment de democrații din Camera Reprezentanților după apariția unor informații că a solicitat Ucrainei să-l ancheteze pentru corupție pe fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, unul dintre principalii săi contracandidați în lupta pentru Casa Albă din 2020, și pe fiul acestuia, Hunter, amenințând în caz contrar cu blocarea unui pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina.

Trump l-ar fi presat pe omologul său ucrainean în timpul unei convorbiri telefonice avute cu Zelenski pe 25 iulie 2019. În urma acestei discuții, un avertizor de integritate, membru al Agenției Centrale de Informații (CIA), a formulat un denunţ intern legat de o solicitare sau o promisiune formulată de Trump privind investigarea fiului fostului vicepreşedinte american.

Trump a susținut însă că Biden a intervenit pentru eliminarea unui procuror ucrainean ce îl investiga pe fiul lui Biden, care făcea parte din Consiliul de administrație al companiei energetice ucrainene Burisma.

Avocat şi investitor, Hunter Biden a făcut parte din 2014 până în 2019 din conducerea Burisma, între ai cărui fondatori se află oligarhul pro-rus, Mikola Zloşevski. În momentul în care Hunter a început să lucreze pentru compania ucraineană (unde ar fi avut un salariu de 50.000 de dolari, deși nu avea niciun fel de experiență în domeniul energetic), tatăl său era vicepreşedinte al SUA în mandatul preşedintelui democrat, Barack Obama.

Ținând așadar cont de antecedentele dintre cei doi, Zelenski ar putea avea probleme să-l convingă pe Trump, revenit la Casa Albă, de necesitatea continuării ajutorului pentru Ucraina.

În sfârșit, nu puțini sunt comentatorii americani care cred că supărarea republicanilor pe Zelenski este o veste excelentă pentru omul forte de la Kremlin. Disensiunile dintre Ucraina și aliații săi, și mai ales Statele Unite, sunt mană cerească pentru Moscova, care abia așteaptă să le speculeze. Analiștii de peste ocean cred că dezinformarea rusă va specula momentul și va desfășura campanii care să amplifice diferențele dintre republicanii americani și Ucraina, șubrezind susținerea pe care Kievul o are la Washington. Tensiunile dintre Zelenski si unii republicani au existat de ceva vreme. Ele au atins acum insa un moment periculos.

Nu trebuie să ne mire dacă, în aceste zile, Vladimir Putin își freacă mâinile bucuros urmărind controversele care înconjoară deplasarea lui Zelenski în America. O vizită care trebuia să amplifice susținerea americană pentru Ucraina s-a transformat într-un coșmar de imagine pentru liderul de la Kiev. Iar rușii, maeștri în manipulări, vor profita cu vârf și îndesat de aceste scurcircuite și vor sabota și mai mult colaborarea dintre SUA și Ucraina și, prin extensie, dintre Occident și Kiev.

A făcut Zelenski o greșeală criticându-i pe republicani și mergând cu candidații democrați în Pennsylvania? A fost un lucru neintenționat sau o decizie luată cu bună știință de oficialii de la Kiev? Simplu fapt că republicanii vor să aloce timp prețios ca să ancheteze aceste lucruri, în loc să se concentreze pe susținerea Ucrainei în conflictul său cu Rusia, este o pierdere semnificativa pentru Kiev si o victorie majoră pentru Putin.

Surse: The New Yorker, Business Insider, The Hill, Washington Post, MSN, New York Post, Newsweek, Forbes, CNN, Axios, FoxNews, BBC, senate.gov, speaker.gov, house.gov, X