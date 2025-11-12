SURSE Mihai Răzvan Ungureanu, luat în calcul de Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra / Urmează o mare rotație de ambasadori aflați la final de mandat

Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe și fost șef al SIE, e luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra, au declarat pentru G4Media surse politice. În paralel, șeful statului ar urma să facă o mare rotație de ambasadori aflați la final de mandat, au mai spus sursele citate.

Postul de ambasador la Londra e ocupat din 2021 de Laura Popescu, diplomat de carieră.

Mihai Răzvan Ungureanu a fost prim-ministru pentru trei luni în 2012, după ce anterior ocupase postul de ministru de Externe.

El a fost șef al SIE în două mandate: în perioada 2007-2012 și în intervalul 2015-2016.

În 2016 a plecat după deteriorarea relațiilor cu președintele în funcție Klaus Iohannis.

Acum, Mihai Răzvan Ungureanu, care este istoric, predă la o universitate din Viena.

În mandatul său de ministru de Externe a deschis ministerul pentru tineri.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan urmează să facă mai multe numiri de ambasadori noi în puncte-cheie, dat fiind că actualilor ambasadori le-au expirat mandatele, potrivit informațiilor G4Media.