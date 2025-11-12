G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Mihai Răzvan Ungureanu, luat în calcul de Nicușor Dan pentru postul…

mihai razvan ungureanu
sursa foto: Inquam Photos/ Bogdan Buda

SURSE Mihai Răzvan Ungureanu, luat în calcul de Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra / Urmează o mare rotație de ambasadori aflați la final de mandat

Articole12 Noi • 628 vizualizări 0 comentarii

Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe și fost șef al SIE, e luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra, au declarat pentru G4Media surse politice. În paralel, șeful statului ar urma să facă o mare rotație de ambasadori aflați la final de mandat, au mai spus sursele citate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Postul de ambasador la Londra e ocupat din 2021 de Laura Popescu, diplomat de carieră.

Mihai Răzvan Ungureanu a fost prim-ministru pentru trei luni în 2012, după ce anterior ocupase postul de ministru de Externe.

El a fost șef al SIE în două mandate: în perioada 2007-2012 și în intervalul 2015-2016.

În 2016 a plecat după deteriorarea relațiilor cu președintele în funcție Klaus Iohannis.

Acum, Mihai Răzvan Ungureanu, care este istoric, predă la o universitate din Viena.

În mandatul său de ministru de Externe a deschis ministerul pentru tineri.

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan urmează să facă mai multe numiri de ambasadori noi în puncte-cheie, dat fiind că actualilor ambasadori le-au expirat mandatele, potrivit informațiilor G4Media.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Fostul premier Mihai Răzvan Ungureanu, editorial în Newsweek: Putin își poate permite să aștepte, în timp ce Ucraina nu / Indiferent de cine va câștiga alegerile din 2024 din SUA, Ucraina are tot mai puține șanse să își revendice teritoriile pierdute

Articole19 Sep 2024
3 comentarii

Fostul șef SIE Mihai Răzvan Ungureanu, participant la o conferință de la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, locul unde Viktor Orban își lansează mesajele anti-occidentale

Articole24 Iul 2024
2 comentarii
mihai razvan ungureanu
sursa foto: Inquam Photos/ Bogdan Buda

Ieșire rarisimă în public a fostului șef SIE, Mihai Răzvan Ungureanu: Mi-aş dori un preşedinte pentru care România să nu fie doar o hartă pe perete sau o sumă de destinaţii

Articole16 Dec 2023
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.