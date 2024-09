Viitura pe Dunăre, aşteptată la Budapesta de mii de turişti şi localnici curioşi

Falezele cele mai frecventate de turişti sunt acoperite de apele revărsate ale Dunării, la Budapesta, însă asta nu îi opreşte pe curioşi, vizitatori şi localnici, să se apropie de zonele inundate pentru a surprinde imagini inedite, aşa cum nu au mai fost văzute în capitala Ungariei în ultimul deceniu, potrivit unei corespondențe a trimisului special Agerpres.

Mii de persoane aşteptau încă de vineri dimineaţă viitura anunţată pe fluviul ce străbate Budapesta, podurile şi zonele mai înalte ale falezelor fiind pline mai ales de turişti. În anumite locuri, accesul spre faleză este destul de dificil, pentru că străzile apropiate de albia Dunării sunt inundate, zonele respective fiind închise. Apa a înghiţit semafoare şi indicatoare rutiere, semnul cel mai clar că fluviul este cu mult peste cota de inundaţie.

Terase altădată pline, aflate în locuri simbolice ale oraşului, sunt complet înconjurate de apă, care a ajuns chiar la zidurile unor clădiri istorice celebre, precum Palatul Parlamentului.

„Este imposibil să mai faci o poză cu Parlamentul de jos, din cauza apei care acoperă complet faleza. O să încercăm să fotografiem de pe celălalt mal. Este o clădire superbă, sperăm ca inundaţiile să nu facă pagube mari”, s-a îngrijorat o turistă din Italia.

Mulţi turişti au fost luaţi prin surprindere de agitaţia din oraş, de numărul mare de forţe de ordine şi echipe de protecţie civilă vizibile la tot pasul.

„Nu ştiam că sunt inundaţii, am venit pentru două zile într-o vizită planificată din timp, însă am văzut militari, poliţişti şi străzi închise şi aşa am aflat că Dunărea s-a revărsat. Pare o situaţie periculoasă, dar nu este chiar o imagine apocaliptică. Sperăm să nu avem surprize neplăcute cât timp mai stăm în oraş”, a spus un bărbat care a venit cu soţia tocmai din Israel.

În ceea ce-i priveşte pe localnici, aceştia spun că s-au mai întâlnit cu astfel de situaţii şi nu sunt în pericol.

„În urmă cu vreo zece ani a mai fost Dunărea atât de mare, dar nu ne facem griji. S-au luat măsuri, s-au instalat diguri peste tot unde sunt probleme. Oraşul este destul de bine apărat, sunt doar unele zone mai joase care sunt afectate. Poate în zonele rurale sunt probleme mai mari”, a spus o localnică.

Digurile provizorii, din saci albi de rafie umpluţi cu nisip, sunt vizibile în multe locuri pe cele două maluri ale fluviului, iar echipaje de protecţie civilă supraveghează permanent nivelul apei. De altfel, autorităţile au anunţat că pregătirea sporită pentru protecţia împotriva inundaţiilor va fi menţinută încă şase zile, adică până joia viitoare.

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat, vineri, că previziunile privind vârfurile inundaţiilor au fost corecte până acum, iar acest lucru este esenţial pentru succesul eforturilor de protecţie. El a punctat că există un număr mare de voluntari, iar coordonarea între organizaţiile de protecţie de stat şi municipale a decurs fără probleme până în prezent.

Oamenii par să fie „mai calmi” decât în timpul inundaţiilor din 2013, a spus Orban, adăugând că numărul profesioniştilor care lucrează în prevenirea inundaţiilor a fost ridicat la 5.828, alături de 4.012 voluntari. Numărul voluntarilor înregistraţi este de 15.353.

Vineri dimineaţă, vârful de inundaţie a fost înregistrat în zona Komarom, din nord-vest, iar autorităţile aşteaptă ca viitura să ajungă în Budapesta în cursul zilei de sâmbătă.