Alegerile prezidențiale din România, analizate de Cyfluence Research Center: Eforturi de influențare pe termen lung, zeci de pagini Facebook create cu ani în urmă, rețele de boți care amplificau conținutul pro-Georgescu / Plus: O clădire din Londra găzduiește 180 de firme, unele legate de temutul GRU. Printre ele, Bunelu Ltd.

Cyfluence Research Center a publicat o amplă analiză a campaniilor de influențare a alegerilor prezidențiale din România – anulate de Curtea Constituțională – identificând, printre altele, eforturi de influențare a opiniei publice pe termen lung, în principal pe Facebook și X, și zeci de pagini Facebook, create cu mai mulți ani înainte de alegeri, care distribuiau conținut ce promova narațiuni patriotice, naționaliste și religioase identice cu cele promovate ulterior de Georgescu.

Anularea rezultatelor alegerilor din noiembrie anul trecut de către Curtea Constituțională constituie un caz fără precedent, notează Cyfluence Research Center. Serviciul Român de Informații (SRI) a afirmat că Călin Georgescu, candidatul câștigător, a fost promovat în mod deliberat prin operațiuni de informare (IO). Aceste operațiuni l-au ridicat de la o obscuritate relativă la victoria electorală. Potrivit SRI, acestea au vizat manipularea dezbaterii publice pe rețelele de socializare și au fost însoțite de o serie de de atacuri cibernetice.

Cyfluence Research Center a analizat discursul atât înainte de alegeri, cât și în săptămânile următoare și a investigat acuzația că au avut loc activități de influență pe termen lung pe social media.

Principalele constatări:

O cantitate semnificativ mai mare de conținut social media și de știri despre Georgescu, în comparație cu principala sa concurentă, Elena Lasconi.

Distribuția între platforme și stimularea neautentică a narațiunilor de extremă dreapta, patriotice, naționaliste și religioase pe care Georgescu le promova pe X, Facebook, TikTok, YouTube și Instagram.

Conținut pro-Georgescu corelat în timp și repetitiv în secțiunea de comentarii a conținutului video pe YouTube și TikTok.

distribuirea coordonată de linkuri către videoclipuri TikTok pro-Georgescu pe X.

După anularea alegerilor, mari influenceri și-au exprimat sprijinul pentru Georgescu. Mulți dintre aceștia sunt cunoscuți ca fiind conturi pro-rusești, cum ar fi cel al lui Jackson Hinkle .

Indicii pentru eforturile de influențare pe termen lung, în principal pe Facebook și X.

Zeci de pagini Facebook au fost create cu mai mulți ani înainte de alegerile actuale.

Aceste pagini împărtășeau conținut care promova narațiuni patriotice, naționaliste și religioase. Aceste narațiuni erau identice cu cele promovate ulterior de Georgescu.

Aceste pagini sunt gestionate de conturi străine. În mai multe cazuri, se observă un model recurent de subtitrări chinezești în cadrul detaliilor paginii.

Unele dintre aceste pagini și-au schimbat activitatea pentru a se concentra pe susținerea lui Georgescu. Un exemplu cheie este Daily Romania, o entitate de știri X care a fost creată cu aproximativ un an înainte de alegeri, care și-a schimbat conținutul pentru a-l sprijini puternic pe Georgescu.

Anularea rezultatelor alegerilor a stârnit numeroase critici, multe voci exprimându-și indignarea față de perturbarea unui proces democratic. În special, multe dintre aceste critici sunt aceleași persoane care l-au promovat anterior pe Georgescu.

Deși Georgescu a pretins că este un candidat independent, fără sprijin de partid și cu un buget de campanie zero, rezultatele arată că au fost investite timp și resurse semnificative într-o campanie online sofisticată destinată promovării candidaturii sale la președinția României.

Georgescu este cunoscut pentru poziția sa critică față de NATO și sprijinul occidental pentru Ucraina. Creșterea sa rapidă în alegerile din România, dublată de absența oricăror venituri sau cheltuieli de campanie declarate, a stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă legătură cu Rusia. Există suspiciuni tot mai mari că operațiunile FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) ar fi putut influența rezultatul alegerilor în favoarea sa.

În ciuda indiciilor clare privind activitățile coordonate și sponsorizate din străinătate, ștergerea pe scară largă a conturilor de utilizator îngreunează în mod semnificativ eforturile de a evalua amploarea și eficacitatea acestor operațiuni.

În plus, într-un context în care campaniile de influență își au originea atât pe plan intern, cât și internațional, distincția între interferența locală și cea străină poate fi uneori practic imposibilă.

Introducere și constatări până în prezent

La începutul lunii decembrie 2024, Consiliul Național de Securitate al României (CSAT) a declasificat două documente care dezvăluie o campanie de propagandă coordonată care l-a ajutat pe candidatul de extremă dreapta și pro-rus Călin Georgescu să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale. Primul document1 publicat de CSAT detaliază o campanie TikTok masivă de susținere a lui Georgescu, în timp ce al doilea document descrie atacurile cibernetice care au vizat infrastructura electorală a României la 24 noiembrie. Datele de acces la site-urile electorale electorale au fost furate de la utilizatori legitimi și publicate online „pe platforme de criminalitate informatică originare din Rusia”. Separat, agențiile de informații raportează aproximativ 85 000 de tentative de hacking în încercarea de a accesa date electorale și de a modifica conținutul – inclusiv în ziua alegerilor. Raportul precizează că atacatorii cibernetici au folosit metode avansate pentru a rămâne anonimi, lucrând într-un mod și la o scară „tipice actorilor sponsorizați de stat”.

