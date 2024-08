Alain Delon și femeile: de la Romy Schneider și Mireille Darc până la ultima parteneră, Hiromi Rollin

Fără femei și fără actrițe, amante, prietene sau fără fiica lui, Alain Delon ar fi fost, în cuvintele sale, doar „umbra actorului și a bărbatului” care a fost – ceea ce nu l-a împiedicat să fie acuzat în mai multe ocazii de misoginie. „Nu a fost niciodată visul meu să fiu actor. Am intrat în profesie și am continuat să joc datorită femeilor și pentru femei”, scria actorul, la vârsta de 87 de ani, în prefața cărții care îi parcurge viața și cariera, „Alain Delon, Amours et Mémoires”, citând actrițele Brigitte Auber, Romy Schneider, Nathalie Delon, mama lui Anthony, fiul său cel mare, și Mireille Darc, precum și modelul Rosalie van Breemen, mama ultimilor doi copii ai săi. Pentru femeile din viața lui, spune, și-a dorit întotdeauna „să fie cel mai bun, cel mai puternic”. Cu siguranță, a fost considerat unul dintre cele mai mari sex simboluri din istorie, dacă nu chiar „cel mai frumos bărbat din lume”, potrivit Rador Radio România.

Delon a lucrat pe platourile de filmare și cu Jane Fonda, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Marie Laforêt, Jeanne Moreau, Simone Signoret și Catherine Deneuve. Considerându-l „rasist, homofob și misogin”, feministele s-au pronunțat împotriva acordării Palme d’Honneur vedetei cinematografiei franceze la Festivalul de Film de la Cannes, în 2019. „Am spus că am pălmuit o femeie? Da. Şi ar fi trebuit să adaug că am primit mai multe palme decât am dat. Nu am molestat niciodată în viața mea o femeie”, s-a apărat actorul în ziarul francez LeJDD.

Prima femeie importantă din viața lui Delon a fost mama sa Edith, supranumită Mounette, care l-a născut în 1935. În anii 1950, două tinere femei l-au pus pe drumul cel bun: partenera sa Brigitte Auber i-a prezentat-o ​​pe Michèle Cordoue, soția regizorului Yves Allégret, care avea să-i devină amantă. Cordue, a amintit ulterior Delon, „mă va prezenta soțului ei, care îmi va oferi primul meu rol în „Godot” (titlu original, „Quand la femme s’en mêle”, 1957)”.

Cea mai pasională poveste de dragoste a vedetei este, însă, cu o tânără actriță născută la Viena și care a venit în Franța pentru a scăpa de eticheta Sissi, Romy Schneider, pe care a cunoscut-o în 1958 pe platoul de filmare al peliculei „The Pure Lover” de Pierre Gaspard-Huit. În anul succesiv, se logodesc. El are 23 de ani, ea 20. Timp de cinci ani au fost amanți „teribili” și „magnifici”. În 1964, actorul o părăsește pe Schneider pentru Francine Canovas (cunoscută drept Nathalie Delon), cu care se căsătorește (singura sa căsătorie) și cu care a avut un fiu, Anthony, născut în același an.

Dar o legătură indisolubilă îl va lega în continuare de Romy Schneider: în jurul brațului său se strânge actrița, devastată, în ziua înmormântării fiului ei de 14 ani, David, în 1981. Când aceasta moare la rândul său, un an mai târziu, Alain Delon îi scrie: «Te iubesc, Puppelé a mea (păpușă în germană)».

Actorul, care prefera termenul de „vrăjitor” celui de „seducător”, pentru că „seducția este făcută din calcul, nu din farmec”, își înmulțește cuceririle. Este cunoscut pentru relațiile cu cântăreața Dalida, Maddly Bamy (viitoarea parteneră a cântărețului Jacques Brel) și Nico, star din Velvet Underground, al cărei fiu Ari Boulogne (născut în 1962 și decedat în 2023) a dat asigurări de-a lungul vieții că era fiul lui Delon. O paternitate niciodată recunoscută de vedeta franceză.

Actorul și-a împărțit viața cu actrița Mireille Darc din 1968 până în 1983. „Ea a fost femeia vieții mele”, a mărturisit el, când ea a murit în 2017. Adăugând: „Fără ea, pot pleca și eu”. După o poveste de dragoste cu actrița Anne Parillaud, Delon a trăit, de la sfârșitul anilor 1980 până în 2001, cu olandeza Rosalie van Breemen. Cuplul a avut doi copii în 1990 și 1994, Anouchka (favorita sa, descrisă adesea drept „femeia vieții sale”) și Alain-Fabien. La vârsta de 80 de ani, Delon se retrage pe proprietatea sa din Douchy (Loiret) împreună cu Hiromi Rollin, prezentată drept „dama sa de companie”, dar descrisă ca fiind partenera sa de viață. Până când copiii actorului au dat-o afară din casă în vara anului 2023, acuzând-o de abuzuri.

Sursa: CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram