Achiziția a 200 de rachete Patriot, adoptată în unanimitate de Comisiile de apărare ale Parlamentului / România va plăti 1,08 miliarde de euro fără TVA

Achiziția a 200 de rachete Patriot de către Ministerul Apărării Naționale a fost adoptată în unanimitate de Comisiile de apărare ale Parlamentului.

Ministerul Apărării urmează să plătească circa 1,08 miliarde de euro, fără TVA, pe un pachet de 200 de rachete Patriot, în scopul consolidării capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.

În 11 decembrie, Guvernul a trimis spre aprobare Parlamentului solicitarea Ministerului Apărării de a iniția procedura de achiziţie.

Achiziția se va face în contextul crizei de securitate din regiune, pentru operaționalizarea și consolidarea capabilității de apărare aeriană cu baza la sol. Achiziția se va face prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NATO Support and Procurement Agency – NSPA). Achiziția va fi făcută de NSPA prin atribuirea unui contract către Compania COMLOG/Germania, pentru fabricarea rachetelor, și printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru omologarea rachetelor fabricate în Europa.

Conform datelor NSPA, prețul maxim unitar al unei rachete este de cca. 5.444.750 euro, fără TVA. Costul total estimat pentru întregul pachet de 200 de rachete este de 1.088.950.000 euro, fără TVA (include piese de schimb, servicii conexe și costuri FMS). Acesta va fi stabilit cu exactitate după inițierea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție.

Avansul inițial, de aproximativ 35% din valoarea totală estimată a întregului pachet, trebuie plătit în anul 2023 sau în trimestrul I al anului 2024.