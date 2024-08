13 moduri inedite prin care câinele tău îți spune ca te iubește

Cum bine știm cu toții, câinii sunt capabili de multă iubire. Cerectatorii americani au făcut un top al felului în care micii noștri prieteni își manifestă dragostea. Iar a lor este nemăsurată.

1. Linsul e echivalentul sărutului

Din moment ce câinii nu se pot manifesta la fel ca oamenii, versiunea unui sărut la câini este să îți lingă fața și mâinile. Linsul este probabil unul dintre modurile cele mai evidente prin care câinii își arată afecțiunea.

2. Se așează pe picioarele tale, te îmbrățișează

Dacă câinele tău se așează pe picioarele tale, îți arăta un semn de încredere deplină. Nu se va sprijini de cineva în care nu are încredere. Dacă se așează pe picioarele tale când stai în fotoliu și te uiți la televizor sau doar stai la masă, asta înseamnă că te vede ca pe un protector. Câinele tău poate face acest lucru pentru confort atunci când se simte speriat, dar când se sprijină de tine în momentele de liniște, este echivalentul unei îmbrățișări lungi.

3. Îți aduce jucăriile lui

Câinele tău îți aduce în mod constant jucării? Prezentarea bunurilor lor prețioase este un semn major de afecțiune! S-ar putea să-ți aducă cadouri, deoarece te vede șeful casei. Sau, dacă jucăria este spartă, s-ar putea să te vadă ca pe o ființă inteligentă care este capabilă să o repare pentru el. În plus, dorința de a se juca este un semn al dragostei!

4. Te împinge cu nasul

Înghiontirea cu nasul poate însemna câteva lucruri diferite – hei, fii atent la mine, mângâie-mă sau… te iubesc. Oricare dintre acestea este un semn că vrea să fie lângă tine și are nevoie de un contact fizic.

5. Oftează

Câinele tău a scos vreodată un oftat mare după ce s-a făcut cu adevărat confortabil lângă tine? Suspinele, gemetele sau alte sunete de același gen sunt semne de mulțumire la câini. Când îl auzi pe prietenul tău blănos făcând asta, înseamnă că e fericit!

6. Se uită prin casă după tine

Dacă cineva te face nervos, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să te uiți în ochii lui! Privirile lungi sunt rezervate persoanelor cu care ne simțim complet confortabil. Și același lucru este valabil și pentru câini. De fapt, menținerea contactului vizual cu câinele tău ajută la adâncirea legăturii cu el. Când puiul tău se uită la tine, creierul lui eliberează oxitocină. Cunoscut ca „hormonul iubirii”, oxitocina este hormonul pe care creierul mamelor îl eliberează atunci când sunt în legătură cu puii lor.

7. Doarme lângă tine

Câinii sunt descendenți din lupi. Deși au fost domesticiți de mii de ani, unele lucruri nu s-au schimbat. Unul dintre aceste lucruri este predispoziția lor de a dormi în haite pentru protecție. Dacă câinele tău simte nevoia să doarmă în patul tău, sau cel puțin în camera ta, este pentru că te vede ca pe un membru al haitei.

8. Îți arată burta

Nimic nu spune „Am cu adevărat încredere în tine” mai mult decât puiul tău care se rostogolește pe spate și cere un masaj pe burtă. Deoarece burtica unui câine este una dintre cele mai vulnerabile părți ale corpului, acest act îi pune într-o stare totală de supunere – semnalul suprem de dragoste și încredere.

9. Ridicarea sprancenelor

Te-ai uitat vreodată la câinele tău și l-ai văzut ridicând o sprânceană spre tine? Ai grijă la asta! Se pare că „ochii de cățeluș” sunt un lucru real. Un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences a arătat că, după mii de ani de domesticire, câinii au dezvoltat un mușchi special al ochiului pentru a comunica mai bine cu oamenii. Ei sunt capabili să-și miște sprâncenele și să facă fața aceea tristă și dulce de cățeluș care ne rupe inima. Și ghici ce? Ridicarea sprâncenei înapoi la câinele tău este o modalitate de a-ispune că il iubești și tu!

10. Dă din coadă când te vede

Coada câinelui tău spune multe lucruri, sunt nervos, sunt entuziasmat sau te iubesc. Dacă coada câinelui tău este relaxată, ridicată la jumătatea înălțimii și are o mișcare circulară – acesta este un semn sigur că puiul tău este fericit și încântat să te vadă!

11. Sare când te vede

Săritul este un semn de entuziasm la câini.

12. Devine gelos

Câinele tău devine gelos dacă arăți atenție altor persoane sau animale de companie din casă? În limbajul câinelui (la fel cum este și în limbajul uman), gelozia este un semn că câinelui tău îi place foarte mult atenția ta și vrea să păstreze totul pentru el însuși.

13. Îți fură pantofii și șosetele

Dacă câinele tău îți fură pantofii sau șosetele transpirate – da, este nasol, dar – este un semn de dragoste. Arată că le-a fost dor de tine când ai fost plecat și pur și simplu nu se pot sătura de mirosul tău.

Sursă: einsteinpets.com