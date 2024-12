AEP, despre noul Parlament: 29 dintre parlamentari au mai puţin de 35 de ani, doi fiind senatori / Un deputat are mai puţin de 25 de ani / 24 de parlamentari au peste 65 de ani / 101 dintre senatori şi deputaţi sunt femei

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, marţi, date statistice despre parlamentarii aleşi la 1 decembrie, iar potrivit acestora, 101 de senatori şi deputaţi sunt femei. 29 de parlamentari au mai puţin de 35 de ani, un deputat AUR având chiar mai puţin de 25 de ani. 24 de parlamentari – 12 la senat şi 12 la Camera Deputaţilor au peste 65 de ani, transmite News.ro. Potrivit datelor transmise, marţi, de AEP, în concordanţă cu rezultatul alegerilor, PSD are cei mai mulţi parlamentari, respectiv 122, 36 fiind senatori.

AUR are 91 de parlamentari, PNL are 71, USR are 59, SOS România are 40, UDMR are 32, POT are 31 şi mai sunt 19 deputaţi ai minorităţilor naţionale.

Doi dintre senatori au între 25 şi 34 de ani, iar la Camera Deputaţilor sunt 27 de parlamentari cu vârste mai mici de 35 de ani, unul având chiar între 18 şi 24 de ani. Cel mai tânăr parlamentar este de la AUR.

În Senat sunt 12 persoane cu vârsta peste 65 de ani, alţi 12 parlametari de peste 65 de ani fiind în Capera Deputaţilor.

În total, sunt 101 de femei în comppoenenţa noului Parlament.

Potrivit BEC, situația voturilor obținute de competitorii electorali este următoarea:

Senat

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT a obținut 2.065.087 voturi valabil exprimate, reprezentând 22.30% din totalul voturilor valabil exprimate;

2. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR a obținut 1.694.705 voturi valabil exprimate, reprezentând 18.30% din totalul voturilor valabil exprimate;

3. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL a obținut 1.322.468 voturi valabil exprimate, reprezentând 14.28% din totalul voturilor valabil exprimate;

4. UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA a obținut 1.134.831 voturi valabil exprimate, reprezentând 12.26% din totalul voturilor valabil exprimate;

5. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA a obținut 718.409 voturi valabil exprimate, reprezentând 7.76% din totalul voturilor valabil exprimate;

6. PARTIDUL OAMENILOR TINERI a obținut 591.927 voturi valabil exprimate, reprezentând 6.39% din totalul voturilor valabil exprimate;

7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA a obținut 590.783 voturi valabil exprimate, reprezentând 6.38% din totalul voturilor valabil exprimate.

Camera Deputaţilor

1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT a obținut 2.030.144 voturi valabil exprimate, reprezentând 21.96% din totalul voturilor valabil exprimate;

2. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR a obținut 1.665.143 voturi valabil exprimate, reprezentând 18.01% din totalul voturilor valabil exprimate;

3. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL a obținut 1.219.810 voturi valabil exprimate, reprezentând 13.20% din totalul voturilor valabil exprimate;

4. UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA a obținut 1.146.357 voturi valabil exprimate, reprezentând 12.40% din totalul voturilor valabil exprimate;

5. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA a obținut 679.967 voturi valabil exprimate, reprezentând 7.36% din totalul voturilor valabil exprimate;

6. PARTIDUL OAMENILOR TINERI a obținut 596.745 voturi valabil exprimate, reprezentând 6.46% din totalul voturilor valabil exprimate;

7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA a obținut 585.397 voturi valabil exprimate, reprezentând 6.33% din totalul voturilor valabil exprimate.

Potrivit Constituţe, Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.