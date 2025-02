Vrea Trump un al treilea mandat? Cum ar putea rămâne în fruntea SUA

Donald Trump ar putea rămâne în funcția de președinte al Statelor Unite și după 20 ianuarie 2029, atunci când se va termina în mod oficial actualul său mandat la Casa Albă. Una dintre variantele discutate de experți este ca aliații liderului republican să încerce să modifice Constituția SUA. Cât de plauzibil este un astfel de scenariu?

Sugestii controversate

În ultimii ani, Trump a sugerat în repetate rânduri, în mod public, că nu respinge posibilitatea de a avea un al treilea mandat de președinte al Americii, în ciuda faptului că cel de-al 22-lea Amendament la Constituție împiedică acest lucru.

De exemplu, în august 2020, republicanul le-a spus susținătorilor săi în timpul campaniei electorale pentru alegerile în care l-a înfruntat pe democratul Joe Biden: “Vom câștiga încă patru ani. Și după aceea, vom mai merge pentru încă patru ani.”

În mai 2024, el a reflectat din nou asupra posibilității unui al treilea mandat prezidențial. “Știți, FDR (președintele Franklin Delano Roosevelt) – 16 ani, aproape 16 ani – a avut patru mandate. Nu știu, vom fi considerați cu trei mandate? Sau cu două mandate?” a întrebat Trump la reuniunea anuală a National Rifle Association, vorbind în fața unui public format din susținători ai dreptului de a deține arme. Unii din mulțime au strigat ca răspuns: “Trei!”

Pe 13 noiembrie 2024, la o săptămână după ce a câștigat al doilea mandat la Casa Albă, Trump s-a adresat republicanilor din Camera Reprezentanților, ținând un discurs triumfător centrat pe propria victorie electorală și stârnind râsete printre participanți când a sugerat că aceasta ar putea deschide calea pentru un al treilea mandat în funcție. “Nu-i așa că e plăcut să câștigi?” a întrebat Trump, stârnind aplauze furtunoase.

Mai târziu, el a adăugat: “Bănuiesc că nu voi mai candida din nou, decât dacă spuneți: ‘E atât de bun încât trebuie să găsim o altă soluție.’”

De asemenea, la sfârșitul lunii ianuarie, Trump a declarat în fața suporterilor săi strânși la Las Vegas, în Nevada: “Va fi cea mai mare onoare din viața mea să servesc nu o dată, ci de două ori – sau de trei sau patru ori,” înainte de a adăuga rapid: “Nu, va fi să servesc de două ori. În următorii patru ani, nu mă voi odihni.”

Două zile mai târziu, Trump, vorbind cu republicanii din Camera Reprezentanților din Florida, a spus: “Am strâns mulți bani pentru următoarea cursă, bani pe care presupun că nu-i pot folosi pentru mine, dar nu sunt 100% sigur pentru că – nu știu, cred că nu am voie să mai candidez. Nu sunt sigur. Am voie să candidez din nou, Mike?” l-a întrebat el pe președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care se afla în sală, înainte de a adăuga: “Mai bine nu te implic în această discuție.”

Iar zilele trecute, Trump i-a întrebat pe susținătorii săi la un eveniment de Black History Month la Casa Albă: “Ar trebui să candidez din nou? Să îmi spuneți voi.” Potrivit relatărilor, “mulțimea, care a inclus oficiali aleși, precum senatorul republican Tim Scott din Carolina de Sud și congresmanul John James din Michigan, precum și nume politice și sportivi, cum ar fi celebrul golfeur Tiger Woods, a răspuns cu scandări de: “Încă patru ani!”

Suporterii săi cei mai loiali au evocat și ei posibilitatea unui nou mandat în Biroul Oval. La reuniunea Conservative Political Action Committee (CPAC), desfășurată recent în apropiere de Washington, Stephen Bannon, care a fost încarcerat din cauză că a ignorat solicitarea Comisiei de anchetă a asaltului din 6 ianuarie 2021 de a depune mărturie în fața Congresului, a declarat: “Viitorul Americii este MAGA, iar viitorul MAGA este Donald J. Trump. Îl vrem pe Trump în ’28! Asta nu pot să suporte ei. Un om ca Trump apare doar o dată sau de două ori în istoria unei țări. Îl vrem pe Trump!,” după care a condus mulțimea în scandări de susținere a acestei posibilități.

