Actrița Ramona Bădescu a fost cooptată în AUR: Trăiesc de 33 de ani la Roma, dar întotdeauna am fost aici cu gândul. Întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă

Diverse personaje din spațiul public românesc, dar și reprezentanți ai românilor din diaspora se alătură formațiunii AUR. Partidul condus de Geroge Simion anunță că în cadrul Congresului Extraordinar de la Alba Iulia s-a alăturat echipei AUR cunoscuta actriță Ramona Bădescu, care trăiește în Italia.

Ramona Bădescu s-a născut în 1968 la Craiova și a emigrat în Italia imediat după Revoluție, când a debutat în televiziune cu emisiunea Fantagame. În 1996 a devenit cetățean italian cu acte in regula.

În Romania are câteva afaceri, printre care un restaurant.

Ea a declarat că merge alături de AUR pentru „a depune toată iubirea sa pentru țară și românii din Diaspora”. Ramona Bădescu a subliniat că românii care sunt în afara granițelor au nevoie de sprijin.

„Trăiesc de 33 de ani la Roma, departe de țară, dar întotdeauna am fost aici cu gândul. Întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă. De fiecare dată am luptat pentru dreptatea românilor. De multe ori am fost priviți cu răutate, cu prejudecăți. De multe ori am primit amenințări cu moartea. De multe ori românii erau un popor despre care nu se știa. Acum știu, pentru că noi ne-am câștigat o identitate, identitatea românească. Acum luptăm și luptăm uniți. Partidul AUR este condus de un om care luptă tot timpul, George Simion, care ne este alături, este alături românilor din diaspora și el face fapte, nu cuvinte, lucru demonstrat și de faptul că astăzi este în Italia. Sunt aici ca să depun toată iubirea mea pentru țară și românii de acolo. Românii care sunt acolo, în diaspora, au nevoie de noi. Așa că uniți vom face România mare, România unită, a românilor de pretutindeni”, a spus Ramona Bădescu.