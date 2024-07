Youtuberul american Jake Paul l-a învins prin KO pe fostul luptător UFC, Mike Perry

În cel de-al 11-lea său meci de box, youtuberul american Jake Paul l-a învins sâmbătă, la Tampa, Florida, prin KO în repriza a 6-a, pe fostul luptător UFC, Mike Perry. Fratele lui Logan Paul, influencer, trebuia iniţial să lupte cu legenda Mike Tyson. Meciul a fost amânat pentru 15 noiembrie, transmite News.ro.

Youtuberul american a făcut spectacol sâmbătă seară, la Tampa, în Florida, când a revenit în ring într-un meci de box împotriva lui Mike Perry. Fostul luptător UFC, în prezent una dintre figurile marcante ale organizaţiei de box free-knuckle BKFC, îl înlocuia pe un alt Mike, mult mai cunoscut, Mike Tyson, care a fost nevoit să amâne lupta din cauza unei probleme de sănătate. Însă în faţa lui Jake Paul, Perry, care se afla la al doilea său meci de box englez, nu a reuşit să se impună.

După ce a sosit în ring în stil mare, pe un car alegoric, ca un gladiator, Jake Paul l-a trimis pe Perry la podea de două ori în prima şi a doua repriză. A treia oară avea să fie cu noroc. El l-a făcut KO în runda a şasea

@jakepaul is ready to conquer #PaulPerry | July 20 | Live on DAZN: Click link in bio to buy pic.twitter.com/QWkBDf3Eqd

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 21, 2024

„Îmi pare rău că a durat atât de mult”, a declarat un Jake Paul sfidător după victoria sa. „Respect pentru Mike Perry, el este regele violenţei şi campionul BKFC”.



Was this @jakepaul‘s best performance#PaulPerry pic.twitter.com/VSAzJWFqT1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 21, 2024

După triumful său, boxerul în vârstă de 27 de ani a stabilit o întâlnire cu Mike Tyson. Lupta cu legenda greilor, în vârstă de 58 de ani, este programată pentru 15 noiembrie, pe stadionul AT&T din Arlington.

Mai surprinzător, el l-a provocat şi pe campionul UFC la categoria semigrea, Alex Pereira. „Alex, ai spus că vrei să boxezi, eu sunt regele acestui sport, haide”, a urlat boxerul american.