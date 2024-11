Alexandru Muraru, preşedinte PNL Iaşi: Un PSD readus la putere, ocupând toată administraţia, va face în aşa fel încât pilonii PNL, adică primarii noştri, să fie principalele victime. Le vor bloca proiecte şi îi vor hărţui

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a declarat că, dacă PSD va lua întreaga putere în statul român, atunci principalele victime vor fi primarii liberali care vor fi hărţuiţi de instituţii, în timp ce proiectele acestora vor fi blocate, transmite News.ro.

Alexandru Muraru a afirmat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei Regionale PNL de la Iaşi, la care a fost prezent şi liderul partidului Nicolae Ciucă, că edilii liberali vor fi printre cei mai afectaţi dacă PSD va reuşi să preia toată puterea în statul român/

”Un PSD readus la putere, ocupând toată administraţia, toate instituţiile statului va face în aşa fel încât pilonii PNL, adică primarii noştri, să fie principalele lor victime dacă vor reuşi să preia toată puterea în statul român. Vor bloca proiecte, vor anula finanţări şi vor fi cei care vor hărţui primarii PNL cu instituţiile statului puse la dispoziţia lor. Pentru ei nu există altceva decât îmbogăţirea proprie şi a propriilor clanuri”, a susţinut liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

Potrivit lui Muraru, PSD a blocat la Iaşi mai multe proiecte, el dând ca exemplu construcţia Institutului Regional de Boli Cardiovasculare sau centura oraşului Podu Iloaiei.

”Marile proiecte, autostrăzile sau spitalul regional sunt proiecte gândite şi puse în mişcare de PNL şi de guvernările liberale. Nici un PSD-ist nu are dreptul, la Iaşi şi în Moldova, să îşi aroge şi să îşi asume munca şi viziunea administraţiei liberale. La Iaşi am construit un aeroport nou, am dezvoltat marile noastre proiecte, cum ar fi o nouă Operă Naţională, reabilitarea Filarmonicii, o viitoare sală de sport, un viitor stadion, parcuri industriale. Dacă PSD poate să îşi asume un proiect pentru Moldova, cu siguranţă acela este al subdezvoltării şi sărăciei, al ţinerii cu tot dinadinsul în urmă a acestei regiuni. Sunt mai multe proiecte pe care PSD le blochează la Iaşi de câţiva ani, şi anume centura Podu Iloaiei, blocată de ministrul Sorin Grindeanu, Spitalul Regional de Boli Cardiovasculare, blocat de ministrul Rafila, sau varianta ocolitoare a Iaşiului, blocată de asemenea de ministrul Grindeanu”, a declarat Alexandru Muraru.

Totodată, Muraru a spus că este important ca PNL, atât la Iaşi, cât şi în Moldova, să obţină un număr cât mai mare de parlamentari, pentru ”a putea impune proiecte şi a aduce beneficii acestei regiuni”.

Declarațiile liderului PNL Iași vin în contextul în care multe sondaje îl cotează pe Nicolae Ciucă sensibil sub scorul partidului.