Potrivit Serviciului Român de Informații (SRI), creșterea bruscă în popularitate a lui Georgescu a fost determinată în principal de peste 25.000 de conturi TikTok, înregistrate cu ani înainte, care au devenit active cu două săptămâni înainte de alegeri. TikTok, care a cooperat cu autoritățile române, a declarat că aceste conturi au fost gestionate prin adrese IP „unice”, ceea ce le-a permis să se sustragă detectării de către sistemele sistemele de detectare a comportamentului coordonat.

Multe dintre aceste conturi au folosit imaginea lui Georgescu sau logo-ul campaniei ca imagini de profil, amplificând conținutul pro-Georgescu și sporindu-i vizibilitatea și viralitatea pe TikTok. Documentele serviciilor de informații identifică un cont TikTok care, potrivit acestora, a efectuat plăți în valoare de 381 000 de dolari în doar o lună, de la 24 octombrie – către utilizatori care îl promovau pe Georgescu.

În ciuda faptului că au încălcat politica TikTok privind imitarea identității, aceste conturi au rămas active pe tot parcursul perioadei electorale din cauza aplicării slabe a legii. Acestea au reușit să acumuleze sute de urmăritori înainte de a fi în cele din urmă eliminate.

În plus, cercetările efectuate de snoop.ro au arătat că o parte semnificativă a activității TikTok de promovare a lui Georgescu a provenit dintr-o campanie comandată de PNL, care ulterior a susținut că această campanie a fost deturnată.

Accentul strategic pus pe TikTok pare să fi dat rezultate rapide. Cercetările privind profilul electoratului lui Călin Georgescu indică faptul că sprijinul său cel mai substanțial a provenit din grupul demografic cel mai activă pe TikTok: 31% dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și-au exprimat sprijinul pentru Georgescu.

Campania lui Georgescu s-a extins dincolo de TikTok, utilizând diverse alte platforme de social media – inclusiv X, Facebook, YouTube – și aplicații de mesagerie precum Telegram, precum și o rețea de site-uri web.

Pe Facebook, o investigație publicată de Check First a dezvăluit o campanie condusă de o rețea coordonată de pagini de Facebook și site-uri web care susțin agenda politică a partidului de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și candidatul acestora, George Simion, și, într-o mai mică măsură, Călin Georgescu, atacând-o în același timp pe Elena Lasconi și pe alții.

Campania s-a extins dincolo de utilizarea de conturi neautentice, folosind hashtag-uri, repetate repetate și modele emoji pentru a amplifica conținutul în sprijinul candidatului pro-rus. Acest efort a fost condus în continuare de așa-numiții „voluntari” care au primit plăți pentru a distribui materiale legate de Georgescu, precum și persoane influente care au fost remunerate pentru postările lor.

Sistemul de promovare a fost gestionat prin intermediul unui cont TikTok numit @propagatorcg, care a emis instrucțiuni și a facilitat plățile pentru difuzarea conținutului prin TikTok, YouTube și Facebook.

În plus, Georgescu a primit sprijin de la rețele afiliate Rusiei – inclusiv site-uri web, canale media și conturi de utilizator – care i-au amplificat atât profilul, cât și relatările pe mai multe platforme, în special Telegram, Facebook și X. Acest sprijin a fost facilitat prin intermediul posturilor de de stat, precum Russia Today (RT) și Sputnik, și consolidat în continuare printr-o rețea largă de canale afiliate și spin-offs care operează în întreaga Europă.

În cele din urmă, deși Georgescu a susținut că campania sa politică a funcționat cu un buget zero, activitățile de promovare în favoarea sa au fost totuși finanțate:

O campanie TikTok9 masivă pro-Georgescu, care, potrivit SRI, „ar fi fost coordonată de un actor de stat” și a implicat un programator pe nume Bogdan Peșchir, care a fost implicat în transferul a peste un milion de euro sub formă de donații către conturile TikTok. În portofelul virtual al lui Peșchir, aceștia au găsit 7 milioane de dolari.

Zeci de site-uri care s-au dovedit a fi conectate la Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR11) și au publicat articole coordonate pro-Georgescu. Aceste site-uri web au distribuit, de asemenea, articole prin reclame plătite pe Facebook.

Concluzie: Georgescu și-a anunțat candidatura independentă la președinția României cu mai puțin de două luni înainte de ziua alegerilor, a trecut de la un candidat aproape necunoscut (cu un sondaj de aproximativ 1% în octombrie 2024) la câștigătorul primului tur de scrutin , cu aproape un sfert din voturi.

