Adrian Cozma (PNL): Ştiam că Ciolacu nu-l doreşte candidat pe Bolojan, deşi avea prima şansă. Dar nici partenerii de la UDMR

Deputatul PNL Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare, a confirmat miercuri că Ilie Bolojan nu a fost dorit candidat la prezidenţiale de către social democraţi, transmite Agerpres.

Întrebat la Parlament despre faptul că s-ar fi purtat în coaliţie o discuţie despre Ilie Bolojan – candidat la alegerile prezidenţiale, iar acesta ar fi fost refuzat de către Partidul Social Democrat, în mod direct de către liderul Marcel Ciolacu, Cozma a confirmat: „Da, ştiam că domnul Ciolacu nu-l doreşte candidat pe domnul Bolojan, deşi avea prima şansă, este clar. Dar nici partenerii de la UDMR, s-au şi pronunţat, vă aduceţi aminte, au ieşit imediat când erau discuţiile că s-ar putea schimba candidatul şi partenerii de la UDMR au ieşit cu un comunicat şi au spus: „în niciun caz nu am acceptat şi ar fi o mare greşeală ca domnul Bolojan să fie candidatul la funcţia de preşedinte””.

În opinia sa, printre motive s-ar putea afla faptul că Ilie Bolojan a făcut nişte „reforme însemnate, de exemplu, în judeţul Bihor şi la Oradea, de unde UDMR şi PSD a fost cam ciuntat de la anumite poziţii, tot felul de poziţii politice care nu făceau bine administraţiei”.

„Domnul Bolojan şi-a asumat şi a tăiat în carne vie. Şi s-a văzut acest lucru. Probabil n-ar vrea să retrăiască această experienţă”, a adăugat liberalul.

Pe de altă parte, el susţine că liberalii se implică în campania lui Crin Antonescu, adăugând însă că va conta foarte mult „prestaţia candidatului”.

„Acum eu, din punct de vedere al Partidului Naţional Liberal, ce văd în jurul meu, colegii mei se implică. Se implică toţi cât pot. Eu vă spun asta în calitate de preşedinte de organizaţie. Facem şedinţe, ne întâlnim. Sigur că va cântări foarte mult prestaţia candidatului pe toate dezbaterile şi dezbaterile care ar trebui să aibă loc cu ceilalţi candidaţi. Noi vom putea face maxim ce depinde de noi în teritoriu până într-un anumit punct, dar aici e nevoie de un cumul de factori. (…) Acum noi suntem cu domnul Crin Antonescu, noi facem tot posibilul, dar repet, va cântări foarte mult prestaţia domnului Crin Antonescu, care de altfel îl văd foarte activ şi are o prestaţie bună şi mai este un element foarte important – eu vorbesc de electoratul de dreapta. Electoratul de dreapta, în mod clar, are nevoie de garanţii, că principiile liberale sunt garantate şi mai ales mediul de afaceri are nevoie de mesaje consistente. Eu încerc, şi alţi colegi de-ai mei, să apărăm mediul de afaceri, să apărăm cota unică şi toate celelalte”, a explicat deputatul PNL.

Întrebat dacă există discuţii ca Ilie Bolojan să fie propunerea de premier, el a arătat că şi-ar dori acest lucru, dar că nu a participat la astfel de discuţii.

„Eu mi-aş dori să fie domnul Bolojan premier şi cred că ar face foarte bine României ca domnul Bolojan să ajungă premierul ţării. (…) Nu am participat eu la discuţiile astea, dar cred că foarte mulţi colegi îşi doresc ca domnul Bolojan să ajungă premier. La fel cum ne dorim să câştige domnul Antonescu”, a spus Cozma.

În opinia sa, coaliţia de guvernare nu va rezista dacă Antonescu nu va câştiga alegerile prezidenţiale.

„Eu cred că nu. Adică dacă nu înţelegem nici acum ceea ce trebuie să înţelegem, atunci e o mare greşeală. Cred că nu, e clar că ar fi un mesaj. Dar eu sunt încrezător”, a afirmat Cozma.