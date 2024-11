Ana Birchall, cel mai bogat candidat la prezidenţiale: Pot să justific oricând tot ce e acolo / ”Soţul a lucrat pe Wall Street” / ”Nu epatăm în lux, stăm în acelaşi apartament de peste 20 de ani”

Ana Birchall, candidat independent la alegerile prezidenţiale, susţine că aproape toate bunurile trecute în declaraţia de avere – locuinţe în România şi în SUA, lingouri de aur, terenuri, titluri de stat – au fost obţinute împreună cu soţul său înainte de intra în politică. Soţul Anei Birchall a lucrat pe Wall Street şi în Hong Kong înainte de a veni în România. ”Noi suntem o familie foarte echilibrată şi cumpătată, nu epatăm în lux, stăm în acelaşi apartament de peste 20 de ani”, a spus Ana Birchall, la Prima TV, transmite News.ro.

Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a fost întrebată în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum a ajuns să aibă cea mai stufoasă declaraţie de avere dintre toţi candidaţii.

”Este aceeaşi declaraţie de avere, în mare, pe care am completat-o în prima zi când m-am întors în ţară. Ce este acolo este obţinut la vedere, este obţinut înainte ca eu să intru în politică, este obţinut de mine şi de soţul meu, care este britanic şi care a lucrat pe Wall Street şi în Hong Kong, când Hong Kong-ul era sub britanici. Spre deosebire de toţi ceilalţi candidaţi, eu pot să justific oricât, oriunde, în faţa oricui ce este acolo, pentru că este obţinut legal şi este obţinut din muncă cinstită. Noi suntem o familie foarte echilibrată şi cumpătată, nu epatăm în lux, stăm în acelaşi apartament de peste 20 de ani, acolo este casa noastră, plină de amintiri. Acelaşi lucru am încercat să-l învăţ şi pe copilul meu: să fie chibzuit, să se încadreze în bugetul pe care-l are, nu să epateze în lux. Chiar îi provoc pe toţi contra-candidaţii, nu numai să-şi pună diplomele la vedere, dar să-şi pună la vedere şi declaraţia de avere, dar aia reală, nu prin interpuşi”, a spus Ana Birchall.

Potrivit decoraţiei de avere, Ana Birchall deţine locuinţe în România şi în America, terenuri, lingouri de aur, bijuterii şi conturi bancare. În ceea ce priveşte locuinţele, Birchall este proprietara unui apartament de 50 de metri pătraţi în Capitală, cumpărat în 1997, dar mai deţine alte patru apartamente şi case de vacanţă împreună cu soţul: un apartament în Bucureşti de peste 300 de metri pătraţi, o casă de vacanţă în Suceava, o casă în SUA şi un apartament în SUA.

Ana Birchall şi soţul au dat în chirie, în SUA, una dintre proprietăţi şi în ultimul an a încasat 48.000 de dolari, echivalentul unei chirii de 4.000 de dolari pe lună. Tot la capitolul chirii, a declarat şi suma de 18.200 de lei, aproximativ 1.200 lei pe lună încasaţi de pe urma apartamentului cumpărat pe cont propriu.

Ana Birchall are mai multe conturi în bănci: trei în lei – cu suma de 143.596 de lei, patru în euro – unde are suma de 3.355 de euro, şi şase în dolari – cu suma de 201.752 de dolari. De asemenea, deţine obligaţiuni de stat în valoare de: 140.310 lei, de 98.459 de euro, şi 364.666 de dolari.

De la societatea Nuclearelectrica, unde a lucrat doi ani, a primit un salariu de anual de 536.744 lei, în timp ce soţul său a fost remunerat cu 1.200.000 de dolari. În perioada 2002-2008 a cumpărat trei terenuri în Suceava si a mai declarat un teren din Prahova ca moştenire. De asemenea, Ana Birchall deţine lingouri de aur în valoare de 412.000 de euro şi bijuterii în valoare de 65.000 de euro. A acordat un împrumut Institutului pentru politici strategice si de securitate Pontus Euxinus în valoare de 8.500 de euro.

