„Dacă ne loviți, vă vom lovi”: Benjamin Netanyahu avertizează Iranul, de la sediul ONU

„Dacă ne loviți, vă vom lovi”, a avertizat vineri, 27 septembrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu Iranului de la tribuna Adunării Generale a ONU, potrivit BFM TV.

„Am un mesaj pentru tiranii de la Teheran: nu există niciun loc în Iran unde brațul lung al Israelului să nu poată ajunge, și acest lucru este valabil pentru întregul Orient Mijlociu”, a insistat el la New York.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat, de asemenea, că operațiunile împotriva Hezbollah-ului libanez vor continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”, spulberând speranțele unui armistițiu temporar de 21 de zile propus la începutul acestei săptămâni de Franța și Statele Unite.

Miercuri, guvernul iranian a lansat un apel la manifestații „în sprijinul Hezbollah în Liban” și pentru a „condamna crimele barbare ale regimului sionist în Palestina”, potrivit agenției oficiale Irna. Mii de iranieni au răspuns acestui apel și au mărșăluit vineri la Teheran și în întreaga țară pentru a condamna loviturile israeliene împotriva Libanului și Gaza.

De câteva săptămâni, Iranul și aliații săi regionali amenință Israelul după asasinarea la Teheran, la sfârșitul lunii iulie, a liderului Hamas, Ismail Haniyeh, pe care o pun pe seama Israelului, și cea a lui Fouad Chokr, șeful militar al Hezbollah, ucis într-o lovitură israeliană în apropiere de Beirut.

Netanyahu to Iran in the UN: „If you strike us, we will strike you.

We can reach anywhere in the Middle East.” pic.twitter.com/ANpUFn8boa