Volumele de activitate – Georgescu VS. Lasconi

Atunci când se compară cei doi candidați principali, Georgescu și Lasconi, este evident că aparițiile social media și mass media despre Georgescu au fost mult mai mari (x17 mai multe mențiuni X, x1,6 mai multe mențiuni de știri)

Între 1 octombrie 2024 și 18 ianuarie 2025, un total de 712.460 de mențiuni legate de Georgescu au fost înregistrate pe X, în comparație cu doar 41 180 de mențiuni pentru Lasconi. Această disparitate semnificativă a ridicat suspiciuni de promovare coordonată și neautentică în favoarea candidatului pro-rus.

Pentru ambii candidați, repostările constituie forma dominantă de angajament pe X. Din cele 712.460 de mențiuni, 39.200 constau în postări originale sau citate, 25.500 în răspunsuri, iar 640.800 – reprezentând 90 % – de repostări. În cazul lui Lasconi, au fost înregistrate 41.180 de mențiuni, care cuprind 4.400 de mesaje originale postări sau citate, 3.000 de răspunsuri și 33.200 de repostări, care reprezintă împreună 80 la sută.

Site-urile de știri au mediatizat ambii candidați în perioada 1 octombrie 2024 – 1 ianuarie 2025, cu vârfuri de acoperire în jurul primului tur al alegerilor și anularea ulterioară a rezultatelor acestuia. Georgescu a primit mult mai multă atenție, ca urmare a anunțării candidaturii sale și victoria sa neașteptată în primul tur. În total, au fost înregistrate 378 990 de mențiuni pentru Georgescu, față de 233 570 pentru Lasconi.

Analiza a conținutului care îi menționează pe Georgescu și Lasconi între 2 decembrie 2024 și 22 ianuarie arată că TikTok a generat cel mai ridicat nivel de viralitate pentru ambii candidați, Georgescu atingând 861,5 milioane de vizualizări, iar Lasconi 125,1 milioane de vizualizări. În general, conținutul legat de Georgescu a obținut un reach semnificativ mai mare.

Conținutul despre Călin Georgescu a obținut cu aproape x8 mai multe vizualizări comparativ cu Elena Lasconi pe aceste platforme.

Activitate pe mai multe platforme

Un instrument de analiză narativă bazat pe inteligență artificială a detectat o activitate pozitivă coordonată de promovare a lui Georgescu.

Analiza a evidențiat o campanie pe mai multe platforme, care a cuprins șase platforme de socializare, dintre care TikTok, X, și Facebook sunt cele mai importante.

Același software AI a efectuat, de asemenea, o analiză aprofundată a uneia dintre narațiunile proeminente identificate în campania multiplatformă. Această narațiune pro-patrioți/anti-globaliști (ca parte a campaniei lui Georgescu) a fost găsită pe mai multe platforme social media.

Această narațiune s-a răspândit pe mai multe platforme social media, inclusiv X, Facebook, TikTok și YouTube și a fost tradusă în mai multe limbi, precum română, franceză și engleză. Un amestec de conturi neautentice și influenceri au diseminat-o.

O parte semnificativă a campaniei a fost desfășurată pe TikTok. Pentru a crește numărul de vizualizări și expunerea pentru acest a fost investit un efort considerabil în crearea de conținut pe alte platforme care să aibă legătură cu TikTok.

Eforturile de influență rusești utilizează adesea texte repetitive difuzate de conturi neautentice de social media. Unul dintre textele proeminente distribuite de acest tip de cont în România în ultimele luni a fost un mesaj distribuit pe X, cu linkuri către videoclipuri TikTok, care le cerea telespectatorilor să „urmărească acest videoclip despre Georgescu pe TikTok”. După cum se poate observa, contul Inauthentic pro-Rusia/anti-Vest/extremă dreaptă @EMILEBINCA a început să împingă videoclipuri în septembrie 2024. Acesta și-a intensificat activitatea în săptămâna premergătoare primului tur al alegerilor.

La fel ca @EMILEBINCA, s-a constatat că sute de conturi X neautentice răspândeau acest text repetitiv înainte de 24 noiembrie 2024.

Mesajele constând în acest format continuă să se răspândească pe X și după data primului tur al alegerilor.

Utilizarea influencerilor și a politicienilor/foștilor politicieni

Rapoartele publicate indică faptul că influenceri au fost remunerați pentru a promova politicile lui Georgescu pe TikTok. Cyfluence Research Center a reușit să găsească activități similare și pe X. Conturile foarte influente au jucat un rol semnificativ în manipularea algoritmilor platformelor de social media.

O privire mai atentă asupra miezului activității scoate în evidență influenceri care au în jurul lor numeroase conturi de tip bot, care interacționează cu postările lor. O parte semnificativă a postărilor publicate de influenceri înainte de alegeri constau într-un videoclip cu Georgescu spunând că ONU se află sub controlul oligarhilor care sunt legați de o rețea de pedofili.

Toate conturile promovează politicile și opiniile lui Georgescu pe rețelele sociale. Aceste opinii par să se inspire din Trump și ideologia sa, Georgescu citând din discursul lui Trump la ONU în 2019, în care a spus: „Viitorul nu aparține globaliștilor; viitorul aparține patrioților. Viitorul aparține națiunilor suverane și independente care își protejează cetățenii lor, își respectă vecinii și onorează diferențele care fac fiecare țară specială și unică”.

