Accesul maşinilor în zona pietonală a centrului istoric din Brașov, interzis de săptămâna viitoare

Centrul istoric al municipiului Braşov va fi închis circulaţiei autovehiculelor începând de săptămâna viitoare, luni, în zona pietonală a acestuia urmând să fie permis numai accesul maşinilor de intervenţie şi de aprovizionare, precum şi al riveranilor, transmite Agerpres.

Primarul Braşovului, George Scipcaru, le-a transmis, joi, agenţilor economici şi furnizorilor din această zonă că, dacă nu s-au înscris încă în baza de date creată în acest scop, să facă acest lucru cât mai repede.

De asemenea, şi cetăţenii care au domiciliul şi maşina înmatriculată la o adresă din această zonă trebuie să transmită o solicitare Primăriei pentru a primi permisele de liberă trecere, a precizat edilul.

„Ceea ce am anunţat în luna decembrie vom pune, de luni, în aplicare. În această perioadă am avut mai multe discuţii cu agenţii economici şi cu furnizorii din centrul istoric, pentru a găsi cea mai bună soluţie, atât pentru ca sistemul de aprovizionare să se desfăşoare în condiţii optime, dar şi pentru a elimina blocajele. Soluţia a fost de a instala un sistem automatizat care să identifice autovehiculele care au drept de acces şi să le permită să intre în această zonă restricţionată. În acest moment avem instalat sistemul, am creat aplicaţia necesară şi am introdus datele de identificare a autovehiculelor care fac aprovizionarea, a riveranilor şi a maşinilor de intervenţie. În următoarele săptămâni vom monitoriza funcţionarea sistemului, dacă apar probleme, le vom regla, astfel încât, de la 1 martie, sistemul să funcţioneze în condiţii optime”, a precizat primarul George Scripcaru.

Pentru furnizorii din zonă, Primăria a creat mai multe puncte de descărcare a mărfii, iar programul de aprovizionare va fi pe timp de zi între orele 6,00 şi 7,30 şi 9,30 – 11,00, iar pe timp de noapte între orele 23,00 şi 6,00.

Accesul în zonă se va face doar în baza permiselor de liberă trecere eliberate de Primăria Braşov.