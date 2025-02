A noua ediție a festivalului de documentare despre muzică DokStation va avea loc în perioada 28 mai – 1 iunie

Ajuns la a noua ediție, DokStation — Music Documentary Film Festival, singurul festival din țară dedicat documentarelor desre muzică, va avea loc în perioada 28 mai – 1 iunie, în mai multe spații din București, transmite Zilesinopti.ro

Primele titluri din selecția de anul acesta sunt filme documentare, majoritatea în premieră națională, cu și despre legende ale muzicii: Sex Pistols, Placebo, Ace Of Base, Peaches, Gloria Gaynor, Liza Minnelli, Steppenwolf, Broken Social Scene, The Cimarons și mulți alții. Pe lângă proiecții, DokStation oferă publicului și concerte cu artiști internaționali și autohtoni, ce vor fi anunțați în curând.

Un număr limitat de abonamente, ce oferă acces pe bază de rezervare la proiecții și evenimente din cadrul festivalului, s-a pus în vânzare în rețeaua Eventbook.

Filmele ediției 9 descoperă fie inițiative împotriva curentului, departe de marile studiouri, fie povești ale unor deschizători de drumuri pentru mari curente sau ale unor marginali deveniți legende, fie întâlniri între culturi într-o recuperare și reinterpretare ale unor muzici ascunse în viniluri vechi.

Muzică electronică, punk, jazz, muzici tradiționale, rock, reggae și indie traversează diverse mișcări și intervenții în scene socio-politice și culturale care redefinesc libertatea, vizionarismul, creativitatea și demnitatea și se împletesc cu magia și impactul unor piese muzicale și trupe care au făcut istorie sau a unor biografii controversate sau reinventate.

Un documentar intim și revelator, Placebo: This Search For Meaning (r: Oscar Sansom, 2024) explorează ideile din spatele versurilor cunoscutei trupe britanice, urmărind în același timp evoluția lor ca grup și ca indivizi. O explorare lipsită de frică, sinceră și directă a procesului creativ și a stilului de viață rock ‘n’ roll, alături de consecințele sale inevitabile. Filmul este construit în jurul unor înregistrări live ale celor mai recente piese Placebo – extrase de pe albumul de succes, „Never Let Me Go” – realizate la legendarele Twickenham Film Studios din Marea Britanie, același spațiu în care The Beatles pot fi văzuți compunând un nou album în documentarul „Get Back” al lui Peter Jackson.

Documentarul I Was a Teenage Sex Pistol (r: Nick Mead, Andre Relis, 2025) are la bază romanul scris de Glen Matlock, unul dintre membrii fondatori ai trupei Sex Pistols și co-autor a zece dintre cele douăsprezece piese emblematice de pe singurul lor album de studio, Never Mind the Bollocks. Filmul descrie în detaliu mentalitatea Marii Britanii de la începutul anilor ’70 și scoate la iveală aspecte mai puțin cunoscute din istoria trupei.