Combinația dintre inspirația din Trump și utilizarea narațiunilor de extremă dreapta pe termen lung deja înrădăcinate în România, a fost esențială pentru campania lui Georgescu.

Exemple:

James Freeman Wells este un fost membru al Parlamentului European, care are aproape 99 000 de urmăritori pe X.

Pe 4 octombrie 2024, la doar trei zile după ce Georgescu și-a anunțat candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale, Jones a publicat un interviu cu acesta pe canalul său YouTube, o platformă nesemnificativă, cu mai puțin de 700 de abonați.

Activitatea legată de interviu este caracterizată de texte și hashtag-uri generice pro-Georgescu postate de conturi diferite în secțiunea de comentarii a videoclipului, ceea ce pare a fi o activitate corelată și pregătită din timp.

Daily Romania (@daily_romania pe X) este unul dintre conturile descoperite că răspândesc mesaje ultraconservatoare, anti-Lasconi și pro-Georgescu. Contul, creat în octombrie 2023, cu aproximativ un an înainte de alegerile prezidențiale din România din 2024, a difuzat în principal conținut despre România, predominant cu opinii de dreapta și teme creștine ortodoxe. Acest cont reprezintă un caz tipic de campanie pe mai multe platforme, implicând atât media sociale, cât și media consacrate, încorporând influența religioasă și culturală.

În noiembrie 2024, contul și-a schimbat conținutul către o poziție pro-Georgescu și anti-Lasconi.

În special, în cele cinci luni care au precedat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, numărul de urmăritori ai contului a crescut de peste trei ori, de la 22 600 la 3 iulie 2024, la 75 500 la 31 decembrie 2024. Această creștere bruscă ridică suspiciuni că o parte semnificativă a acestor urmăritori ar putea fi conturi false.

La 4 noiembrie 2024 – cu doar două săptămâni înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din România – contul a început să difuzeze conținut pro-Georgescu și anti-Lasconi, în ciuda faptului că nu a menționat numele niciunuia dintre candidați în cele douăsprezece luni de activitate anterioară.

De exemplu, la 12 noiembrie 2024, @daily_romania a publicat o postare în care o numea pe Elena Lasconi, o mincinoasă pentru că s-a prezentat public ca fiind creștină, purtând cruci la gât, alături de invitarea „homosexualilor și a altor susținători LGBTQ să se alăture partidului ei””. Utilizând software de analiză a rețelelor de socializare bazat pe inteligență artificială, Cyfluence Research Center a examinat postarea și a constatat că 80% din repostări au fost de tip bot, o proporție remarcabil de mare. Acesta pare a fi un model recurent pentru acest cont, care pare să primească în mod sistematic amplificare neautentică.

Activitatea pro-Georgescu pe Facebook

A existat o activitate pro-Georgescu semnificativă pe Facebook. Analiza Cyfluence Research Center s-a axat în special pe grupurile Facebook create în perioada premergătoare alegerilor. Grupuri precum „CĂLIN GEORGESCU – PREȘEDINTELE ROMÂNIEI”, «Călin Georgescu Susținători activi», sau «Călin Georgescu Președinte» care l-au promovat sistematic pe Georgescu, au fost create între 2020 și 2023, iar de atunci și-au schimbat numele.

Două grupuri și-au schimbat numele în 2024 pentru a fi legate de campania prezidențială a lui Georgescu. Un grup, „Călin Georgescu Președinte”, denumit anterior „Proiect de Țară Călin Georgescu – Bacău,” și-a schimbat numele cu mai bine de două luni înainte ca Georgescu să-și anunțe oficial candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Un alt grup, „CĂLIN GEORGESCU- PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,” și-a schimbat denumirea la doar o săptămână după ce Georgescu a obținut rezultatele din primul tur. În contextul campaniilor electorale online, această abordare este cunoscută pentru eficiența sa în a câștiga adepți, fără ca aceștia să știe că numele grupului ar putea fi ulterior schimbat și asociat cu un candidat politic.

Pe lângă răspândirea de conținut pro-Georgescu pe rețelele de socializare, campania și-a concentrat, de asemenea activitatea online pe celălalt candidat principal, Elena Lasconi. Acest efort a utilizat conturi pro-Rusia neautentice alături de conturi dedicate, care au fost create cu aproximativ un an înainte în România și activate ulterior înainte de alegeri.

Narațiunea („Georgescu este președintele nostru”, „Lasconi este o trădătoare”)

În postările detectate ca parte a acestui efort de influență, conturile îl promovează pe Călin Georgescu pentru președinția României, în timp ce se opun Elenei Lasconi, etichetând-o drept o globalistă legată de George Soros. Folosind un soft de analiză a narațiunii bazat pe inteligență artificială, Cyfluence Research Center a constatat că conturile de la adepții media din SUA conduc această narațiune, precum și teoreticieni ai conspirației de dreapta și susținători ai statelor rus și iranian.

