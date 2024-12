„Acesta este miracolul meu de Crăciun”: Un american își întâlnește familia biologică la 75 de ani după ce a fost adoptat

Dixon Handshaw a crezut că a fost singurul copil la părințu în cea mai mare parte a vieții sale. Dar la zeci de ani după ce a fost adoptat, bărbatul în vârstă de 75 de ani a aflat că are mai mulți frați, pe care i-a întâlnit chiar la timp pentru sărbători, notează CNN.

În weekend, Handshaw – care locuiește în Carolina de Nord – a zburat la Rochester, New York, unde s-a întâlnit cu unii dintre frații săi vitregi înainte de petrecerea anuală de Crăciun a familiei.

„Toată viața mea am visat să am frați undeva”, a spus Handshaw pentru WHAM, care a filmat prima întâlnire a fraților la aeroport vineri. „Acesta este miracolul meu de Crăciun”.

Sâmbătă, Handshaw a întâlnit peste 50 de rude despre care nu știa că există până la începutul acestui an, a declarat el marți pentru CNN. Întâlnirea, care a inclus verișori și copiii lor, a fost o surpriză plăcută pentru Handshaw, care a fost singurul copil al părinților săi adoptivi și nu are copii proprii.

„Nu am întâlnit niciodată pe cineva care să-mi împărtășească ADN-ul”, a spus Handshaw. Dar de îndată ce și-a întâlnit rudele, au făcut imediat clic, a spus Handshaw. „A fost minunat”, a adăugat el. „Nu am simțit niciodată o asemenea revărsare de iubire necondiționată, așa cum am simțit din partea noii mele familii.”

Născut în Buffalo, New York, în 1949, Handshaw a fost adoptat la vârsta de trei luni și a avut o copilărie fericită, a spus el, adăugând că părinții săi au fost sinceri cu privire la adopția sa.

„Întotdeauna am vrut să îi găsesc, dar statul New York a sigilat certificatele de naștere anterioare adopției și a fost imposibil să aflu”, a declarat Handshaw.

În 2020, certificatele de naștere originale au fost desigilate pentru newyorkezii adoptați în urma adoptării unei legi din 2019.

Handshaw a primit certificatul său de naștere original în luna august a acestui an, a declarat el pentru CNN. Atunci a aflat numele tatălui său biologic: Robert „Bud” Romig.