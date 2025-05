A început montarea icoanei monumentale a Învierii Domnului din cupola absidei nordice a Catedralei Naţionale

Echipa care pictează în mozaic Catedrala Naţională a început, marţi, montarea icoanei monumentale a Învierii Domnului din cupola absidei nordice, transmite Agerpres.

Potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, programul iconografic al absidei nordice include o succesiune de icoane ce ilustrează Pătimirile Mântuitorului, culminând, în bolta acesteia, cu icoana Învierii Domnului.

„Icoana Învierii Domnului va încununa lucrările din absida nordică, un spaţiu menit să întregească armonia duhovnicească şi estetică a întregului ansamblu”, a explicat pictorul bisericesc Daniel Codrescu, conform sursei citate.

Mozaicul din absida sudică include Arborele lui Iesei şi scene legate de Naşterea Domnului, pe bolta absidei fiind reprezentată icoana acestui mare praznic. Cele două ansambluri iconografice oglindite pe boltele absidelor nordică şi sudică subliniază unitatea şi continuitatea revelaţiei divine în istoria mântuirii.

Un număr de 220 de pictori lucrează, sub coordonarea pictorului Daniel Codrescu, inclusiv sâmbăta, la pictura în mozaic a sfântului lăcaş, având ca obiectiv realizarea a cel puţin 340 de metri pătraţi pe lună.

Într-un interviu acordat recent AGERPRES, părintele Nicolae Crîngaşu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente şi construcţii bisericeşti al Patriarhiei Române, afirma despre pictura Catedralei că mai trebuie realizat „un volum imens de lucrări”.

„Trebuie să facem în 18 luni o suprafaţă pictată pe care am făcut-o în 60 de luni. În cinci ani am făcut 6.400 de metri pătraţi de pictură. Iar acum, într-un an jumătate, din ianuarie 2024 până în vara asta, trebuie să facem 6.200. Şi chiar mai mult decât atât, cred, pentru că o să depăşim. Lucrările de pictură, pe lângă faptul că sunt foarte frumoase şi foarte speciale şi rezistente în timp – că mii de ani ţine mozaicul – pe lângă asta, ele sunt într-un volum incredibil de mare. Aproape că nu îţi vine să crezi că echipa asta de pictori trebuie să picteze 360 de metri pătraţi în fiecare lună, cel puţin, ca să poată să fie făcută pictura în toată zona Naosului până la momentul sfinţirii”, declara Nicolae Crîngaşu.

Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită duminică, 26 octombrie, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. În 2025, se aniversează 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.