De asemenea, în decembrie, la o cină din New York, Bannon a susținut și că Trump ar putea ocoli cel de-al 22-lea Amendament, care a adăugat în 1951 o limită de două mandate prezidențiale în Constituția SUA, deoarece cuvântul “consecutive” nu apare în textul amendamentului.

În sfârșit, în Camera Reprezentanților, Andy Ogles, un republican din Tennessee, a introdus o propunere legislativă pentru a începe dificilul proces de modificare a textului celui de-al 22-lea Amendament, permițând unui președinte care servește mandate neconsecutive să dețină un al treilea mandat de patru ani. (https://www.axios.com/2025/01/24/trump-third-term-republican-constitution-ogles)

Formula propunerii lui Ogles ar exclude foștii președinți cu două mandate desfășurate unul după altul, precum Bill Clinton, George W. Bush și Barack Obama, de la posibilitatea de a reveni în funcție. Documentul interzice, de asemenea, un al treilea mandat complet pentru cei care au servit mai mult de doi ani în locul altui președinte.

Amendamentul 22

Pentru ca Donald Trump sau oricare alt președinte american cu două mandate să aibă posibilitatea de a ajunge din nou la Casa Albă este necesară așadar modificarea Constituției, adică a celui de-al 22-lea Amendament.

Acesta prevede: “Nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte mai mult de două ori, iar nicio persoană care a deținut funcția de președinte sau a acționat ca președinte pentru mai mult de doi ani dintr-un mandat pentru care altcineva a fost ales președinte nu poate fi aleasă în funcția de președinte mai mult de o dată. Dar acest articol nu se aplică niciunei persoane care deține funcția de președinte atunci când acest articol a fost propus de Congres și nu va împiedica pe nimeni care ar putea deține funcția de președinte sau să acționeze ca președinte în perioada în care acest articol devine aplicabil, să dețină funcția de președinte sau să acționeze ca președinte pe parcursul restului mandatului.”

Potrivit CNN, abrogarea sau modificarea celui de-al 22-lea Amendament ar necesita două treimi din voturile din Camera Reprezentanților și Senat, precum și ratificarea de către trei sferturi din statele americane.

Reamintim că, în prezent, republicanii au o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților, cu 218 de mandate din totalul de 435. Democrații dețin 215 locuri, iar două mandate sunt vacante.

În Senat, republicanii au o majoritate cu 53 de locuri din totalul de 100, în timp ce Partidul Democrat beneficiază de 45 de mandate, iar independenții care votează de obicei cu democrații dețin două scaune.

Susținerea din partea Congresului a modificării constituționale ar fi în prezent, așadar, aproape imposibilă.

Analiștii americani au notat că niciun amendament nu a mai fost ratificat din anii 1990, iar acela a fost propus pentru prima dată în anii 1700. În rest, ultimul amendament ratificat a fost cel de-al 26-lea, în anii 1960, în perioada războiului din Vietnam, când a existat un serviciu militar de recrutare. Cel de-al 26-lea Amendament garantează dreptul de vot pentru tinerii de 18 ani.

CNN a preecizat că chiar și unii susținători ai lui Trump se opun ideii de a modifica Constituția pentru a-i permite liderului republican să obțină cel de-al treilea mandat.

Senatorul Markwayne Mullin, republican din Oklahoma, a spus că ia comentariile lui Trump legate de un nou mandat “ca pe o glumă, nu în mod literal.”

“Nu schimb Constituția, mai întâi de toate, decât dacă – decât dacă poporul american va alege să facă acest lucru,” a spus el. Potrivit analiștilor, ar fi nevoie de toți republicanii și de un număr de democrați pentru a obține un vot de două treimi în Senat pentru a începe procesul de modificare a Constituției.

Singurul președinte care a servit mai mult de două mandate a fost Franklin D. Roosevelt.

Amendamentul 22 a fost ratificat în 1951, în anii de după ce Roosevelt a murit în timp ce se afla în funcție. Înainte de Roosevelt, niciun președinte nu a candidat pentru un al treilea mandat după ce servise două mandate, o normă care data încă din timpul lui George Washington.

Experți constituționali au respins și ei ideea modificării legii fundamentale care stabilește principiile și structura guvernului american. “Este ilegal. Nu are nicio șansă. Asta este tot ce este de spus,” a declarat Michael Waldman, președintele și CEO-ul Brennan Center for Justice de la NY University School of Law.

De partea sa, Nathan L. Gonzales, editorul Inside Elections, a argumentat în Roll Call că americanii ar trebui să fie pregătiți pentru ca Trump să conteste regula celor două mandate.

