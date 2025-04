„Adevăratul chip” al lui Lucy, cel mai faimos strămoș al omenirii

Adevăratul chip al micuței primate „Lucy”, care a demonstrat că primele noastre rude umane mergeau pe două picioare acum 3 milioane de ani, a fost dezvăluit, scrie The Telegraph.

Scheletul de 106 cm, numit după cântecul Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, a fost descoperit în Etiopia de Donald Johanson, un paleoantropolog american, în 1975.

Ea aparținea speciei Australopithecus afarensis și a fost cel mai intact hominin timpuriu descoperit vreodată, ceea ce a contribuit la dovedirea faptului că strămoșii noștri umani mergeau pe două picioare înainte de a-și dezvolta creiere mari.

Înainte de descoperirea ei, mulți oameni au emis ipoteza că un creier mai mare era necesar pentru a permite dexteritatea necesară mersului în picioare.

Acum, o echipă internațională formată din Cicero Moraes, lider mondial în domeniul software-ului de reconstrucție facială criminalistică, i-a reconstruit fața folosind scanări ale craniului său, împreună cu date privind țesuturile moi de la cimpanzei, care au un creier de dimensiuni similare cu cel al Australopithecus afarensis.

„A vedea chipul lui Lucy este ca și cum ai privi o punte către trecutul îndepărtat, oferind o legătură vizuală cu evoluția umană”, a declarat dl Moraes.

„Reconstrucția, care îmbină știința și arta, ne permite să ne imaginăm cum ar fi putut arăta acum 3,2 milioane de ani, îmbogățind atât înțelegerea publică, cât și cea științifică a strămoșilor noștri.

„Este o reflectare a progresului tehnologic care face tangibilă o ființă dispărută”.

Detalii precum culoarea părului și a pielii au fost determinate pe baza studiilor anterioare legate de mediul pliocen în care a trăit.

Rezultatul final este ceva care nu mai este tocmai maimuță dar nici încă om, similar cu marile maimuțe moderne, dar cu unele caracteristici unice, cum ar fi o față mai plată și un maxilar mai puțin proeminent.

„Versiunea artistică prezintă piele și păr închis la culoare, inspirată de descrierile paleoantropologice care sugerează adaptarea la mediul cald din Etiopia de acum 3,2 milioane de ani”, a afirmat expertul.

El a adăugat: „Echipa crede că, în ciuda limitărilor fragmentelor craniene, aceasta oferă o reprezentare coerentă din punct de vedere anatomic a unei femei Australopithecus afarensis.”

Corpul lui Lucy prezintă, de asemenea, elemente atât de maimuță, cât și de om. Partea superioară a trunchiului arată că era adaptată pentru a trăi în copaci, dar partea inferioară a corpului arată că mergea și pe două picioare.

Totuși, creierul ei este foarte diferit de cel al oamenilor moderni. Suprafața interioară a craniului ei are un volum de aproximativ 391 centimetri cubi – similar cu cel al cimpanzeilor și mult mai mic decât cei aproximativ 1.350 centimetri cubi ai oamenilor moderni.

Aceasta indică faptul că organizarea creierului ei era mai apropiată de cea a altor primate.

Se crede că Lucy a murit între 12 și 18 ani – vârsta adultă pentru specia sa – și este posibil să fi căzut dintr-un copac.

Oasele sale fosilizate vor fi expuse pentru prima dată în Europa în această vară, la Muzeul Național din Praga, în luna august.

Cercetarea a fost trimisă unei reviste pentru evaluare.