Asocierea lui Lasconi cu George Soros pare să facă parte dintr-o narațiune mai largă folosită în retorica politică pentru a discredita oponenții prin asocierea lor cu agende globaliste, o tactică des întâlnită în discursul politic al extremei drepte. Astfel de afirmații apar de obicei din teorii ale conspirației sau de narațiuni politice, mai degrabă decât de rapoarte factuale, și sunt adesea menite să susțină un alt candidat politic, așa cum s-a demonstrat în cazurile Georgescu și Lasconi.

Între 25 noiembrie și 2 decembrie 2024, după publicarea rezultatelor primului tur al alegerilor, au fost publicate mesaje de susținere a lui Georgescu și cu conținut anti-Lasconi, etichetând-o drept „globalistă neomarxistă”, „susținută de Soros” și o «trădătoare» – au circulat pe scară largă pe rețelele de socializare. Aceste postări au apărut atât în română și engleză.

Jumătate dintre conturile implicate în acest efort corelat în timp sunt conturi neautentice care au fost create între 2023 și 2024.

Activitatea după alegeri

Este interesant de observat că după ziua alegerilor, mulți influenceri români și cunoscuți mega-influenceri internaționali și-au exprimat sprijinul pentru Georgescu. De exemplu, Jackson Hinkle, care este cunoscut pentru conținutul său pro-Rusia/pro-China/anti-Israel.

Hinkle a început să posteze despre alegerile prezidențiale din România pe 26 noiembrie 2024, iar de atunci a publicat zeci de postări în care îl susține pe Georgescu.

La 3 ianuarie 2025, Hinkle a postat un interviu cu Georgescu în emisiunea sa „Legitimate Targets”.

Prezentându-l pe Georgescu, Hinkle îl descrie ca „conducând lupta pentru suveranitate, valorile occidentale tradiționale și creștinismul”, susținând în același timp că o «lovitură de stat Soros-NATO-globalistă» i-a oprit campania. Interviul se concentrează pe anularea alegerilor prezidențiale din România, opoziția lui Georgescu față de instituțiilor globale și viziunea sa asupra suveranității României. Georgescu subliniază opoziția sa față de „sistemul oligarhic”, angajamentul său față de valorile creștine, credința sa în Dumnezeu și dorința sa de pace.

Un alt influencer important, Alex Jones, cu 3,5 milioane de urmăritori pe X, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru Georgescu într-o postare din 31 decembrie 2024. În postare, Jones a împărtășit poziția anti-NATO a lui Georgescu, susținând că „NATO a dat o lovitură de stat împotriva poporului român și instituie în mod deschis o dictatură”, descriindu-l în același timp pe Georgescu drept un «învingător populist anti-globalist».

@GaveZZOZZ, un cont românesc pro-Rusia de extremă-dreapta X cu peste 68 000 de urmăritori

Între 24 noiembrie și 8 decembrie (după ziua alegerilor), contul a postat de 20 de ori mesaje în sprijinul lui Georgescu. La 24 noiembrie 2024, contul și-a declarat public sprijinul pentru Georgescu, afirmând că a votat pentru el. Ulterior, contul și-a exprimat nemulțumirea cu privire la anularea alegerilor. Într-o postare din 6 decembrie, contul l-a comparat pe Georgescu cu Donald Trump, afirmând: „Se tem mai mult de Călin Georgescu câștigând alegerile prezidențiale decât de Trump!”

De asemenea, contul a adoptat terminologia de campanie a lui Trump, folosind hashtag-ul #MakeRomaniaGreatAgain și adăugând textul: „Așa știu eu că Călin Georgescu este SINGURA alegere pentru a face România Mare Again!”.

Un software de analiză a rețelelor sociale bazat pe inteligență artificială identifică @GaveZZOZZ ca fiind un cont de tip bot cu mai mult de peste 50 de acțiuni zilnice. Postarea sa a primit peste 2.200 de repostări, 70% dintre acestea provenind de la conturi bot.

Prezentarea lui Georgescu ca un patriot și opoziția față de UE și NATO este o altă narațiune majoră promovată de acest cont (și de alte conturi).

Un grup de politicieni și foști politicieni, în principal din Marea Britanie, au apărut într-un videoclip publicat la 7 decembrie 2024, de James Freeman Wells, un fost membru al

Parlamentul European cu aproape 99 000 de urmăritori pe X. În acest videoclip, cei șase politicieni și foști politicieni își exprimă sprijinul pentru Georgescu, folosind fraze repetitive precum „globaliști”, „patrioți” și „suveranitate”, printre altele.

O analiză a postării arată că 71% din cele 985 de repostări primite pentru acest videoclip provin de la conturi bot – ceea ce indică un potențial caz de activitate plătită, coordonată și neautentică.

@daily_romania de pe X, menționat, de asemenea, în analiza preelectorală, a prezentat cel mai ridicat nivel de activitate după ziua alegerilor.

La 26 și 28 noiembrie 2024, contul a distribuit o știre falsă care susținea că Robert F. Kennedy Jr., care nu fusese numit secretar al Departamentului de Sănătate, ar fi urmat să viziteze România pe 5 decembrie pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

La 30 noiembrie 2024, la două ore după publicarea pe Reuters, @daily_romania a postat următorul mesaj, sugerând că Robert F. Kennedy Jr. și Tucker Carlson ar călători în România pentru a se întâlni cu Călin Georgescu. Mesajul a generat peste 6 200 de interacțiuni, 69% din cele 956 de repostări provenind de la conturi de tip bot.