“Doar pentru că Constituția îi interzice lui Trump să candideze din nou, nu înseamnă că nu va încerca,” a scris Gonzales. “Provocarea normelor este ceea ce face Trump, și asta este parțial motivul pentru care republicanii îl adoră.”

Există un argument similar făcut de Politico Magazine, care remarcă faptul că Vladimir Putin în Rusia și Recep Tayyip Erdogan în Turcia au găsit amândoi modalități de a ocoli limitele mandatului, deși sistemul american de separație a puterilor ar trebui să fie mai puternic. O idee separată este că Trump ar putea, poate, să candideze pentru vicepreședinte în 2028 și apoi să fie promovat la președinție printr-o demisie.

Trump însuși a respins în trecut ideea unui al treilea mandat, așa cum s-a întâmplat într-un interviu cu revista TIME în aprilie 2024, mult înainte de revenirea sa la Casa Albă.

“Voi servi un mandat, voi face o treabă grozavă. Vom avea din nou o țară foarte de succes… Și apoi o să plec,” a spus el în primăvara anului trecut.

Scenarii posibile

Comentatorii de peste ocean cred că, în ciuda obstacolele legale actuale, este aproape sigur să presupunem că președintele Donald Trump va mai vorbi în viitor despre posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat.

În acest context, ei afirmă că Trump nu a arătat nicio teamă de a contrazice Constituția și de a ignora norme și reguli tradiționale. De exemplu, republicanul încearcă în prezent în mod activ să pună capăt cetățeniei prin naștere, chiar dacă aceasta este protejată de al 14-lea Amendament, care prevede: “Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și supuse jurisdicției acestora sunt cetățeni ai Statelor Unite.”

Curtea Supremă a hotărât că acest amendament garantează cetățenia aproape tuturor celor născuți pe teritoriul american.

În primele ore după revenirea la Casa Albă, Trump a semnat însă un ordin executiv prin care se cere refuzarea dreptului la cetățenie americană copiilor imigranților care se află fie ilegal în SUA, fie cu vize temporare, dacă mamele lor erau “prezente ilegal” în momentul nașterii, iar tatăl nu era cetățean american sau rezident permanent legal. Aceeași regulă se aplică și copiilor născuți din mame care erau rezidente legale temporare și din tați care nu erau cetățeni sau rezidenți permanenți legali în SUA.

Departamentul de Justiție al lui Trump a susținut și el că ordinul este în concordanță cu precedentele juridice, bazându-se pe formularea amendamentului, care se aplică doar persoanelor “aflate sub jurisdicția” Statelor Unite.

Până acum, instanțele au blocat acest demers, pe care un judecător din Seattle l-a numit “flagrant neconstituțional.”

Eventualele obstacole legale nu i-au împiedicat însă pe suporterii cei mai fideli ai republicanului să demareze eforturi de modificare a Constituției pentru a-i permite să candideze din nou.

Am scris anterior despre rezoluția introdusă de Andy Ogles. La conferința CPAC desfășurată recent la Washington, activiștii conservatori au prezentat “Third Term Project” (Proiectul Al Treilea Mandat), care solicită susținerea pentru introducerea sau modificarea amendamentelor constituționale.

Unul dintre organizatorii inițiativei, Shane Trejo, a spus că scopul campaniei este de a convinge republicanii conservatori să sprijine amendamentul propus de Ogles care să-i permită lui Trump să candideze din nou pentru funcția de președinte în 2028.

Potrivit celor de la Politico, dacă Trump ar decide că vrea să păstreze puterea după 2028, ar exista cel puțin patru căi pe care le-ar putea încerca:

Ar putea genera o mișcare pentru a abroga direct Amendamentul 22. Există precedente. De exemplu, SUA au abrogat în 1933 cel de-al 18 -lea Amendament, care interzicea vânzarea alcoolului și care fusese ratificat în 1919. Potrivit Politico, o abrogare formală a celui de-al 22-lea Amendament ar necesita un val masiv de sprijin popular, ceea ce este greu de imaginat în națiunea polarizată de astăzi. Două treimi din ambele camere ale Congresului ar trebui să propună un nou amendament, sau două treimi din state ar trebui să ceară convocarea unei convenții constituționale pentru a propune unul. Apoi, trei pătrimi din state ar trebui să ratifice amendamentul propus.

