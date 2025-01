Alin Apostol (USR) îi contrazice pe sindicaliști: Numărul corect de angajați din administrație e de peste 450.000, nu de 240.000 / Un aparat mult prea stufos, cu deficit la profesori și medici

Alin Apostol, fost deputat USR și membru al comisiei de administrație publică din Camera Deputaților, a reacționat la recenta afirmație a liderului sindical Bogdan Șchiop, care a prezentat un număr de 240.000 de angajați ai administrației publice locale și centrale. Conform lui Apostol, afirmația lui Șchiop este „inexactă” și a prezentat argumente din trei surse oficiale pentru a demonstra contrariul.

În declarația sa, Apostol a subliniat că în România există peste 450.000 de angajați în administrația publică centrală și locală. Acesta a citat datele oficiale disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor:

Învățământ: 380.000 angajați

Sănătate: 245.000 angajați

Instituții de forță (apărare, poliție, servicii): 206.000 angajați

Justiție: 23.000 angajați

Administrație centrală (ministere, agenții, autorități centrale): 130.000 angajați

Administrație locală (primării, consilii județene și instituții subordonate): 320.000 angajați

O a doua sursă menționată de Alin Apostol sunt cercetările proprii, explicând că, pentru elaborarea unui set de măsuri privind reforma administrativ-teritorială, a trimis 3.228 de solicitări către primării și consilii județene. Răspunsurile obținute de la aproximativ 2.200 de UAT-uri (unități administrativ-teritoriale) au arătat o distribuție a angajaților în administrația locală de aproximativ 220.000 (120.000 în primării și 100.000 în consilii județene), confirmând astfel estimarea de 320.000 de angajați la nivelul administrației locale.

De asemenea, Apostol a menționat că analiza execuțiilor bugetare ale primăriilor și consiliilor județene susține aceleași cifre, arătând că numărul total de angajați din administrația publică, centrală și locală, depășește cu mult numărul de 240.000 avansat de Șchiop.

În plus, Apostol a făcut o comparație la nivel european, subliniind că România se află într-o poziție mediană în privința numărului de angajați în sectorul public raportat la populația țării. „La nivel european, România se află la jumătatea clasamentului în privința numărului de angajați bugetari per mia de locuitori. Avem în jur de 17%-18% dintre angajați în sectorul bugetar, comparativ cu țările nordice, cum sunt Danemarca, Norvegia și Suedia, care ajung până la 33%,” a explicat Apostol. Aceasta înseamnă, conform lui, că România are o proporție echilibrată de angajați bugetari, dar cu un deficit major în anumite domenii cheie.

„În schimb, avem deficit major în domeniul învățământului. Suntem practic pe ultimul loc la nivel european în ceea ce privește numărul de profesori și învățători raportat la numărul de copii. Avem același deficit și în domeniul sănătății, la asistenți și medici, dar mai puțin la judecători, unde România se află chiar în top în ceea ce privește numărul de judecători per mia de locuitori, deși se plâng de lipsa acestora. Având un deficit semnificativ în domeniul poliției, educației și sănătății, dar fiind în mijlocul clasamentului european privind sectorul bugetar, se poate concluziona că sectorul administrației publice centrală și locală este mult prea stufos.”

Apostol a subliniat că, din cauza acestui deficit în educație și sănătate, România se află într-o situație paradoxală: „Având puțini angajați în educație și sănătate și fiind la mijlocul clasamentului în sectorul public, acest lucru înseamnă că avem foarte mulți angajați în administrația publică”.

Fostul deputat a încheiat prin a solicita liderului sindical Bogdan Șchiop să prezinte sursele care au stat la baza afirmațiilor sale, subliniind că datele sale, obținute din surse oficiale și prin cercetare proprie, demonstrează contrariul. „Voi continua să demontez și alte afirmații inexacte din articolul publicat de domnia sa, iar răspunsurile mele vor fi bazate pe informații verificabile și transparente,” a concluzionat Alin Apostol în postarea de la Facebook.

Disputa pe tema numărului angajaților din administrația publică vine pe fondul discuțiilor despre eficiența administrației, necesitatea unei reforme administrative în România și blocarea angajărilor la stat.

Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a avansat numărul de 240.000 de angajați, în cadrul unui interviu acordat publicației Libertatea. Liderul sindical contesta narativele politicienilor privind reducerea numărului de angajați din administrația publică, atrăgând atenția asupra unui discurs periculos promovat de clasa politică. „Dacă vreodată crede cineva că „duşmanii” bugetului naţional sunt salariaţii din sectorul administraţie publică, cei 240.000, se înşală amarnic”, a spus Șchiop.