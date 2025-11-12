A demisionat ministrul israelian pentru afaceri strategice, unul dintre cei mai de încredere oameni ai premierului Netanyahu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, care a jucat un rol important în negocierile din timpul războiului din Gaza şi a fost un apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a demisionat marţi, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Plecarea sa survine după săptămâni de speculaţii în presa israeliană şi marchează sfârşitul unui mandat care a început la finalul anului 2022, când a fost ales pentru acest post după ani de zile petrecuţi ca ambasador al Israelului la Washington.

„Vă scriu pentru a vă informa despre decizia mea de a-mi încheia funcţia de ministru pentru afaceri strategice”, a precizat Dermer într-o scrisoare de două pagini adresată lui Netanyahu şi transmisă presei.

Nu a existat niciun răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea biroului prim-ministrului.

Dermer, născut în SUA, a scris că, atunci când a devenit ministru pentru afaceri strategice în decembrie 2022, i-a promis familiei că va servi în funcţie pentru maximum doi ani, şi de două ori a prelungit acest termen, cu aprobare lor.

El a scris că prima astfel de extindere a fost pentru a colabora cu Netanyahu în scopul eliminării ameninţării existenţiale reprezentate de capacitatea nucleară militare a Iranului în iunie, iar a doua dată a fost pentru a negocia un armistiţiu în Gaza în octombrie şi returnarea ostaticilor israelieni ţinuţi captivi în Gaza.

„Nu ştiu ce să aştept în viitor, dar un lucru ştiu sigur: În tot ceea ce voi face, voi continua să-mi fac partea pentru a asigura viitorul poporului evreu”, a scris el.

Dermer a fost unul dintre cei mai de încredere consilieri ai lui Netanyahu, negociind armistiţiul din octombrie atât cu administraţia Trump, cât şi cu ţările arabe.

Dermer a fost ambasador la Washington între 2013 şi 2021. Serviciul său acolo s-a suprapus cu primul mandat al preşedintelui republican Donald Trump, din 2017 până în 2021.

Mulţi democraţi l-au considerat pe Dermer ca fiind prea apropiat de republicani în timpul mandatului său la Washington, subminând relaţiile bipartizane cultivate de foştii ambasadori israelieni în capitala SUA.