A început la Râmnicu Vâlcea „We Love Music” Festival, ediția a treia / Sunt așteptați în 4 zile 70 de mii de spectatori

„We Love Music” Festival a început joi pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea și continuă până duminică, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Pe scena de la „We Love Music” Festival urcă Rafaga (au scos melodiile „Mentirosa”, „Aguita”, „Enganadora”, „La Luna y Tu”, „La Negra”) și ATB, care va încinge atmosfera cu cele mai frumoase ritmuri trance și cu piese precum „9PM (Till I Come)”, „Ecstasy” și „Your Love (9PM)”, iar Platoul Fețeni va deveni un ring de dans irezistibil.

Ediția „We Love Music” Festival cu numărul trei se desfășoară în perioada 15-18 august 2024.

”Deja știți că Lambada se va auzi cât se poate de tare pe Platoul Fețeni. În plus, Jenny de la Ace of Base, Sonique, In-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President, Anda Adam, DJ Sava, Bere Gratis, N&D, Alb Negru, L.A., Bibi, Adriana Onci, Ro-Mania, DJ Dark&Mentol, DJ Professor, MC Dylma&Pappa M, Andrei Șaguna, Danny The Menace vor urca cu toții pe scena We Love Music Festival, de la Râmnicu Vâlcea, în perioada 15-18 august 2024”, anunță organizatorii.

În cele patru zile de festival, sunt așteptați în jur de 70.000 de spectatori.