Ar putea exploata o lacună puțin observată în amendament care ar putea să-i permită să candideze pentru funcția de vicepreședinte și apoi să avanseze imediat înapoi la postul de președinte. Potrivit Politico, textul amendamentului interzice oricărei persoane să fie “alesă” pentru un al treilea mandat prezidențial. Nu spune însă nimic despre posibilitatea ca o persoană să devină președinte pentru un al treilea mandat printr-o altă cale legală – de exemplu, fiind aleasă vicepreședinte și apoi urcând înapoi în funcția de președinte prin moartea, demisia sau destituirea persoanei aflate în fruntea biletului electoral.

În acest caz, JD Vance ar putea candida la funcția de președinte cu Trump ca vicepreședinte, după care Vance s-ar putea retrage pentru a-i face loc actualului lider american.

“Ar putea părea o tehnică improbabilă, un truc de salon. Sau ar putea fi văzut ca cea mai abilă înțelegere pe care Trump a realizat-o vreodată. Oricum, dacă în 2028 Trump păstrează controlul asupra Partidului Republican, așa cum a făcut în 2016, 2020 și 2024, nu este greu de imaginat că ideea ar câștiga susținere. Iar dacă Vance nu ar fi de acord să coopereze, Trump ar putea găsi un alt supus care ar fi dispus să o facă,” au scris analiștii americani, care au numit acesta “scenariul Putin-Medvedev.” Reamintim că în 2008, atunci când limitele de mandat i-au interzis lui Putin să continue să conducă Rusia, el a servit pentru o perioadă ca “prim-ministru” sub președintele Dmitri Medvedev. Desigur, Putin a continuat să tragă sforile și, în cele din urmă, a revenit oficial la putere, a precizat Politico.

Ar putea candida din nou pentru președinție, pe baza presupunerii că o Curte Supremă favorabilă nu îl va opri. Conservatorii domină în prezent forul suprem din America, având șase mandate față de doar trei pentru magistrații liberali. TIMe a scris că Curtea Supremă ar putea decide în favoarea lui Trump, fie interpretând Amendamentul 22, așa cum au propus unii conservatori, ca aplicându-se doar mandatelor consecutive; acceptând “scăparea” legată de ascensiunea la vicepreședinție prin lăsarea deoparte a preocupărilor din Amendamentul 12; sau altfel.

Laurence Tribe, profesor emerit de drept constituțional la Harvard University și unul dintre cei mai importanți experți americani pe tema Constituției, a respins însă această posibilitate. “Curtea este extrem de pro-Trump, dar nu este nebună,” a declarat el. “Această Curte ar vota în unanimitate că Amendamentul 22 este exact ce spune și înseamnă ceea ce a fost menit să însemne.”

Ar putea pur și simplu să refuze să plece din funcție. Situația nu ar fi nouă. După alegerile din 2020, Trump, care a pierdut în fața lui Joe Biden, a contestat rezultatele, lansând acuzații de fraudă electorală. Aceste acuzații au fost respinse de instanțe și de autoritățile electorale, dar Trump și susținătorii săi au continuat să susțină că alegerile au fost fraudate.

La 6 ianuarie 2021, un grup de susținători ai lui Trump a luat cu asalt Capitolul din Washington, în încercarea de a bloca certificarea victoriei lui Biden. După acest eveniment, Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților pentru incitare la insurecție, dar a fost achitat de Senat.

În acest context, publicația a scris că “o mișcare evidentă din manualul unui autocrat ar fi anularea unei alegeri prin declararea unei urgențe naționale. Președintele, desigur, nu are autoritatea legală de a anula sau amâna alegerile, dar asta nu înseamnă că Trump nu ar încerca să o facă, poate profitând de o catastrofă naturală sau chiar pornind un război. Alternativ, poate Trump ar permite ca alegerile din 2028 să aibă loc cu alți candidați, dar ar declara rezultatul ca fiind manipulat și ar decide să rămână la putere el însuși.”

În opinia comentatorilor, “ultima dată când Trump a încercat să se agațe de președinție, el a folosit minciuni despre fraudele electorale pentru a submina rezultatele din 2020 și apoi și-a încurajat susținătorii “să devasteze” Washingtonul în ziua în care înfrângerea sa a fost certificată. Peste patru ani, ar putea el să urmărească o lovitură de putere și mai îndrăzneață și ilegală? Este un lucru extraordinar de contemplat. Cercetătorii autoritarismului subliniază că, atunci când norme precum limitele de mandat dispar, vinovatul nu este de obicei o lovitură de stat evidentă și unică. Mai degrabă, eroziunea se produce încet, adesea cu consimțământul oamenilor și instituțiilor din cadrul sistemului constituțional.”