Câteva zile mai târziu, Blake Fleetwood, un prieten vechi al lui RFK Jr. a negat știrea, declarând pentru Euronews România, „Domnul Kennedy nu îl susține pe domnul Georgescu. Ar încălca legea americană pentru ca el să susțină un candidat înainte de o campanie electorală și nu ar face așa ceva.”

Pe 10 ianuarie 2025, @elonmusk (212,5 milioane de urmăritori) a citat postarea @daily_romnia, susținând că un fost comisar UE a recunoscut că UE a fost responsabilă pentru anularea alegerilor, adăugând: „Comportament tiranic”.

În ziua următoare, contul a câștigat mai mult de 2 600 de urmăritori, de aproape opt ori mai mulți noi adepți din ziua precedentă și de zece ori mai mare decât creșterea medie zilnică a numărului de adepți în săptămâna anterioară citatului lui Musk.

Mesajul, publicat cu doar o oră înainte ca Musk să îl citeze, a primit mai mult de 13 000 de repostări, dintre care 16 provenind de la conturi cu peste 100.000 de urmăritori.

Peste 60% din aceste postări au venit de la conturi de tip bot. Printre cele 16 conturi influente – atât autentice, cât și neautentice – s-au numărat politicieni, foștipoliticieni, un oficial chinez și, în principal, susținători ai extremei drepte, pro-Rusia, anti-UE și Trump.

Activitatea postelectorală pe TikTok

Consiliul Național de Securitate al României (CSAT) a declasificat două documente după primul tur, acuzând o campanie de propagandă coordonată care l-a ajutat pe Călin Georgescu să căștige. Primul document detaliază o campanie TikTok masivă de susținere a lui Georgescu, cu zeci de mii de conturi implicate. TikTok eliminase deja o parte dintre acestea la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie 2024, după ce platforma a fost analizată și criticată pentru gestionarea defectuoasă a alegerilor prezidențiale din România.

În ciuda eliminării unor conținuturi pro-Georgescu de pe TikTok înainte de alegeri, Cyfluence Research Center a identificat conținut similar, împreună cu mențiuni care se opun deciziei de anulare a alegerilor, circulând pe platforma. O analiză a conținutului pro-Georgescu publicat între 2 decembrie 2024 și 22 ianuarie 2025, arată că aproape jumătate din conținutul partajat pe primele patru platforme (X, Facebook, TikTok, YouTube) în această perioadă a provenit de la TikTok.

Mai jos sunt prezentate trei exemple de conturi care au avut un număr mare de postări într-o perioadă scurtă de timp și/sau un impact ridicat, care a fost la rândul său susținut de roboți.

@stegaruldac.official (Dinu Avramuta Cezar Catalin)

Contul are aproape 80K de urmăritori pe platformă. Aproape 500 de videoclipuri legate de Georgescu au fost detectate pe acest canal în mai puțin de 2 luni, principala narațiune a acestora fiind protestele care au loc care au loc pe străzile din România. Unele dintre videoclipuri au produs milioane de vizualizări pe TikTok. Cel mai vechi videoclip găsit pe canal este din 12 decembrie 2024.

Persoana din spatele acestui cont TikTok operează mai multe conturi de social media pe diferite platforme, care sunt utilizate pentru a promova proteste împotriva anulării alegerilor și în sprijinul lui Călin Georgescu.

Contul are aproape 30.000 de urmăritori pe platformă. În 2021, contul a postat un videoclip cu un cangur, iar de atunci, nu a mai avut nicio activitate pe platformă până la 5 decembrie 2024, când contul a început să posteze conținut pro-Georgescu. De atunci, contul a postat 140 de videoclipuri, multe dintre ele din interviurile lui Georgescu.

@gandirelibera

Contul a postat șase videoclipuri fără legătură în aprilie 2024 și apoi a început să răspândească conținut pro-Georgescudin 28 noiembrie 2024, cu peste 150 de videoclipuri publicate până în prezent. Toate videoclipurile utilizatorului prezintă utilizatorul însuși vorbind în fața camerei, însoțit de text într-o casetă roșie, care include apeluri la sprijin social media pentru Călin Georgescu.

Activitatea postelectorală pe YouTube

În ciuda rolului său relativ mic în activitatea pro-Georgescu pe social media, activitatea pe YouTube a devenit mai proeminentă în cursul lunii ianuarie 2025.

Analizând activitatea pro-Georgescu pe YouTube în cursul lunii ianuarie 2025, Cyfluence Research Center detectat zeci de canale postând de 10 ori sau mai mult despre Georgescu într-o perioadă de 7 zile:

Elena Alyas (@ElenaAlyas6556)

Utilizatorul YouTube @ElenaAlyas6556 a postat exclusiv conținut legat de Georgescu începând cu 26 decembrie 2024, concentrându-se în principal pe narațiuni despre leadership, patriotism și proteste. Videoclipurile sunt încărcate bulk de mai multe ori pe zi, cu o medie de 13 postări pe zi, multe dintre acestea fiind înregistrări de conținut existent, mai degrabă decât videoclipuri originale. Conținutul legat de Georgescu a început să apară pe canal pe 27 decembrie 2024, după o perioadă de inactivitate care a durat din 6 martie 2023.

