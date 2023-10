Adolescentă iraniană, „în moarte cerebrală” după ce a fost agresată de poliția moravurilor

O adolescentă iraniană care a intrat în comă după ce ar fi fost agresată de poliția moravurilor pentru că nu purta vălul pe cap se află în „moarte cerebrală”, a anunțat presa de stat, citată de CNN.

Armita Geravand, în vârstă de 16 ani, a fost spitalizată cu răni la cap în urma presupusei agresiuni într-o stație de metrou din Teheran la începutul acestei luni, potrivit activiștilor, la doar câteva săptămâni după ce Iranul a adoptat o legislație draconică care impune sancțiuni mult mai dure pentru femeile care încalcă regulile deja stricte ale țării privind hijabul.

Cele mai noi informații privind starea de sănătate a Armitei Geravand “indică faptul că starea ei de moarte cerebrală pare certă, în ciuda eforturilor personalului medical”, a relatat duminică agenția de știri Tasnim, aliniată la stat, fără a oferi o sursă pentru această informație.

An Iranian teenage girl fell into a coma earlier this month following an alleged encounter with officers over violating the country’s hijab law. Now, Armita Geravand is said to be ‘brain dead’, Iranian state media reported https://t.co/MrPiUYb1jc pic.twitter.com/m6pEgwe6hw

Armita Geravand declared brain dead.

The 16 year old collapsed at a train station earlier this month, after she was reportedly assaulted by Iranian morality police for not wearing a hijab.

Iran denies she was beaten and has also arrested her mother. #ArmitaGarawand pic.twitter.com/2pf20UocAg

