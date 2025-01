Alejandro Baldé, fundașul stânga al Barcelonei, mărturisește că a fost ținta insultelor rasiste la meciul cu Getafe

Jucătorul echipei FC Barcelona, Alejandro Baldé, a declarat că a fost ținta unor insulte rasiste în timpul meciului cu Getafe, încheiat cu scorul de 1-1, potrivit News.ro. Spaniolul susține că l-a avertizat pe arbitru la pauză, însă fără efect.

„Am primit mai multe insulte rasiste,” a declarat fundașul stânga pentru televiziunea Movistar după meci. „Asta nu ar trebui să se mai întâmple. S-a petrecut în prima repriză și i-am spus arbitrului, care a activat protocolul. Nu știu exact cum funcționează acest protocol și trebuie să încerc să uit ce s-a întâmplat.”

🚨⚠️ Alejandro Balde: “No space for racism, in life and in football. We must fight against these scenes”.

“It’s a shame to see these things happening in 2025”. pic.twitter.com/5Z2ljCJsK2

