62% dintre români nu mai practică deloc activitate fizică, arată șeful Institutului Sportiv Român, Adrian Socaciu, în cadrul evenimentului eFAST Gaming şi Sport

Preşedintele Institutului Sportiv Român, Adrian Socaciu, a afirmat, joi, la evenimentul eFAST Gaming şi Sport, organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în parteneriat cu INS, la Colegiul Naţional Tudor Vianu, că 62% dintre români nu mai practică deloc activitate fizică, conform ultimelor statistici.

„Vreau să fac o radiografie în cifre a ceea ce înseamnă sport şi gaming în momentul de faţă. Datele ne spun că 62% dintre români nu mai practică deloc activitate fizică şi România se află în top 5 cele mai sedentare ţări din lume în momentul de faţă. Şi avem 2% dintre români care frecventează în mod activ sălile de sport şi 18% care aleg să facă mişcare”, a afirmat Socaciu, conform Agerpres.

Referitor la activitatea de gaming, Socaciu a spus că 7,9 milioane de români se joacă pe o platformă, dintre aceştia doar 45% aleg să şi plătească pentru jocurile respective.

„În momentul de faţă România are al treilea cel mai mare procentaj de fumători şi 37% dintre tineri consumă alcool cel puţin o dată pe săptămână. Dacă ne referim la gaming, avem alte date, vorbim în momentul de faţă de 7,9 milioane de români care se joacă, indiferent că vorbim de smartphone, PC, console sau tablete. Circa 45% dintre cei care se joacă declară că plătesc, iar 55% preferă să le descarce de pe torente. Din cele 8 milioane de români care se joacă, 52% sunt bărbaţi, 48% sunt femei, 39% dintre jucători sunt adulţi cu studii superioare şi 48% din cei 8 milioane sunt căsătoriţi, ceea ce ne spune că gamingul este practicat nu doar de copii, cât şi de adulţi. Dacă revenim la sport, România are în momentul de faţă la nivel de medalii, 90 de medalii de aur, 97 de argint şi 129 de bronz la Jocurile Olimpice”, a spus Socaciu în faţa elevilor de la liceul Tudor Vianu.

Senatorul Daniel Fenechiu, unul dintre iniţiatorii programului „Fii avocat în şcoala ta”, din cadrul căruia a făcut parte şi evenimentul de la Colegiul Naţional Tudor Vianu, a afirmat că gamingul ar putea reprezenta un pericol pentru tineri, dar în acelaşi timp i-ar putea îndrepta şi către sport.

Fosta campioană olimpică la gimnastică Andreea Răducan le-a transmis elevilor Colegiului Naţional Tudor Vianu că ar trebui să aleagă cu pasiune ceea ce vor să facă în viaţă, având de învăţat şi din greutăţile pe care le vor întâmpina.

„Sunt convinsă că gamingul vă aduce multă bucurie, însă în ceea ce mă priveşte vreau să vă spun cât de frumoasă şi complexă este viaţa unui sportiv de performanţă, deloc simplă. Dar şi dacă vrei să performezi într-un joc pe calculator, tot trebuie să depui un efort, aşa că nu pot să vă spun că un campion devine campion doar fluturând o baghetă magică, ci doar prin multă muncă. Pentru mine a fost o încununare a muncii să ajung să particip la Jocurile Olimpice de la Sydney în anul 2000, la nici 17 ani, o vârstă la care tinerii au diverse preocupări. Nu există campion care să vină în faţa voastră să vă spună că pentru el a fost simplu, a fost minunat, firesc şi uşor, astfel încât nu a avut nici un fel de problemă. Sunt tot felul de provocări cu care sunt convinsă că vă întâlniţi şi voi în viaţa de zi cu zi. Eu v-aş recomanda cu multă încredere să îmbrăţişaţi provocările care vin spre voi, pentru că asta vă ajută să vă dezvoltaţi şi să vă testaţi anumite limite şi să aveţi încredere în forţele proprii. Pentru că vine un moment în care trebuie să fii pe picioarele tale. Eu am învăţat mult mai mult dintr-un eşec şi nu m-au ocolit nici pe mine. Realitatea este că am învăţat foarte mult din ceea ce am trăit pe parcurs până la obţinerea acelui titlu atât de râvnit şi de mult dorit. Ce aş putea să vă sfătuiesc, dacă îmi permiteţi, este să vă alegeţi cu pasiune ceea ce vă doriţi să faceţi în viaţă. Va fi nevoie de efort oricum, dar nu veţi simţi o încărcătură şi o durere în suflet că trebuie să mergi zi de zi la birou”, le-a transmis Andreea Răducan liceenilor.

Evenimentul eFAST Gaming şi Sport, organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în parteneriat cu Institutul Sportiv Român, a reunit profesionişti din lumea gamingului şi a sportului, avocaţi, experţi şi psihologi, pentru a discuta dintr-o perspectivă interdisciplinară despre sportul electronic versus sportul tradiţional.

Evenimentul a fost gândit ca o platformă de dezbatere pe subiecte de interes pentru tineri, în cadrul căruia profesionişti din diverse domenii să ofere, prin expertiză şi studii de impact, o perspectivă realistă asupra gamingului şi sportului, asupra regulilor performanţei, influenţei jocurilor pe calculator şi asupra implicaţiilor juridice ale gamingului.