Africa poate deveni o „superputere a energiei regenerabile”, susţine secretarul general al ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat joi că Africa are toate resursele pentru a deveni o „superputere a energiilor regenerabile”, cerând mai multe investiţii în energia verde pe acest continent bogat în resurse, transmite agenția de știri AFP.

„Trebuie să mobilizăm fonduri şi tehnologii pentru ca bogăţia naturală a Africii să aducă beneficii popoarelor africane. Trebuie să construim o bază prosperă pentru energiile regenerabile şi producţia lor pe întregul continent”, a declarat Guterres la Conferinţa internaţională de la Tokio privind dezvoltarea Africii (TICAD), transmite Agerpres.

„Africa are tot ce trebuie pentru a deveni o superputere în domeniul energiei regenerabile, de la solar şi eolian până la mineralele critice care alimentează noile tehnologii”, a afirmat secretarul general al ONU.

„Energia verde în Africa reduce costurile energetice, diversifică lanţurile de aprovizionare şi accelerează decarbonizarea pentru toţi”, a adăugat Antonio Guterres în discursul său la conferinţa de trei zile din capitala Japoniei la care participă aproximativ 50 de ţări africane.

Japonia doreşte să profite de această a 9-a ediţie a TICAD pentru a se prezenta ca o alternativă la China, în momentul în care continentul african se confruntă cu o criză a datoriilor şi suferă din cauza schimbărilor climatice.

În ultimul deceniu, China a investit masiv în Africa, finanţând cu miliarde de dolari construcţia de porturi maritime, căi ferate, drumuri şi alte proiecte de infrastructură. Ţările africane se confruntă însă, în prezent, cu un val de datorii faţă de China şi creditori privaţi, a avertizat în mai Institutul Lowy, un think tank australian.

La aceasta se adaugă reducerea ajutoarelor occidentale, în special după desfiinţarea Agenţiei Americane pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) de către preşedintele american Donald Trump.

Guterres a avertizat, de asemenea, că „datoria nu trebuie să sufoce dezvoltarea” şi că Africa are nevoie de finanţare şi de o capacitate mai mare de împrumut din partea băncilor multilaterale de dezvoltare.

Printre participanţi se numără preşedintele Kenyei, William Ruto, care a declarat pe X că ţara sa este în negocieri cu constructorul japonez de automobile Toyota pentru furnizarea a 5.000 de vehicule electrice în cadrul „angajamentului ţării faţă de energia curată”.

În discursul său de deschidere de miercuri, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a anunţat un plan de a forma 30.000 de persoane în inteligenţă artificială în Africa pe parcursul a trei ani şi de a studia ideea unui parteneriat economic Japonia – Africa.

„Africa, cu o vârstă medie de 19 ani, debordează de vitalitate juvenilă. Cheia pentru a face din Africa următorul centru de creştere este de a consolida capacităţile tinerilor şi femeilor şi de a le asigura un loc de muncă”, a afirmat premierul Ishiba.