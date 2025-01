A făcut Elon Musk un salut nazist sau unul roman? Care este diferența?

Gesturile succesive au fost rapide și entuziaste și au stârnit ovații uriașe din partea mulțimii. După ce Elon Musk a stârnit controverse cu un salut acuzat a fi în stil fascist în timpul inaugurării prezidențiale a lui Donald Trump, criticii l-au acuzat de nazism, scrie The Guardian.

My talk today at the Presidential Parade

pic.twitter.com/qCAxYQb7LN — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Unii dintre susținătorii lui Musk s-au grăbit să îl apere, explicând că, în schimb, el a făcut salutul roman. „Imperiul Roman s-a întors, începând cu salutul roman”, a scris Andrea Stroppa, un consilier al lui Musk stabilit la Roma, într-o postare pe care a șters-o ulterior.

Dar ce înseamnă salutul roman? Este acesta diferit de salutul nazist și de ce această distincție a fost aparent promovată de extrema dreaptă în ultimii ani?

Care au fost reacțiile la gestul lui Musk?

Stroppa a postat ulterior că gestul a fost „pur și simplu Elon, care suferă de autism, exprimându-și sentimentele prin a spune «Vreau să-ți dăruiesc inima mea»”.

Au intervenit și alții. Anti-Defamation League a declarat pe rețelele sociale că gestul lui Musk nu a fost un salut nazist. În schimb, aceasta a afirmat că Musk „a făcut un gest ciudat într-un moment de entuziasm”, într-o postare.

O serie de istorici au contrazis acest punct de vedere. „A fost un salut nazist și unul foarte beligerant”, a scris Ruth Ben-Ghiat, profesor de istorie și studii italiene la Universitatea din New York, pe rețelele sociale.

Mulți au susținut că gesturile lui Musk au fost contextualizate de faptul că acesta își exprimă din ce în ce mai deschis propriile opinii politice. După ce a cheltuit aproximativ 200 de milioane de dolari pentru a asigura revenirea lui Trump la Casa Albă, Musk și-a folosit influența pentru a sprijini partidele de extremă dreapta și anti-sistem din Europa.

Cel mai recent, acesta a făcut o campanie energică pentru Alternative für Deutschland, al cărui lider în landul Turingia (est), Björn Höcke, a fost condamnat de două ori pentru folosirea sloganului nazist „Totul pentru Germania” la evenimente politice. Fost profesor de istorie, Höcke a făcut apel la o „schimbare radicală” în cultura germană de comemorare și ispășire a Holocaustului.

În timp ce reacția la gestul său a dominat titlurile din presa de marți, Musk a intervenit cu propriul său răspuns, scriind: „Sincer, au nevoie de trucuri murdare mai bune. Atacul „toată lumea este Hitler” este atât de obosit”.

Ce este salutul roman?

Ideologia fascistă din anii 1920 susținea că salutul roman – care presupune plasarea unei mâini deasupra inimii și apoi ridicarea ei în sus într-un salut cu brațele drepte, cu palma în jos – își are originea în Roma antică.

Dar o carte din 2009 a profesorului de studii clasice Martin M Winkler, care a analizat salutul roman, nu a găsit nicio dovadă în acest sens. „Nicio operă de artă romană – sculptură, monedă sau pictură – nu prezintă un salut de tipul celui întâlnit în fascism, nazism și ideologiile conexe”, a scris el. „De asemenea, este necunoscut în literatura romană și nu este menționat niciodată de istoricii antici ai Romei republicane sau imperiale”.

În schimb, Winkler a susținut că ceea ce a ajuns să fie cunoscut drept salutul roman a fost inventat în secolul al XIX-lea pentru a fi folosit în melodramele a căror acțiune se desfășura în Imperiul Roman. Gestul a ajuns în cele din urmă și în filmele care se desfășoară în aceeași perioadă, ceea ce a dus la perpetuarea mitului, a spus el.

Există o diferență între salutul nazist și salutul roman?

După ce salutul a fost adoptat de liderul fascist al Italiei, Benito Mussolini, și de partidul său, naziștii din Germania au copiat ideea, adoptând un gest similar cu o mână întinsă puțin mai jos. Până în 1933, a devenit salutul german, a scris autorul Torbjörn Lundmark în cartea sa din 2010, Tales of Hi and Bye.

În curând, a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale ideologiei naziste în Germania anilor 1930. „Copiii de cinci ani erau învățați cum să ridice brațul în aer… iar oamenilor li se refuzau serviciile în magazine dacă nu făceau salutul”, a scris Lundmark.

Atât salutul roman, cât și cel nazist sunt considerate simboluri ale urii de către inițiativa Reporting Radicalism, care este gestionată de ONG-ul Freedom House cu sediul în SUA și care raportează despre grupurile și persoanele extremiste din Ucraina. Aceasta le consideră simboluri similare, dar separate.

De asemenea, se remarcă faptul că există puțină ambiguitate cu privire la semnificația salutului nazist și a celor similare acestuia. SUA au renunțat în 1942 la un gest cunoscut sub numele de salutul Bellamy, care a fost introdus în anii 1890 pentru a uni țara după războiul civil, din cauza asemănării sale cu salutul fascist și nazist.

După inaugurarea lui Trump, fostul reporter Guardian Alec Luhn a remarcat că există mai multe variante ale salutului. „Neonaziștii slavi fac un salut similar, până la punctul în care fraza „din inimă până la soare” servește adesea drept înlocuitor pentru a executa de fapt salutul”, a scris el.

Gestul este interzis în câteva țări, inclusiv în Germania. În Italia, în schimb, instanța supremă a țării a decis anul trecut că salutul fascist nu este o infracțiune, cu excepția cazului în care pune în pericol ordinea publică sau riscă să reînvie partidul fascist interzis. Hotărârea, provocată de un incident la Milano, a fost pronunțată la câteva zile după apariția unei înregistrări video cu sute de bărbați care salutau în timpul unei adunări anuale la Roma.

De ce încearcă unii să diferențieze salutul roman de cel nazist?

Se pare că eforturile de redenumire a salutului nazist datează de mai mulți ani. După ce membri ai Mișcării Naționale Socialiste neo-naziste au organizat un mic miting în statul american Georgia, un reporter Huffingon Post l-a întrebat pe fostul lider al acesteia, Jeff Schoep, despre salutul nazist efectuat de unii dintre cei care au fost pe scenă alături de el.

„Este un salut roman”, a spus el într-un schimb de replici surprins pe video. Reporterul a insistat: „Știi că nu asta înseamnă. Știi ce cred oamenii că înseamnă asta”, ceea ce l-a determinat pe Schoep să-l amenințe că îl va scoate din parc pentru «lipsă de respect».

Luni, în timp ce pe internet se discuta despre semnificația gestului lui Musk, Rolling Stone a relatat că unii membri ai extremei drepte au tras propriile concluzii și au sărbătorit momentul pe rețelele sociale.

Liderul neo-nazist Blood Tribe, Christopher Pohlhausa scris: „Nu-mi pasă dacă a fost o greșeală. Am de gând să mă bucur de lacrimile provocate de asta”. Fondatorul platformei de socializare de extremă-dreapta Gab, Andrew Torba, este de acord. „Lucruri incredibile se întâmplă deja”, a scris el.

Neo-nazistul Thomas Sewell, stabilit în Australia, a distribuit, de asemenea, videoclipul lui Musk, descriindu-l drept un „moment de putere albă al lui Donald Trump”.