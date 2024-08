Ambasadoarea SUA Kathleen Kavalec și soțul ei, drumeție pe ViaTransilvanica: Este o adevărată comoară, atât pentru români, cât și pentru vizitatorii străini interesați să descopere toate frumusețile pe care România le are de oferit

Ambasadoarea Kathleen Kavalec și soțul ei, diplomatul Mark Taplin, au parcurs timp de trei zile o porțiune a drumului ViaTransilvanica din Transilvania rurală, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA. Cuplul s-a cazat în pensiuni tradiționale și a savurat bucătăria locală. Au vizitat mai multe situri culturale și istorice, cum ar fi Castelul Bethlen din Criș și mai multe biserici săsești fortificate, inclusiv situl Biertan, aflat în patrimoniul mondial UNESCO.

„Mă bucur să văd că Via Transilvanica atrage tot mai multă atenție, atât în țară, cât și în străinătate”, a spus ea.” „Felicitările mele vizionarilor și voluntarilor care au făcut posibil acest lucru. Via Transilvanica este o adevărată comoară, atât pentru români, cât și pentru vizitatorii străini interesați să descopere toate frumusețile pe care România le are de oferit”, a declarat ambasadoarea Kavalec

Via Transilvanica este un traseu de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin, și este destinat pentru drumeții, ciclism sau călărie. Călătoria cuplului a început în Stejărenii (lângă Sighișoara) și a continuat prin Criș, Malâncrăv, Nou Săsesc, Copșa Mare, Biertan, Richiș și, în final, Nemșa.

Unul dintre punctele culminante ale călătoriei a constat în descoperirea fiecăruia dintre indicatoarele de etapă sculptate în mod unic la fiecare kilometru, care i-au ajutat să își urmărească progresul de-a lungul drumului.

În timpul drumeției lor, ambasadoarea Kavalec și soțul ei s-au întâlnit cu locuitori și experți locali care le-au împărtășit informații despre satele lor și istoria locurilor. Ambasadoarea a aflat despre influența lui Stephan Ludwig Roth, un vizionar al secolului al XIX-lea, care a lucrat pentru a aduce împreună români, sași, maghiari și romi. De asemenea, s-au bucurat de observarea vieții sălbatice locale, inclusiv a unui urs, care, din fericire, a păstrat distanța!

Ambasadoarea Kavalec a menționat că ea și soțul ei și-au planificat excursia folosind ghidul și aplicația Via Transilvanica, ambele disponibile online gratuit. https://www.viatransilvanica.com/ro/ghid-vt/