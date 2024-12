Zeci de istorici, profesori universitari și experți cer public Academiei Române să îi retragă diploma acordată lui Alex Mihai Stoenescu, turnător la Securitate cu decizie definitivă în justiție / „Delațiunile sale au trimis oameni în închisoare”

Alex Mihai Stoenescu, istoric amator controversat, considerat antisemit, apărător al Mișcării Legionare și negaționist al Holocaustului de Michael Shafir, politolog româno-israelian și unul din cei mai mari specialiști în antisemitism și Holocaust din Europa Centrală și de Est, membru în Consiliul Științific al Institutului „Elie Wiesel" din România.

În apelul public se arată că, la data de 4 decembrie 2024, Academia Română a acordat Diploma „Meritul Academic” „pentru activitatea prodigioasă desfăşurată în domeniul istoriei” lui Alex Mihai Stoenescu, care ani la rând și-a pus scrierile în seviciul fostei Securități. „A promovat în spațiul public ideea că Securitatea a participat la răsturnarea lui Ceauşescu, a susținut teza că în anii 1980, Departamentul Securității Statului ar fi renunțat la reprimarea revoltelor populare pentru «a deveni exclusiv un serviciu de culegere de informații», l-a prezentat pe Iulian Vlad, fostul Șef al DSS, drept un patriot”.

Semnatarii subliniază că „Alex Mihai Stoenescu a fost un colaborator prolific al Securității. Delațiunile sale au trimis oameni în închisoare. Foști ziariși ai postului de radio Europa Liberă, foști disidenți, personalități culturale și-au exprimat dezgustul moral față de răul făcut de acest om semenilor săi. Implicarea lui Alex Mihai Stoenescu în acțiuni de poliție politică a fost recunoscută de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității în 2010 și confirmată de ÎCCJ în anul 2014”.

Din perspectivă științifică, „opera” istorică a lui Alex Mihai Stoenescu este mistificatoare și mediocră, se arată în apel.

„Toate acestea sunt binecunoscute. Ne exprimăm consternarea că în ciuda caracterului falsificator al scrierilor lui Alex Mihai Stoenescu și a trecutului său, Academia Română i-a acordat Diploma «Meritul Academic».

Cerem Secției de ştiinţe istorice şi arheologie și Prezidiului Academiei Române retragerea Diplomei «Meritul Academic» acordată lui Alex Mihai Stoenescu și anunțarea opiniei publice despre hotărâre printr-un comunicat. Acest act ar reprezenta o minimă reparație adusă prestigiului Academiei Române. Revocarea ar constitui și o datorie față de victimele instituției de represiune, în particular, este o obligație față de victimele fostului informator al Securității, Alex Mihai Stoenescu”, se arată în apel.

Semnează:

Radu Bogdan, Professor of Philosophy and Cognitive Science, Emeritus, Phd., Tulane University, New Orleans, Honorary Member the Romanian Academy, Bucharest

Liviu Ornea, Profesor universitar dr., Membru Corespondent al Academiei Române

Adrian Miroiu , Profesor universitar de științe politice, dr., fost Preşedinte al SNSPA

Gabriel Andreescu , Profesor universitar dr., Universitatea de Vest, Timișoara, Membru al Academia Europaea

Bogdan Murgescu , Prorector, Universitatea din Bucuresti, Profesor universitar dr., Facultatea de Istorie a Universității din București, președinte de onoare, Societatea de Științe Istorice din România

Dennis Deletant , Doctor Honoris Causa, Universitatea din București, Profesor universitar dr., Visiting Ion Rațiu Professor of Romanian Studies at Georgetown University, Emeritus Professor of Romanian Studies at the UCL School of Slavonic and East European Studies

Mark Kramer, Profesor universitar dr. Harvard University; Director, Cold War Studies Project at the Davis Center; Editor of Harvard Cold War Studies Book Series and the Journal of Cold War Studies

Lavinia Stan, Profesor universitar dr., Director, Centre for Post-Communist Studies Department of Political Science, St. Francis Xavier University. Canada. Autor, „Transitional Justice in Post-Communist Romania”, Cambridge University Press.

Vladimir Tismaneanu, Profesor universitar dr. știinte politice, University of Maryland, SUA

Silviu E. Rogobete, Profesor universitar dr., Director, Doctoral School of Philosophy, Sociology and Political Science West University of Timisoara, PhD, Brunel, UK, Honorary Professor, Stellenbosch University, South Africa



Cristian Preda, Profesor universitar dr., Universitatea București

Germina Nagâţ, Cercetator CNSAS, dr.

Virgiliu Ţârău, Profesor universitar dr. Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Alin Gavreliuc, Profesor universitar dr., Universitatea de Vest, Timisoara

Daniel Șandru, Profesor universitar dr., Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, Președinte executiv IICCMER



Delia Popescu, Professor universitar dr., Director Legal Studies and Global Affairs, LeMoyne College

Mihaela Miroiu, Profesor universitar dr., SNSPA

Lucian Nastasă-Kovács, Profesor universitar dr., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, directorul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

Ottmar Trașcă, Cercetător ştiinţific principal I, șef sector Istorie Universală și Relații Internaționale, Institutul de Istorie „George Bariţiu“ al Academiei Române , filiala Cluj–Napoca

Matei Gheboianu, Conferențiar universitar dr., Decan Facultatea de Istorie a Universității din București



Armand Goșu, Conferențiar universitar dr., Facultatea de Istorie a Universității din București, associate fellow al DGAP, Berlin, Germania

Brîndușa Palade, Conferențiar universitar dr., Facultatea de Științe Politice, SNSPA

Adrian Niculescu, Conferențiar universitar dr., SNSPA, Vice-președinte IICCMER

Stefano Bottoni, Assistant professor of East European and global history, dr., University of Florence

Ioana Boca, Dr. in istorie, Firector executiv, Fundaţia Academia Civică – Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei (FAC/MVCR)

Emanuel Copilaș-Ciocianu, Lector universitar dr., Universitatea de Vest, Timișoara

Cosmin Budeancă, Dr. habil, redactor-șef, Memoria, revista gândirii arestate

Georgiana Țăranu, Lector universitar dr. Facultatea de Istorie și Stiințe Politice, Universitatea Ovidius

Mihai Maci, Lector universitar dr., Universitatea din Oradea

Andrei Ursu, Membru fondator al Fundației Gheorghe Ursu, drd. Universitatea de Vest, Timișoara