VIDEO Tragedie la o nuntă în Irak: Cel puțin 100 de morți și 150 de răniți după ce sala de festivități a luat foc

Cel puţin o sută de persoane au murit şi alte 150 au fost rănite într-un incendiu nocturn în timpul unei nunţi care avea loc într-o sală de festivităţi din nordul Irakului, potrivit unui bilanţ preliminar anunţat miercuri de autorităţile sanitare, transmite AFP, citată de Agerpres.

La principalul spital din Hamdaniyah, un orăşel creştin din apropiere de Mosul cunoscut şi sub numele de Qaraqosh, un fotograf AFP a văzut sosind mai multe ambulanţe.

După miezul nopţii, în curtea spitalului erau adunate zeci de persoane, rude ale victimelor sau locuitori veniţi să doneze sânge, potrivit aceleiaşi surse. Locuitori erau strânşi şi în faţa uşilor deschise ale unui camion frigorific unde erau depuși mai mulţi saci mortuari negri.

Health authorities confirmed 110 deaths and over 550 injured in the fire incident at a wedding hall in Hamdaniyah, Iraq.

