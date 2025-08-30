VIDEO Student în Barcelona/ Povestea Denisei și cum de ceea ce găsise la facultate în România

Te-ai gândit cum ar fi să studiezi în Barcelona, nu doar să vizitezi și să admiri orașul? Denisa Broanăr este studentă la EAE Business School din Barcelona, acolo unde urmează programul de licență în Business Management and Administration din 2022. Ea este una dintre cei peste 8000 de tineri români care studiau în această țară, în acel an, conform datelor expuse de Ambasadorul României în Spania.

Ea a povestit pentru ENTR cum în 2021, după absolvirea liceului, a optat pentru o facultate de Administrarea Afacerilor din București. Descurajată de modul de predare și de mediul universitar de acolo, a ales să plece în străinătate, lucru pe care și-l dorea de multă vreme.

În 2022, a aplicat și a fost admisă la facultate în Barcelona, unde locuiește din toamna acelui an.

Diversitatea oportunităților de învățare, de muncă, dar și dorința de a vorbi limba spaniolă au fost motivele pentru care Denisa a ales acest oraș. Un alt factor decizional l-a reprezentat „combinația unică dintre diversitate, climă și cultură”, atmosfera orașului, așa cum tânăra subliniază.

Bariera lingvistică a fost o dificultate pentru Denisa, în timpul procesului de mutare. Faptul că în instituțiile publice din Spania „nu se vorbește engleză” a îngreunat demersurile administrative. Totuși, fiind studentă venită dintr-o țară a Uniunii Europene, Denisa a avut încă de la început câteva privilegii. S-a mutat în Spania fără o viză de studii, a avut taxe de școlarizare mai mici decât studenții veniți din afara UE, iar accesul la un loc de muncă part-time este facil.

O altă provocare întâmpinată de Denisa odată ajunsă în Spania a fost lipsa unui grup de prieteni. I-au lipsit socializarea, dar și sentimentul de siguranță pe care un amic îl conferă. Așa cum relatează, a cunoscut în primul an o colegă de facultate care i-a rămas prietenă și care a ajutat-o „atât cu limba, cât și cu documentele de care avea nevoie”.

În următorii ani, Denisa își dorește să rămână în Barcelona, un oraș în care „simte că are mai multe oportunități de dezvoltare”. Din punct de vedere personal și profesional, ei îi priește mediul în care studiază. Acestui aspect i se adaugă și atmosfera orașului, una relaxată, în care oamenii sunt „mai relaxați și mai fericiți”.