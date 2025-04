VIDEO Un karateka ucrainean în vârstă de 13 ani a refuzat să se urce pe podium alături de un rus

Ucraineanul Evghenii Melnyk nu s-a urcat pe podiumul unei competiţii din Spania alături de un adversar rus în semn de protest faţă de invadarea ţării sale de către Rusia, relatează Le Figaro, preluat de News.ro.

Prin gestul său, el a devenit o nouă figură a rezistenţei ucrainene faţă de invadatorii ruşi.

Evghenii Melnyk, un tânăr karateka ucrainean în vârstă de 13 ani, a câştigat medalia de bronz la o competiţie organizată în Guadalajara, Spania. Însă, spre surprinderea publicului, el a refuzat să se alăture rivalilor săi pe podium, deoarece acolo se afla un sportiv rus care a concurat sub drapel neutru.

Prezent la ceremonia de decernare a medaliilor, adolescentul a declinat invitaţia atunci când a fost invitat să urce pe treapta a treia. Igor Grigorev, medaliatul rus cu aur, a privit surprins, la fel ca restul spectatorilor.

Momentul a fost mediatizat pe reţelele de socializare, care au primit cu reacţii împărţite actul izolat al lui Evghenii Melnyk. „Karate Project” a postat un videoclip al incidentului pe contul său de Instagram, cu menţiunea «Fără fotografii cu teroriştii».

My hero today: 13-year-old Ukrainian Yevhen Melnyk refused handshake and joint photo with Russian in Spain. That’s strength pic.twitter.com/lbLL9Ti0Zw

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 9, 2025