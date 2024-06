Alianța Dreapta Unită a marcat finalul campaniei electorale printr-un miting în Piața Universității / Apel ca românii să iasă la vot

Liderii USR, PMP și Forța Dreptei au făcut, joi, un apel de mobilizare la vot a cetățenilor pentru alegerile din 9 iunie, susținând că aceste alegeri riscă să fie fraudate de Coaliția PSD-PNL dacă românii nu ies în număr mare la vot.

Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Ludovic Orban au fost, joi, alături de Nicușor Dan și candidații alianței Dreapta Unită din București în Piața Universității pentru a marca finalul campaniei electorale pentru alegerile din 9 iunie.

”Alianța Dreapta Unită este singura forță politică ce a stat vertical împotriva mafiei, suntem forța politică ce a creat PNRR. Nu am cedat în fața lui Rădoi, a lui Dumitrescu, nu am cedat amenințărilor. Nu o vom face niciodată. Vom fi alături de românii care își doresc modernizarea, cinstea. Mergem la victorie pe 9 iunie. Le mulțumesc celor doi președinți, Eugen Tomac și Ludovic Orban, pentru această construcție politică unică, o construcție politică bazată pe un program, pe oameni serioși, pe generozitate și pe maturitate politică. N-am împărțit țara în hălci de carne. Am stat să facem programe, să găsim cei mai buni candidați, oameni curajoși, care n-au cedat asalturilor PSD și PNL”, a declarat președintele USR, Cătălin Drulă, citat într-un comunicat de presă.

Alianța Dreapta Unită a fost ținta campaniilor de fake news ale PSD și PNL în această campanie electorală, dovadă că reprezintă principala amenințare la adresa sistemului de corupție instalat de PSD și PNL.

„Dacă în Bucureşti se poate, sigur se poate în toată ţara. Vom reuşi să scăpăm de pesedeul mare şi pesedeul mic vopsit în galben. 9 iunie este despre viitor, despre o Românie fără PSD şi PNL. Este momentul să ne mobilizăm, să nu ne lăsăm păcăliţi de propagandă. Este esenţial să ieşim la vot. Nu risipiţi votul. Doar aşa putem trimite în opoziţie ciuma roşie. Pe 9 iunie se dă o bătălie între dreptate şi stagnare, între dreapta şi stânga care aduce sărăcie. Vă invităm să iesiţi la vot. A protesta prin neimplicare este ceea ce îşi doresc Ciucă şi Ciolacu. Românii oneşti, corecţi, să nu iasă la vot. Este momentul să le daţi o lecţie prin participarea la vot”, a declarat Eugen Tomac, președintele PMP.

Potrivit comunicatului, delegații Alianței Dreapta Unită sunt pregătiți să apere votul în toate secțiile de votare și vor sesiza orice fel de nereguli. „Există suspiciuni serioase că PSD și PNL vor să fraudeze votul de la aceste alegeri și s-au asigurat că în unele secții vor avea cinci delegați, în timp ce opoziția va avea un singur delegat”, precizează sursa citată.

”Bătălia pe care o dăm noi, oamenii liberi, este o bătălie pentru a apăra democrația. Campania din ultimele săptămâni a arătat ca partidul stat PSD-PNL nu știe să își facă o campanie cu proiecte și propuneri, ci doar semănând frica. Sunt localități în țara asta unde candidații noștri au fost împiedicați să își facă campanie. Pe 9 Iunie e lupta pentru democrație. Sunteți nemulțumiți de guvernarea toxică, veniți la vot. Dacă stați acasă, ajutați PSD și PNL. Celor care strâmbă din nas și zic că votul nu are importanță: așa încurajează tirania. Nu stați acasă, nu desconsiderați acest drept fundamental pentru care mii de români și-au dat viața la Revoluție”, a declarat Ludovic Orban.

Publicitate electorală