Va candida din nou?

Potrivit Politico, fiecare din cele patru scenarii ar întâmpina obstacole politice, legale și practice serioase.

Dar perspectiva unui al treilea mandat Trump nu ar trebui respinsă, susțin analiștii americani, care au notat că în întreaga lume, atunci când conducătorii își consolidează puterea printr-un cult al personalității, aceștia nu tind să o cedeze de bunăvoie, chiar și în fața limitărilor constituționale. “Oricine spune că Amendamentul 22 îl va descuraja pe Trump în mod evident să încerce un al treilea mandat trăiește pe o planetă diferită de cea în care trăiesc eu,” a afirmat Ian Bassin, fost consilier asociat al Casei Albe în timpul președinției lui Barack Obama și director executiv al grupului nonprofit de advocacy Protect Democracy.

Cei mai mulți dintre americani cred și ei că Trump va candida din nou. Cincizeci și două la sută dintre americani au spus că președintele Trump va încerca să servească un al treilea mandat, conform unui sondaj realizat de YouGov. Când au fost întrebați dacă cred că președintele “va încerca să servească un al treilea mandat” în funcția sa actuală, 21% dintre respondenți au spus “cu siguranță” și 31% au spus “probabil.”

Șaisprezece procente dintre respondenții sondajului YouGov au spus că președintele “probabil nu” va încerca să servească un al treilea mandat în funcția sa actuală, în timp ce 18 procente au spus că “cu siguranță nu” va face acest lucru.

Politico a scris că “poate că totul este doar o mare glumă pentru Trump. Poate că el doar provoacă media. Dar faptul că tot vorbește despre acest subiect arată că îl preocupă. Este timpul să luăm în serios această posibilitate.”

De ce ar mai candida Trump în 2028, când va avea 82 de ani la sfârșitul celui de-al doilea mandat și ar trebui să fie suficient de sănătos și în formă pentru a se implica într-o nouă cursă electorală?

Revista crede că republicanul ar putea încerca să obțină un al treilea mandat din mai multe motive:

să amâne cazurile sale penale. Această strategie a funcționat. Cele două dosare federale împotriva lui au trebuit să fie închise după victoria sa datorită poziției de lungă durată a Departamentului de Justiție, care susține că un președinte aflat în funcție nu poate fi urmărit penal. Dar Trump s-ar putea să nu fie complet scutit de toate problemele sale legale la sfârșitul celui de-al doilea mandat. Când procurorul special Jack Smith a fost nevoit să respingă acuzațiile federale împotriva lui Trump, el a rezervat explicit posibilitatea ca un viitor Departament de Justiție să readucă și să reînregistreze acuzațiile după ce Trump va părăsi funcția. Dacă un democrat pare bine poziționat să câștige alegerile din 2028, acest lucru ar putea complica situația legală a lui Trump.

din dorința de a menține puterea. Aceasta este rațiunea de a exista pentru liderii cu tendințe autocratice din întreaga lume, în special pentru cei care erodează instituțiile democratice și se angajează în retorică aproape mesianică, a scris Politico. “Președinții tind să aprecieze funcția lor și au existat multe încercări de a rămâne mai mult timp decât ar fi permis legal,” a spus Mila Versteeg, profesoară de drept la Virginia University.

Versteeg a fost coautoare la un studiu din 2020 care a examinat 234 de lideri de stat din 106 țări din secolul XXI. Ea a constatat că un sfert dintre aceștia au încercat să ocolească limitele de mandat impuse legal. Mulți dintre ei au reușit – de obicei, nu prin nesupunerea directă față de lege, ci exploatând lacunele și slăbiciunile sistemelor constituționale sau convingând instanțele supuse să aprobe consolidarea puterii lor.

“În țările unde acest lucru s-a întâmplat, statul de drept este mult mai slab decât în Statele Unite,” a afirmat Versteeg, care i-a dact ca exemplu pe Putin, Erdogan și Daniel Ortega (Nicaragua). “Dar nu ar trebui să respingem ideea ca imposibilă sau de neimaginat. S-a întâmplat în întreaga lume.”

Surse: New York Times, NBC News, CNN, Axios, History, Roll Call, Politico, TIME, congress.gov, scotusblog.com, whitehouse.gov, YouGov.com, YouTube, X