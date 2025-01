WADA nu face apel în cazul de dopaj al Igăi Swiatek – Fosta lideră WTA rămâne doar cu suspendarea de o lună de zile

Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a anunţat, luni, că nu va face apel împotriva suspendării pentru o lună a numărului 2 mondial Iga Swiatek, care a fost sancţionată după ce a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă la mijlocul lunii august 2024, transmite News.ro.

Experţii ştiinţifici ai WADA au considerat că motivul invocat de jucătoarea poloneză a fost „plauzibil” şi că „nu ar exista motive ştiinţifice pentru a-l contesta în faţa TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv)”.

Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat la sfârşitul lunii noiembrie 2024 că poloneza Iga Swiatek, locul 2 WTA, a acceptat o suspendare de o lună în cadrul Programului antidoping în tenis, după ce a fost depistată pozitiv cu substanţa interzisă trimetazidină (TMZ), eşantionul fiind prelevat în afara competiţiei în august 2024.

ITIA a acceptat că testul pozitiv a fost cauzat de contaminarea unui medicament reglementat fără prescripţie medicală (melatonină), fabricat şi vândut în Polonia, pe care jucătoarea îl luase pentru probleme de decalaj orar şi de somn, şi că încălcarea nu a fost, prin urmare, intenţionată.

