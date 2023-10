A Treia Cale: Principalul beneficiar în alegerile din Polonia al disputei dintre Partidul Lege și Dreptate (PiS) și Coaliția Civică (KO)

Cu peste jumătate din voturi numărate în scrutinul pentru Seim (camera inferioară a parlamentului Poloniei), alianța formată din Polonia 2050 și Partidul Popular Polonez (PSL) a obținut peste 14% din voturi, un scor pe care niciun sondaj de opinie pre-electoral nu i-l acorda.

Este clar că unii alegători centriști au optat pentru A Treia Cale din cauza atacurilor vitriolante reciproce între PiS, condus de vicepremierul Stanslaw Kaczynski și prim-ministrul Mateusz Morawiecki și KO, condus de fostul premier Donald Tusk.

A Treia Cale este o alianță electorală dintre Polonia 2050, un partid centrist format în 2020, și PSL (creștin democrat), cel mai vechi partid actual din Polonia, cu rădăcini care merg până în 1895.

Polonia 2050 este condus de Szymon Hołownia, un jurnalist de 47 de ani care până în 2019 a prezentat programul Mam Talent – Polonia are talent. Polonia 2050 este un conglomerat de social-democrați, liberali și creștin democrați, puternic pro-european.

PSL este condus de Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, un medic de 42 de ani, fost ministru al muncii între 2011 și 2015 în guvernele conduse de Donald Tusk și Ewa Kopacz. PSL a fost partenerul de coaliție al Platformei Civice a lui Tusk, principalul partid al KO în perioada 2007 – 2015.

Partidul are o istorie foarte lungă, format în 1895 sub dominație austro-ungară, el a jucat un rol important în timpul celei de-a doua Republici Poloneze (1918 – 1939) și în perioada ocupației naziste (1939 – 1945) a făcut parte din guvernul polonez în exil.

După 1945 a fost condus de Stanisław Mikołajczyk, șeful guvernului în exil și în alegerile măsluite de comuniști sub ocupație militară sovietică în ianuarie 1947 a obținut doar 10% din voturi, deși se estimează că de fapt ar fi obținut majoritatea.

Mikołajczyk a fost nevoit să se refugieze în Statele Unite la scurt timp după aceea, iar comuniștii au silit PSL să devină un partid marionetă în perioada 1947 – 1989 sub denumirea Partidul Popular Unit.

După căderea regimului comunist 1990, PSL și-a recăpătat independența, deși a sprijinit până în 2003 Partidul Stângii Democratice, urmașul fostului Partid Comunist. Treptat însă PSL a devenit un partid centrist, creștin democrat, afiliat la Partidul Popular European, aliat al PO și Donald Tusk.

Deși are poziții pro-conservatoare în chestiunea avorturilor, căsătoriei între persoane de același sex și religiei în școli, PSL a respins orice sugestie de coaliție cu PiS așa cum a sugerat un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ care tocmai și-a pierdut majoritatea parlamentară în scrutinul de duminică și nu are suficiente voturi cu Konfederacja, partidul de extrema dreaptă, care cu 7% a obținut un rezultat foarte slab, sub previziunile sondajelor.

Este probabil ca A Treia Cale să participe la o coaliție cu KO, dar este foarte probabil că pentru o majoritate va fie nevoie de sprijinul Nowa Lewica (Noua Stângă) partid ale cărui politici sunt diametral opuse celor ale PSL în chestiuni sociale ca avortul, căsătoria între persoane de același sex și rolul religiei în viața publică.