Scurtmetrajele legate de Georgescu au început să apară pe 26 decembrie 2024, cu ultimul scurtmetraj înainte de asta – publicat cu un an mai devreme, la 26 decembrie 2023 – nu avea nicio legătură cu acesta și era axat pe jocuri video. În mai puțin de mai puțin de o lună, conturile au postat sute de videoclipuri și scurtmetraje pro-Georgescu.

Toate videoclipurile partajate de aceste conturi urmează același tipar: nicio descriere și un titlu identic, „Călin Georgescu”.

Secțiunea de comentarii a canalului este formată din multe texte generice pro-Georgescu cu emoji-uri, în special simboluri de inimă, precum și aceleași texte găsite și în secțiunea TikTok. Multe dintre conturi care publică aceste comentarii nu au nicio imagine de profil și nu au postat niciun videoclip pe canale.

Între 24 și 25 ianuarie 2025, contul și-a schimbat fotografia de profil de la imaginea unei fete la logo-ul UE, cu steagul României în centru, aparent pentru a alinia mai bine imaginea de profil cu conținutul postat pe canal.

Activitate pe termen lung

Începând cu 2016, în România, au fost implementate o serie de campanii pe diverse canale de comunicare (pagini și conturi de social media, podcasturi, site-uri de știri, emisiuni TV și platforme de mesagerie instantanee) pentru a spori nemulțumirea față de actuala putere și a reduce semnificativ încrederea în instituții, stat, medici, știință, profesori, experți și parteneriate strategice (UE și NATO).

Interesant, campania lui Georgescu a încorporat multe dintre aceste narațiuni (deși unele dintre ele sunt contradictorii), iar mai mulți utilizatori, grupuri și canale au trecut la susținerea sa. Această schimbare i-a permis lui Georgescu să interacționeze cu un electorat deja mobilizat.

O analiză calitativă a narațiunilor difuzate de aceste campanii în ultimii ani relevă o serie de teme recurente

Câteva aspecte-cheie au dominat relatările care circulă în România în ultimele câteva luni:

Speranța, credința, răscumpărarea, Dumnezeu și rezolvarea problemelor țării de către un președinte credincios, patriot și iubitor, ales de poporul român.

Ură, răzbunare, resentimente și ostilitate față de sistem, întruchiparea sistemului fiind „Occidentul”, „UE”, „UE și SUA”.

Votăm pentru patrioți, nu pentru trădătorii care ne conduc de 35 de ani, vom salva țara și o vom lua înapoi.

De exemplu, narațiunea conform căreia „globaliștii” controlează țara sau lumea nu este nouă pentru România și circulă de ani de zile pe rețelele sociale. În schimb, până la și mai ales după primul tur al alegerilor din România, Călin Georgescu s-a poziționat ca o figură patriotică. Imaginea patriotică a lui Georgescu este promovată extensiv pe rețelele de socializare, cu finanțare suspectată a fi legată de Rusia, prezentându-l ca o alternativă la acei „globaliști care conduc țara”. Georgescu s-a încadrat cu valori opuse celor ale globaliștilor, cum ar fi poziții anti-LGBT și credința în Dumnezeu, similar cu abordarea adoptată de Trump în alegerile americane anterioare.

Unele dintre aceste narațiuni de lungă durată au fost împletite cu evoluțiile recente, în special cu includerea numelui lui Călin Georgescu pe social media.

De exemplu, sloganul „Ne luăm țara înapoi” apare alături de numele lui Georgescu în mai multe postări X din 25 noiembrie- 9 decembrie 2024.

Acest termen a fost folosit și pentru a răspunde posturilor de știri din România atunci când acestea au relatat despre victoria lui Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024

„Credința în Dumnezeu ne va salva/Credința ne salvează” este o altă narațiune pe termen lung răspândită în România în ultimii ani, cu care, în săptămânile premergătoare primului tur de scrutin, Georgescu s-a asociat. În intervalul de timp de după victoria lui Georgescu în primul tur (24 noiembrie 2024) și înainte de al doilea tur (care ar fi trebuit să aibă loc la 8 decembrie 2024), conturi de tip bot/pro-Rusia/extremă dreaptă

au contribuit la distribuirea mesajului că el este omul care poate reînvia țara prin credința în Dumnezeu.

Zeci de pagini Facebook generate de AI cu administratori străini

În ultimii ani, zeci de pagini Facebook care promovează valori similare cu cele discutate de Georgescu în timpul campaniei sale, au fost create, atrăgând sute de mii de urmăritori. Spre deosebire de alte pagini de Facebook care promovează valori similare în România, aceste pagini nu s-au legat direct cu Georgescu. Aceste pagini au fost probabil create pentru a amplifica și promova aceste valori în România, care mai târziu, în octombrie-noiembrie 2024, au devenit parte a platformei și politicilor lui Georgescu în timpul campaniei prezidențiale.

