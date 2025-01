Vimeo câștigă apelul în procesul de lungă durată privind drepturile de autor cu casele de discuri

Platforma de video-sharing Vimeo a câștigat cea mai recentă înfruntare într-o luptă juridică de 16 ani cu diviziile Universal Music Group, scrie Music Business Worlwide.

După cum a relatat Reuters , Curtea de Apel a celui de-al Doilea Circuit din SUA a decis săotămâna asta în favoarea Vimeo, respingând plângerile privind încălcarea drepturilor de autor depuse de marile case de discuri, inclusiv Capitol Records a Universal Music Group și mai multe filiale EMI.

Procesul, intentat în 2009, se axa pe canalul „Lip Dub Stars” al Vimeo, unde utilizatorii postau videoclipuri care conțineau muzică protejată prin drepturi de autor. Casele de discuri au susținut că Vimeo a ignorat semne clare de încălcare a drepturilor de autor atunci când angajații săi au întâlnit înregistrări recunoscute pe platformă.

Alte case de discuri enumerate ca reclamanți în proces includ Caroline Records, Virgin Records America și Stone Diamond Music Corporation.

Instanța de apel a confirmat decizia unei instanțe inferioare conform căreia Vimeo este protejată de dispozițiile „safe harbor” ale Digital Millennium Copyright Act(DMCA). Instituite în timpul administrației Clinton, aceste dispoziții protejează de obicei furnizorii de internet și intermediarii de răspundere pentru conținutul postat de utilizatori dacă răspund la notificările de retragere.

„Instanța districtuală a respins argumentul reclamanților conform căruia Vimeo a avut cunoștințe reale sau evidente cu privire la încălcare sau a avut dreptul și capacitatea de a controla activitatea de încălcare și, prin urmare, a pierdut dreptul la sfera de siguranță.” – Judecătorul Pierre N. Leval, US Second Circuit Court of Appeals.

„Instanța districtuală a respins argumentul reclamanților că Vimeo a avut cunoștințe reale sau de pavilion roșu cu privire la încălcare sau dreptul și capacitatea de a controla activitatea de încălcare, și, prin urmare, a pierdut dreptul la sfera de siguranță”, a declarat hotărârea, care poate fi citită integral aici.

Instanța a hotărât că „Vimeo a avut dreptul la sfera de siguranță a DMCA deoarece: deși au existat dovezi că angajații Vimeo au interacționat cu videoclipuri care conțineau conținut contravențional, nu au existat dovezi suficiente pentru a dovedi că ar fi fost evident pentru acești angajați că conținutul videoclipurilor nu era autorizat de titularul drepturilor și nici nu era o utilizare corectă”.

De asemenea, etichetele nu au reușit să demonstreze că „Vimeo a avut suficient «drept și capacitate de control» în sensul statutului pentru a pierde dreptul la safe harbor”, a declarat judecătorul de circuit american Pierre N. Leval în hotărâre. Judecătorii de circuit Barrington D. Parker și Sarah A.L. Merriam s-au alăturat opiniei.

Leval a subliniat că, chiar dacă utilizarea neautorizată a muzicii ar putea părea probabilă pentru o persoană obișnuită, „acest lucru nu ar face evident faptul că un anumit videoclip nu are autorizația de a utiliza muzica”.

Hotărârea a abordat, de asemenea, afirmația etichetelor conform căreia Vimeo a exercitat un control substanțial asupra conținutului utilizatorilor prin capacitatea sa de a promova sau retrograda postările. Instanța a respins acest argument, afirmând că moderarea conținutului Vimeo a afectat doar un procent minim de încărcări ale utilizatorilor.

„De exemplu, în 2012, 43 000 de videoclipuri noi pe zi au fost postate pe Vimeo, ceea ce a însemnat anual peste 15 milioane de videoclipuri noi. În cursul acelui an, Vimeo avea doar 74 de angajați. În afară de faptul că este o intruziune minimă ca un membru al personalului să selecteze un videoclip pentru a primi o indicație de aprobare, numărul de videoclipuri pe care 74 de membri ai personalului le-ar fi putut evalua și sublinia nu s-a ridicat la mai mult de un procent nesemnificativ din cele postate”, se arată în hotărâre.

„Atragerea atenției asupra videoclipurilor selectate prin acordarea unui semn de aprobare sau prin afișarea lor pe un canal Staff Picks (sau dimpotrivă, prin retrogradarea lor) nu a restricționat libertatea utilizatorilor de a posta orice videoclipuri doreau”, au adăugat judecătorii.

În plus, instanța a stabilit că refuzarea protecției Vimeo în temeiul DMCA ar împovăra societatea cu „costuri nesustenabile”.

Vimeo a salutat decizia, un purtător de cuvânt declarând pentru Reuters că decizia „asigură că Vimeo poate continua să încurajeze inovația și expresia artistică, respectând în același timp drepturile de proprietate intelectuală”. Decizia a afirmat, de asemenea, că protecțiile DMCA se aplică înregistrărilor efectuate atât înainte, cât și după 1972, bazându-se pe o hotărâre anterioară a Second Circuit care a anulat o decizie a unei instanțe de stat într-un caz care implică Grooveshark și Universal Music Group.

Grooveshark, care a fost catalogat drept cel mai cunoscut site de streaming audio din lume care încalcă drepturile de autor, a fost de acord să își înceteze operațiunile în 2015, după ce a pierdut un proces împotriva Universal Music.