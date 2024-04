Actorul britanic Sacha Baron Cohen, cunoscut pentru rolul din filmul „Borat”, și actrița Isla Fisher au anunțat că au divorțat/ Cei doi s-au căsătorit în 2010 și au împreună trei copii

Actorul britanic Sacha Baron Cohen și actrița australiană Isla Fisher s-au despărțit, scrie People.

„După un lung meci de tenis care a durat mai bine de douăzeci de ani, ne punem în sfârșit rachetele jos. În 2023, am depus împreună o cerere pentru a pune capăt căsniciei noastre”, au spus ei în declarații postate pe Instagram Stories pe 5 aprilie.

„Am acordat întotdeauna prioritate vieții noastre private și am lucrat în liniște la această schimbare”, au adăugat ei. „Împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer faptul că respectați dorința familiei noastre de intimitate”.

Fisher, în vârstă de 48 de ani, și Baron Cohen, în vârstă de 52 de ani, s-au căsătorit la 15 martie 2010 și au împreună trei copii.

Baron Cohen și Fisher s-au cunoscut în 2001, la o petrecere din Sydney, Australia, cu mult înainte de a deveni faimoși pentru filmele lor de succes, Borat din 2006 și, respectiv, Wedding Crashers din 2005.

„Ea era hilară. Eram la o petrecere foarte pretențioasă, iar eu și ea am legat o legătură prin faptul că îi luam peste picior pe ceilalți oameni de la petrecere”, și-a amintit Baron Cohen despre prima lor întâlnire într-un interviu acordat în 2020 ziarului The New York Times. „Am știut instantaneu. Nu știu dacă și ea a știut”.

Cei doi s-au logodit în 2004 și și-au primul lor copil s-a născut trei ani mai târziu.

Fisher a declarat anterior pentru The Australian Women’s Weekly că nu era sigură dacă păstrarea vieții lor private a fost „secretul” căsniciei lor, dar că viața lor privată de familie era „valoroasă” pentru ea.

„Mă emoționez când vorbesc despre asta pentru că simt că, prin faptul că nu am avut relația mea în domeniul public și nu am vorbit despre cum ne-am cunoscut sau nu am vorbit cu adevărat despre căsătoria noastră în mod public, a rămas ceva privat și valoros pentru mine”, a povestit ea. „… Dar faptul că avem o capacitate comună de a găsi umor în ascuțimea vieții va aduce întotdeauna o conexiune. Și, în rest, cred că este frumos să păstrezi unele lucruri pentru tine.”