În plus față de propaganda religioasă a paginii, aceasta postează, de asemenea, imagini AI ale unor povești inventate care urmăresc să evoce empatia cu personajele descrise și să crească traficul paginii.

Motive recurente în aceste imagini generate de AI, inclusiv munca agricolă, familiile numeroase (cu nașteri de tripleți și cvadrupleți), femei pilot și sărbătoriri de zile de naștere, printre altele.

Modele reciproce găsite în aceste pagini neautentice:

Data creării: s-a constatat că multe dintre acestea au fost create în cursul anului 2023, unele pagini fiind create în aceleași zile/săptămâni (18-22 martie 2023).

Administratori străini: Paginile sunt administrate din mai multe țări, inclusiv Spania, Italia, Marea Britanie, Finlanda, Serbia, Indonezia, Țările de Jos.

Localizarea: Moderatorii paginilor le localizează în România.

Detalii de contact: Multe dintre aceste pagini au detalii de contact ale unor numere de telefon spaniole (prefix +34).

O pagină are un număr de telefon italian în detaliile sale de contact.

Chineză în biografie: Caractere chinezești pot fi găsite în biografia unor pagini. Cuvintele chinezești au fost utilizate în secțiunile locație și limbă.

Linkuri către chat-uri/grupuri WhatsApp:

Schimbarea numelui: Unele pagini și-au schimbat numele de câteva ori.

Pagini Facebook cu administratori străini

Pentru a efectua operațiuni din Europa, Rusia își desfășoară o parte din operațiunile de informații dintr-o clădire situată în Londra, 5 Percy Street, Londra, Regatul Unit. În plus, persoane influente care lucrează pentru Rusia sunt conectate la această adresă. În decembrie 2024, Intelligence Online a dezvăluit că aceasta găzduiește și o rețea de influenceri români apropiați de ambasada Rusiei din București.

În plus, au fost identificate conexiuni între o companie numită „Bunelu Ltd”, cu sediul pe strada Percy nr. 5, cu influenceri români pro-ruși care-l susțin candidatul la președinție Călin Georgescu.

AdNow/Fazze, o firmă de publicitate online fondată în 2014 de cetățeni ruși, a fost acuzată de răspândirea de dezinformări despre Occident și Europa. Compania și-a desfășurat activitățile sale de la adresa sa înregistrată din Londra, situată la 5 Percy Street, care găzduiește, de asemenea, aproape 180 companii, dintre care unele sunt legate de serviciile de informații militare ruse, GRU. Această campanie, activă în Franța și Germania în timpul pandemiei Covid-19, a fost utilizată și în perioada premergătoare alegerilor din România recent anulate, potrivit Financial Times.

Intelligence Online și site-ul românesc de știri „Snoop” au dezvăluit că operațiunile din București ale rețelei Fazze/AdNow au făcut parte din eforturile mai ample de interferență străină care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din România. Între 2016 și 2024, AdNow, o societate de publicitate digitală cu legături cu Kremlinul, a direcționat cel puțin două milioane de euro către site-uri ale unor posturi de televiziune precum precum RTV și Realitatea Plus, influenceri adepți ai teoriilor conspirației și publicații cu conținut de extremă dreapta, potrivit documentelor financiare obținute de Snoop, scrie Cyfluence Research Center.

Între 2017 și 2018, compania a investit 200.000 EUR în influencerul din domeniul sănătății Andrei Laslau, care a promovat teoriile conspirației COVID în timpul pandemiei.

În timpul pandemiei COVID-19, individul care se autointitula „Dr. Oz românul” a adunat milioane de vizualizări pentru postările sale, care răspândeau teoriile conspirației COVID-19.

Alte companii importante situate la această adresă:

Always Efficient LLP – a funcționat pe platforma de criptomonede BTC-e, utilizată de grupul de hackeri afiliat GRU Fancy Bear în timpul campaniei prezidențiale americane din 2016. Always Efficient LLP este condusă de Sandra Gina Esparon și Evaline Sophie Joubert, care au fost implicate anterior în scheme de spălare a banilor.

Bunelu Ltd are legături cu influenceri români pro-ruși care îl susțin pe candidatul la președinție Călin Georgescu. Fondată la Londra în 2019, Bunelu este condusă de Ion Bulgacov, care are un istoric de acuzații de fraudă și activități de afaceri în Europa de Vest. Compania și-a schimbat numele în Construct Consultancy Ltd în 2021, iar o filială a apărut în România, legată de omul de afaceri Mihai Rotariu.

Rețeaua Tracia Unita – Rotariu, un fost membru al Camerelor de Comerț Româno-Belaruse și Româno-Rusă, a fondat Tracia Unita, o companie care promovează teorii ale conspirației și susține candidatul de extremă dreapta Georgescu. Principalul asociat al Tracia Unita este influencerul britanic Sacha Stone, care promovează teorii ale conspirației despre 5G și îl susține pe Donald Trump și pe Vladimir Putin.

Cyfluence Research Center (CRC) este, potrivit descrierii de pe site, o organizație independentă, non-profit, dedicată studiului campaniilor digitale de influențare ostilă.