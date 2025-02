Wikipedia, acuzată că pune pe lista neagră presa conservatoare din SUA. Un raport sugerează că site-urile de știri americane de dreapta sunt considerate nesigure, în timp ce platformele de stânga sunt citate pe scară largă

Media Research Center (MRC), o organizație conservatoare, a publicat un raport privind lista de „surse de încredere” a enciclopediei online gratuite, scrie The Times. Potrivit raportului, toate site-urile de știri din SUA pe care centrul le-a clasificat ca fiind de dreapta nu au îndeplinit criteriile Wikipedia ca sursă de încredere pentru administratori. Acestea au inclus New York Post, Breitbart News, The Daily Caller și Newsmax.

În schimb, a adăugat raportul, Wikipedia a considerat ca fiind de încredere aproximativ 84% din ceea ce centrul a considerat organizații media liberale, inclusiv Mother Jones, ProPublica, NPR, The Atlantic și The Guardian.

„Wikipedia a devenit acum o glumă”, a afirmat într-o declarație Dan Schneider, vicepreședintele MRC. „Editorii și personalul său radical își dezvăluie disprețul față de conservatori în aproape tot ceea ce injectează în descrieri.”

Wikipedia nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Wikipedia a fost fondată în 2001 de Jimmy Wales și Larry Sanger ca o resursă gratuită, scrisă și întreținută de o comunitate de voluntari, care se bazează pe donații publice pentru a funcționa.

Pe o pagină intitulată „Reliable sources/Perennial sources – Surse de încredere/Surse perene”, site-ul publică un sistem de semaforizare care clasifică sursele ca fiind în general fiabile, fără consens, în general nesigure, descurajate de la utilizare și pe lista neagră. Editorii Wikipedia, despre care se crede că sunt în număr de sute de mii, sunt responsabili pentru determinarea credibilității surselor.

The Times și The Sunday Times sunt considerate „în general fiabile” în conformitate cu acest cadru.

Într-un articol scris de consiliul său editorial, New York Post a cerut marilor companii de tehnologie să blocheze Wikipedia până când aceasta încetează „să cenzureze și să promoveze dezinformarea”.

„Pentru Wikipedia, „adevărat” este acum sinonim cu „de stânga””, a scris comitetul editorial al New York Post, citând faptul că Wikipedia este adesea primul rezultat de căutare pe Google.

Elon Musk, directorul executiv al Tesla și SpaceX, a vizat din ce în ce mai mult site-ul în ultimele luni pentru că l-ar fi denaturat și ar fi promovat ideologii de stânga. La 21 ianuarie, el a postat de mai multe ori pe X despre site după ce acesta i-a editat pagina pentru a include o referire la un presupus salut nazist pe care l-a făcut în timpul unui eveniment de inaugurare.

„Definanțați Wikipedia până când echilibrul este restabilit”, a scris el, oferind un miliard de dolari pentru a-i schimba numele în «Dickipedia». Răspunzând la postările lui Musk, Wales, co-fondatorul site-ului, a scris că Musk era nemulțumit doar pentru că Wikipedia nu era de vânzare. „Dacă Elon ar fi vrut să ajute, ar fi încurajat oamenii intelectuali amabili și atenți cu care este de acord să se implice”, a scris Wales.

Potrivit Semrush, o platformă de marketing digital, Wikipedia a fost al patrulea cel mai vizitat site din lume în noiembrie, cu aproximativ 6,7 miliarde de vizite.