Administrația Biden a finanțat în secret cu miliarde de dolari industria dronelor din Ucraina, relatează NYT / 30.000 de unități „Baba Iaga”, vehicule aeriene devenite un „coșmar” pentru ruși, au fost produse anul trecut

Administrația președintelui american Joe Biden a declasificat eforturile anterior nedeclarate de a sprijini industria dronelor din Ucraina, inclusiv finanțarea de 1,5 miliarde de dolari trimisă în septembrie 2024, a raportat The New York Times (NYT), citând oficiali anonimi, potrivit The Kyiv Independent.

Dronele ucrainene au fost utilizate pentru recunoaștere, bombardament, atac la sol și alte misiuni.

Ofițerii de informații americani ar fi contribuit la dezvoltarea capacităților Ucrainei în materie de drone, ajutând la proiectarea unei noi generații de vehicule aeriene fără echipaj menite să revoluționeze războiul modern.

În timp ce o mare parte a ajutorului acordat de SUA Ucrainei a fost dezvăluită public – acoperind rachete, sisteme de apărare aeriană, tancuri și instruire – sprijinul pentru sectorul dronelor a rămas în mare parte secret.

Datele declasificate arată că guvernul SUA au alocat fonduri pentru fabricarea dronelor și a facilitat parteneriate între companiile tehnologice americane și producătorii ucraineni de drone.

Aceste eforturi s-au intensificat în timpul pregătirilor pentru contraofensiva Ucrainei din 2023, care a întâmpinat dificultăți în obținerea unor câștiguri teritoriale semnificative, aparent din cauza utilizării extinse a dronelor de către Rusia. Ca răspuns, SUA au accelerat sprijinul pentru sectorul dronelor din Ucraina.

Se pare că oficialii consideră că această investiție a făcut ca dronele ucrainene să fie mai eficiente și mai letale. Modelele maritime ucrainene, creditate cu distrugerea a 25% din flota rusă din Marea Neagră, și dronele aeriene desfășurate pe linia frontului au încetinit avansul Rusiei în estul Ucrainei.

Până la sfârșitul anului 2024, Ucraina a livrat peste 200.000 de drone de producție internă către unitățile din prima linie, a declarat în decembrie ministrul Apărării, Rustem Umerov.

Drona „Baba Iaga”, coșmarul rușilor

Totodată, țara a produs anul trecut 30.000 de drone bombardier, potrivit Militarnyi, cunoscute sub numele de „Baba Iaga”. Această dronă de categorie grea, numită „Vampire”, este folosită pentru bombardarea echipamentelor și pozițiilor inamice. Spre deosebire de alte modele, aceasta nu este una sinucigașă.

„Baba Iaga” este rapidă, rezistentă la bruiaj și greu de interceptat, fiind folosită cu precădere noaptea, potrivit Business Insider. Porecla sa provine de la numele unei vrăjitoare malefice din folclorul slav, echivalentul Babei Cloanța din tradiția românească.

„Inamicii noștri le numesc «Baba Iaga» pentru că aceste drone au devenit cu adevărat un coșmar pentru ei. Lucrând mai ales noaptea, ele aplică lovituri dureroase echipamentelor și personalului inamic”, a scris ministrul Industriilor Strategice din Ucraina, Herman Smetanin.