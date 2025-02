VIDEO Surpriză mare: Campionul mondial Kyren Wilson, eliminat de la Openul Țării Galilor de snooker de locul 39 mondial

Kyren Wilson a părăsit Openul Țării Galilor la snooker în turul al doilea, campionul mondial en-titre fiind eliminat de Joe O’Connor, ocupant al locului 39 mondial.

Locul 2 în ierarhia mondială, Kyren a condus o singură dată pe tabelă, după ce a câștigat primul frame al meciului.

De la acel moment, Joe a fost cel care a deținut inițiativa, iar victoria a venit într-un frame decisiv, scor 4-3.

Putem spune că este victoria carierei pentru O’Connor, cel care în următoarea partida da va peste Matthew Stevens, unul dintre favoriții gazdelor.

The world champ is OUT! ❌

Another big name falls as Joe O’Connor defeats Kyren Wilson to progress to the last 16 at the #WelshOpen! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/Ppc40FSplZ

— Eurosport (@eurosport) February 12, 2025