Allen Coliban (USR) publică o fotografie cu sacii de voturi care trebuie renumărate în Brașov și îndeamnă oamenii să vină în fața prefecturii / BEC a refuzat prezența observatorilor externi și a filmării procesului

Allen Coliban (USR) a publicat, joi, o fotografie cu sacii de voturi care trebuie renumărate în Brașov, în urma deciziilor Curții Constituționale, urmată de cea a Biroului Electoral Central: ”Nu știu cum vor număra 9 oameni totalul de 272.000 de voturi, până duminică”, scrie fostul primar al Brașovului.

Acesta atrage atenția și asupra faptului că la nivel național, 500 de oameni trebuie să facă treaba a 180.000:

”Dacă nu se descurcă, angajații Prefecturii (reprezentanța guvernului Ciolacu în teritoriu) vor oferi ajutor”, scrie Coliban care anunță că va merge în fața Prefecturii Brașov ”civilizat, doar să știe că suntem acolo și că nu sunt singuri”.

”Înăuntru sunt tot oameni, cu o responsabilitate enormă, cu o misiune extrem de dificilă și de a căror activitate, sub o presiune imensă (plus oboseală, plus eroarea umană), depinde soarta democrației noastre. Orice greșeală poate arunca țara în haos. Dacă vreți să povestim despre astea, mă găsiți în fața Prefecturii, ca în ianuarie 2017”, a mai spus Allen Coliban.

Îndemnul lui Coliban vine în contextul în care BEC a refuzat prezența observatorilor externi și a filmării procesului.